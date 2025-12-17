Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.

An An (Theo RT)

RT đưa tin, theo The Telegraph ngày 16/12, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư "chấp nhận hoặc từ chối" đối với Ukraine, cảnh báo rằng đề nghị đảm bảo an ninh kiểu NATO có thể bị rút lại nếu Kiev không đồng ý với các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.

Đảm bảo này được cho là dựa trên điều khoản phòng thủ tập thể theo Điều 5 của NATO, trong đó nhấn mạnh rằng một cuộc tấn công vào một thành viên của NATO là cuộc tấn công vào cả khối này.

ukraine.png
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: TASS.

Ngày 15/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại Berlin (Đức) để thảo luận về đề xuất hòa bình của ông Trump. Mặc dù chi tiết chưa được công bố, quan chức Mỹ mô tả các đảm bảo an ninh được đề xuất là "tiêu chuẩn bạch kim".

Tuy nhiên, các nhà đàm phán được cho là đã cảnh báo ông Zelensky rằng đề nghị này “sẽ không tồn tại mãi mãi”, thúc giục ông chấp nhận các điều khoản của Washington.

Các quan chức Mỹ nói với tờ The Telegraph rằng khoảng 90% thỏa thuận hòa bình đã được Moscow và Kiev nhất trí. Tuy nhiên, theo các báo cáo, vẫn chưa có tiến triển nào về vấn đề lãnh thổ hoặc về đề xuất chia đôi "50-50" nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye.

Ngoài ra, Washington được cho là đã gây sức ép lên Kiev để Ukraine rút quân khỏi những khu vực ở Donbass hiện vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của nước này như một điều kiện để đạt được hòa bình.

Hôm 15/12, ông Trump nói rằng Ukraine “đã mất lãnh thổ” và đề xuất bảo đảm của ông nhằm ngăn chặn xung đột tái bùng phát. Tổng thống Trump lưu ý rằng ông muốn đạt được thỏa thuận trước cuối năm nay.

Mới đây, Tổng thống Zelensky nói ông có thể từ bỏ tham vọng gia nhập NATO của Kiev để đổi lấy những đảm bảo an ninh nhưng từ chối việc nhượng lãnh thổ cho Nga. Tuy nhiên, ông nói rằng sau khi nhận được những đảm bảo an ninh, Kiev có thể tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc nhượng bộ lãnh thổ và có thể là tổ chức một cuộc bầu cử mới.

Nga đã bác bỏ đề xuất của Tổng thống Zelensky, cho rằng đây là âm mưu nhằm kéo dài xung đột, đồng thời nhấn mạnh Kiev phải rút quân khỏi tất cả các vùng lãnh thổ của Nga.

#Tối hậu thư cho Ukraine #Đảm bảo an ninh NATO #Tổng thống Nga Putin #Tổng thống Mỹ Donald Trump #xung đột Nga Ukraine

Bài liên quan

Thế giới

Ông Putin nói Nga sẽ đạt được mọi mục tiêu trong cuộc xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ đạt được mọi mục tiêu đề ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Theo RT, Tổng thống Putin gần đây tuyên bố Nga sẽ đạt được mọi mục tiêu đề ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Một số mục tiêu chính mà ông Putin đã vạch ra vào năm 2022 là bảo vệ người dân ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng khỏi lực lượng Kiev, cũng như phi quân sự hóa và loại bỏ chủ nghĩa phát xít khỏi Ukraine.

"Tất nhiên, chúng tôi sẽ theo đuổi việc này cho đến khi đạt được kết quả hợp lý, cho đến khi đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt", Tổng thống Putin phát biểu.

Xem chi tiết

Thế giới

Nga nói Châu Âu 'tự rút lui' khỏi đàm phán hòa bình về Ukraine

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho rằng Châu Âu từ lâu đã mất quyền lên tiếng trong cuộc xung đột Ukraine.

Theo RT ngày 30/11, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho rằng Châu Âu từ lâu đã mất quyền lên tiếng trong cuộc xung đột Ukraine và thực chất họ đã "tự rút lui" khỏi tiến trình đàm phán thông qua hành động của chính mình.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga đưa ra phát biểu này hôm 30/11 sau khi được nhà báo Pavel Zerubin hỏi rằng liệu Châu Âu có quyền "vô lý" thúc đẩy một số vai trò trong các cuộc đàm phán để giải quyết cuộc xung đột Ukraine hay không.

Xem chi tiết

Thế giới

Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm về xung đột Ukraine

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thảo luận về kế hoạch hòa bình cho Ukraine do Mỹ đề xuất.

Theo RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có cuộc điện đàm vào ngày 24/11. Điện Kremlin cho biết, trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã thảo luận về kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Putin và Tổng thống Erdogan cũng nhất trí tăng cường tiếp xúc giữa các nhà ngoại giao hai nước để giải quyết xung đột.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới