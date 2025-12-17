Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.

RT đưa tin, theo The Telegraph ngày 16/12, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư "chấp nhận hoặc từ chối" đối với Ukraine, cảnh báo rằng đề nghị đảm bảo an ninh kiểu NATO có thể bị rút lại nếu Kiev không đồng ý với các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.

Đảm bảo này được cho là dựa trên điều khoản phòng thủ tập thể theo Điều 5 của NATO, trong đó nhấn mạnh rằng một cuộc tấn công vào một thành viên của NATO là cuộc tấn công vào cả khối này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: TASS.

Ngày 15/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại Berlin (Đức) để thảo luận về đề xuất hòa bình của ông Trump. Mặc dù chi tiết chưa được công bố, quan chức Mỹ mô tả các đảm bảo an ninh được đề xuất là "tiêu chuẩn bạch kim".

Tuy nhiên, các nhà đàm phán được cho là đã cảnh báo ông Zelensky rằng đề nghị này “sẽ không tồn tại mãi mãi”, thúc giục ông chấp nhận các điều khoản của Washington.

Các quan chức Mỹ nói với tờ The Telegraph rằng khoảng 90% thỏa thuận hòa bình đã được Moscow và Kiev nhất trí. Tuy nhiên, theo các báo cáo, vẫn chưa có tiến triển nào về vấn đề lãnh thổ hoặc về đề xuất chia đôi "50-50" nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye.

Ngoài ra, Washington được cho là đã gây sức ép lên Kiev để Ukraine rút quân khỏi những khu vực ở Donbass hiện vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của nước này như một điều kiện để đạt được hòa bình.

Hôm 15/12, ông Trump nói rằng Ukraine “đã mất lãnh thổ” và đề xuất bảo đảm của ông nhằm ngăn chặn xung đột tái bùng phát. Tổng thống Trump lưu ý rằng ông muốn đạt được thỏa thuận trước cuối năm nay.

Mới đây, Tổng thống Zelensky nói ông có thể từ bỏ tham vọng gia nhập NATO của Kiev để đổi lấy những đảm bảo an ninh nhưng từ chối việc nhượng lãnh thổ cho Nga. Tuy nhiên, ông nói rằng sau khi nhận được những đảm bảo an ninh, Kiev có thể tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc nhượng bộ lãnh thổ và có thể là tổ chức một cuộc bầu cử mới.

Nga đã bác bỏ đề xuất của Tổng thống Zelensky, cho rằng đây là âm mưu nhằm kéo dài xung đột, đồng thời nhấn mạnh Kiev phải rút quân khỏi tất cả các vùng lãnh thổ của Nga.