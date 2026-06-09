Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Cứu sống du khách nước ngoài bị vỡ lách, thận sau tai nạn giao thông

Nam du khách 23 tuổi, quốc tịch nước ngoài vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cứu sống sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thúy Nga

Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch da xanh, niêm mạc nhợt, bụng chướng đau, dấu hiệu sốc mất máu nặng.

Kết quả siêu âm và chẩn đoán hình ảnh khẩn cấp cho thấy bệnh nhân bị chấn thương thận trái độ IV và chấn thương lách độ IV – những tổn thương nặng có nguy cơ đe dọa tính mạng do mất máu cấp.

Nhận định đây là trường hợp đa chấn thương đặc biệt nghiêm trọng, cần can thiệp trong thời gian ngắn nhất, bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình “báo động đỏ” nội viện. Người bệnh được chuyển thẳng lên phòng mổ khẩn cấp.

chan-thuong.jpg
Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

“Đây là trường hợp đa chấn thương rất nặng. Trong quá trình phẫu thuật, người bệnh phải truyền tổng cộng 26 đơn vị máu và các chế phẩm máu, đồng thời sử dụng thuốc vận mạch liều cao để duy trì huyết động. Ê-kíp ghi nhận lách và thận trái bị vỡ phức tạp, chảy máu nhiều. Để cứu sống người bệnh, các bác sĩ buộc phải thực hiện cắt lách, cắt thận trái và kiểm soát chảy máu triệt để”, BS.CKII Nguyễn Thiên Thượng, phẫu thuật viên trực tiếp thực hiện ca mổ, cho biết.

Trong suốt quá trình phẫu thuật, ê-kíp vừa tiến hành kiểm soát tổn thương, cầm máu, vừa hồi sức tích cực bằng truyền máu và các chế phẩm máu nhằm duy trì tuần hoàn cho bệnh nhân.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa cùng nguồn máu được cung cấp kịp thời, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công. Sau 3 ngày, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và đã qua cơn nguy kịch.

Các bác sĩ cảnh báo, chấn thương lách và thận có thể diễn biến âm thầm trong giai đoạn đầu nhưng nhanh chóng trở nên nguy hiểm nếu xuất hiện tình trạng chảy máu trong ổ bụng hoặc sau phúc mạc.

Sau tai nạn giao thông hoặc các chấn thương vùng bụng, hông lưng, người dân cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu như đau bụng tăng dần, đau vùng hông lưng, tiểu máu, da xanh tái, chóng mặt, choáng váng hoặc ngất. Đây có thể là biểu hiện của tổn thương nội tạng và mất máu bên trong cơ thể.

Khi xuất hiện các triệu chứng trên, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân cho bệnh nhân đa u tủy xương:

(Nguồn: Nhân Dân)
#Cứu sống đa chấn thương nguy kịch #Quy trình báo động đỏ trong cấp cứu #Chấn thương bụng nặng và xử trí #Vai trò truyền máu trong phẫu thuật #Dấu hiệu cảnh báo tổn thương nội tạng

Bài liên quan

Sống Khỏe

Can thiệp nút mạch cứu sống bệnh nhân vỡ lách đa chấn thương nặng

Bệnh nhân vỡ lách nặng kèm nhiều tổn thương phức tạp đã qua cơn nguy kịch nhờ can thiệp nút mạch khẩn cấp tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Bệnh nhân là bà Cui Hongying (62 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), nhập viện tại Bệnh viện Bãi Cháy trong tình trạng đau nhiều vùng hông lưng, đau mạn sườn trái sau khi bị ngã đập vùng lưng bụng xuống nền cứng trong quá trình du lịch tại Quảng Ninh.

Qua thăm khám, chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị chấn thương vỡ lách độ IV, lách to, có dịch tự do ổ bụng; kèm theo gãy mỏm ngang đốt sống thắt lưng L2, L3 bên trái và gãy cung sau xương sườn số 11 bên trái.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Chấn thương khi đá bóng, thiếu niên 13 tuổi phải cắt lách khẩn cấp

Sau cú sút bóng vào bụng khi chơi đá bóng, bé trai 13 tuổi rơi vào sốc mất máu do vỡ lách độ IV, phải phẫu thuật cấp cứu trong đêm.

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy vừa phẫu thuật cấp cứu, cứu sống một bệnh nhi 13 tuổi trong tình trạng sốc mất máu do vỡ lách độ IV sau va chạm mạnh vùng bụng khi chơi bóng đá.

Bệnh nhân là em V.B.N. (13 tuổi, trú tại Việt Hưng, Quảng Ninh). Theo người bệnh kể lại, trong lúc chơi bóng đá sáng 20/5/2026, em bị sút bóng mạnh vào vùng bụng. Sau va chạm, bệnh nhi xuất hiện đau quanh rốn, đau tăng vùng thượng vị, mệt nhiều nhưng không nôn, không sốt.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bụng bầm tím sau tai nạn, người bệnh 34 tuổi vỡ lách, vỡ thận ngụy kịch

Nhờ quy trình báo động đỏ nội viện và sự phối hợp giữa các chuyên khoa, giúp người bệnh được cứu sống kịp thời, giảm thiểu tối đa biến chứng.

Ngày 5/2/2026, Bệnh viện 19-8 tiếp nhận một trường hợp đa chấn thương nặng sau tai nạn giao thông, đã kịp thời xử trí bằng kỹ thuật nút mạch, phối hợp chặt chẽ giữa Khoa Cấp cứu A9, Khoa Ngoại tổng hợp và Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Y học hạt nhân.

Người bệnh N. (34 tuổi) gặp tai nạn ô tô lúc 15h ngày 4/2/2026. Sau tai nạn, bệnh nhân tỉnh, đi khám tại hai cơ sở y tế ở Thanh Hóa rồi mới bắt xe ra Hà Nội. Khi vào Khoa Cấp cứu A9, người bệnh bụng trái nề cứng, bầm tím, có phản ứng thành bụng và dấu hiệu mất máu trong ổ bụng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới