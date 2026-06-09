Cứu sống du khách nước ngoài bị vỡ lách, thận sau tai nạn giao thông

Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch da xanh, niêm mạc nhợt, bụng chướng đau, dấu hiệu sốc mất máu nặng.

Kết quả siêu âm và chẩn đoán hình ảnh khẩn cấp cho thấy bệnh nhân bị chấn thương thận trái độ IV và chấn thương lách độ IV – những tổn thương nặng có nguy cơ đe dọa tính mạng do mất máu cấp.

Nhận định đây là trường hợp đa chấn thương đặc biệt nghiêm trọng, cần can thiệp trong thời gian ngắn nhất, bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình “báo động đỏ” nội viện. Người bệnh được chuyển thẳng lên phòng mổ khẩn cấp.

Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

“Đây là trường hợp đa chấn thương rất nặng. Trong quá trình phẫu thuật, người bệnh phải truyền tổng cộng 26 đơn vị máu và các chế phẩm máu, đồng thời sử dụng thuốc vận mạch liều cao để duy trì huyết động. Ê-kíp ghi nhận lách và thận trái bị vỡ phức tạp, chảy máu nhiều. Để cứu sống người bệnh, các bác sĩ buộc phải thực hiện cắt lách, cắt thận trái và kiểm soát chảy máu triệt để”, BS.CKII Nguyễn Thiên Thượng, phẫu thuật viên trực tiếp thực hiện ca mổ, cho biết.

Trong suốt quá trình phẫu thuật, ê-kíp vừa tiến hành kiểm soát tổn thương, cầm máu, vừa hồi sức tích cực bằng truyền máu và các chế phẩm máu nhằm duy trì tuần hoàn cho bệnh nhân.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa cùng nguồn máu được cung cấp kịp thời, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công. Sau 3 ngày, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và đã qua cơn nguy kịch.

Các bác sĩ cảnh báo, chấn thương lách và thận có thể diễn biến âm thầm trong giai đoạn đầu nhưng nhanh chóng trở nên nguy hiểm nếu xuất hiện tình trạng chảy máu trong ổ bụng hoặc sau phúc mạc.

Sau tai nạn giao thông hoặc các chấn thương vùng bụng, hông lưng, người dân cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu như đau bụng tăng dần, đau vùng hông lưng, tiểu máu, da xanh tái, chóng mặt, choáng váng hoặc ngất. Đây có thể là biểu hiện của tổn thương nội tạng và mất máu bên trong cơ thể.

Khi xuất hiện các triệu chứng trên, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.

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