Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Sờ thấy khối u đi khám phát hiện u vú khổng lồ, di căn xương

Ung thư vú giai đoạn IV không phải là dấu chấm hết, việc cá thể hóa phương pháp điều trị giúp nâng cao tỷ lệ đáp ứng, cải thiện chất lượng sống.

Thúy Nga

Bệnh viện K đã thực hiện điều trị cá thể hóa cho bệnh nhân ung thư vú giai đoạn IV di căn xương, giảm kích thước từ 15x20cm giảm còn 2x2 cm, thắp lên hy vọng cho bệnh nhân.

Người bệnh tên L.T H., 41 tuổi, điều trị tại khoa Nội Quán Sứ, Bệnh viện K. Bệnh nhân sờ thấy u vú hai bên nên đi khám và làm xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán ung thư vú hai bên giai đoạn IV, có di căn xương. Khối u vú phải 15x20cm, u vú trái 2x2cm.

Khối u vú khổng lồ trước khi điều trị - Ảnh BVCC

Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy bản chất khối u vú hai bên là khác nhau, với đặc điểm hóa mô miễn dịch vú phải thuộc nhóm tam âm và vú trái thuộc nhóm lòng ống. Với những đặc điểm khác nhau về bản chất như vậy, việc cá thể hóa phương pháp điều trị cần được thảo luận, cân nhắc kỹ trước khi quyết định điều trị.

Ngoài ra, bệnh nhân được chẩn đoán giai đoạn IV do kèm di căn xương. Đây là tình huống thường khiến mục tiêu điều trị không chỉ là tập trung vào bệnh, mà còn kiểm soát bệnh, giảm khối u và tổn thương, hạn chế tiến triển, kéo dài thời gian sống và đảm bảo khả năng sinh hoạt.

Đứng trước khó khăn về lựa chọn phác đồ, nếu chọn không đúng sẽ không mang lại hiệu quả mong đợi, mất thời gian vàng và nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe, tâm lý của người bệnh. Do vậy nhân viên y tế cần cân nhắc, lựa chọn biện pháp điều trị kỹ càng, phù hợp với từng cá thể để có thể tối ưu hóa liệu pháp điều trị.

Sau khi cân nhắc các phương án điều trị, thảo luận kỹ càng với người bệnh về các phương án, cân nhắc cả chất lượng sống của người bệnh, việc quyết định lựa chọn điều trị toàn thân kéo dài vừa đảm bảo hiệu quả, an toàn, kinh tế cho người bệnh.

Người bệnh dung nạp thuốc tốt, cảm giác yên tâm, tự tin sau mỗi đợt điều trị. Các tổn thương giảm dần qua các đợt điều trị, bệnh nhân không xuất hiện các tác dụng phụ gây gián đoạn điều trị. Khối u ban đầu từ kích thước vú phải: 15x20cm giảm còn 1x1cm; u vú trái 2x2cm giảm còn 1cm. Những thay đổi này cho thấy việc lựa chọn phương án điều trị là hợp lý.

Khối u sau điều trị - Ảnh BVCC

Từ trường hợp này, có thể rút ra giải thích vì sao đúng phương pháp giúp cải thiện hiệu quả: Lựa chọn phương án phù hợp với đặc điểm sinh học của khối u; Cá thể hóa phương án điều trị trên từng ca bệnh cụ thể; Hai bên vú có đặc điểm khác nhau, việc chọn phác đồ phối hợp giúp bao phủ tốt hơn nguy cơ của từng tổn thương; Theo dõi đáp ứng sát sao để phát hiện các tác dụng phụ và điều chỉnh kịp thời. Điều này giúp bệnh nhân tiếp tục điều trị theo kế hoạch, hạn chế nguy cơ biến chứng nặng.

Từ ca bệnh L.T.H., các bác sĩ Bệnh viện K nhấn mạnh, ung thư có thể cải thiện hiệu quả điều trị khi phác đồ được cá thể hóa đúng với đặc điểm sinh học của khối u và được theo dõi đáp ứng thường xuyên.

Ung thư vú giai đoạn IV không phải là dấu chấm hết đối với người bệnh, việc cá thể hóa phương pháp điều trị giúp nâng cao tỷ lệ đáp ứng, cải thiện chất lượng sống của người bệnh.

Sống Khỏe

Lạc quan, nghị lực người bệnh ung thư vú chiến thắng ung thư tủy

U tủy nếu không can thiệp kịp thời hoặc can thiệp không đảm bảo, bệnh nhân có thể diễn tiến tới liệt hai chi dưới và mất chức năng đại, tiểu tiện.

Loại bỏ những khối u tủy chưa bao giờ là điều dễ dàng. Mới đây, khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện K tiếp tục chứng minh chất lượng điều trị khi “chinh phục” một ca bệnh khó - trường hợp người phụ nữ 61 tuổi với u tủy cột sống thắt lưng dài tới 15cm, tiền sử ung thư vú.

Từ việc đi lại khó khăn, thậm chí phải đối diện với nguy cơ liệt, nay người bệnh đã có thể đi lại sau 3 ngày phẫu thuật, đã ra viện trở về cùng gia đình, tiếp thêm nhiều niềm tin, nghị lực cho đồng bệnh.

Sống Khỏe

Tái tạo tuyến vú sau ung thư bằng vạt cơ lưng rộng

Kỹ thuật tái tạo vú hiện đại giúp vừa điều trị triệt căn bệnh lý ung thư vừa phục hồi hình thể, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, tâm lý cho người bệnh.

Với định hướng phát triển các kỹ thuật điều trị ung bướu chuyên sâu, Đơn nguyên Ung bướu và Y học hạt nhân – Bệnh viện Đa khoa Bình Dương triển khai phẫu thuật tái tạo tuyến vú bằng vạt da cơ lưng rộng, giúp người bệnh sau điều trị ung thư vú vừa đảm bảo hiệu quả điều trị vừa phục hồi hình thể và sự tự tin trong cuộc sống.

Sống Khỏe

Cụ bà 75 tuổi bất ngờ khi phát hiện ung thư vú giai đoạn xâm nhập

Bệnh nhân cao tuổi mắc ung thư vú thể ống xâm nhập, được phát hiện nhờ xét nghiệm giải phẫu bệnh, mở ra cơ hội điều trị thành công.

Không ít người cho rằng ung thư vòng 1 chủ yếu xảy ra ở phụ nữ trung niên, trong khi tuổi cao được xem là giai đoạn ít rủi ro hơn. Thực tế lâm sàng cho thấy, quan niệm này tiềm ẩn nhiều nguy cơ, bởi ung thư vòng 1 có thể xuất hiện ở mọi độ tuổi.

Mới đây, bệnh nhân là bà N.A.T (75 tuổi) đến thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Medlatec trong tình trạng có khối u tại vú trái. Bà T. cho biết, bản thân chỉ nghĩ đơn giản đó là những thay đổi lão hóa tự nhiên của tuổi già.

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới