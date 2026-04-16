Mỹ phong tỏa cảng biển Iran, tàu thuyền di chuyển thế nào?

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết lệnh phong tỏa các cảng Iran bắt đầu từ ngày 13/4 “đã được thực thi hoàn toàn”.

An An (Theo AP)

Các công ty dữ liệu vận tải biển cho biết, những tàu liên quan đến Iran hoặc bị trừng phạt đều đã dừng lại hoặc quay đầu, sau khi rời Vịnh Ba Tư và qua eo biển Hormuz. Một số trường hợp, các tàu này còn gây nhiễu hoặc làm giả vị trí, khiến tình hình vận tải biển vốn đã bất ổn càng trở nên phức tạp và rủi ro hơn, theo AP.

Lệnh phong tỏa các cảng Iran được thực thi hoàn toàn

Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, cho biết lệnh phong tỏa bắt đầu từ ngày 13/4 “đã được thực thi hoàn toàn”.

“Lực lượng Mỹ hoàn toàn ngăn chặn mọi hoạt động thương mại kinh tế ra vào Iran bằng đường biển”, Đô đốc Brad Cooper nói.

Động thái này có thể gây áp lực nghiêm trọng lên nền kinh tế Iran, trong bối cảnh trước đó Tehran đã chặn eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng đối với nguồn cung dầu khí, khiến giá năng lượng tăng cao giữa lúc chiến sự với Mỹ và Israel diễn ra.

Tàu chở dầu và tàu chở hàng xếp hàng ở eo biển Hormuz ngày 11/3/2026. Ảnh: AP/Altaf Qadri.

Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, lệnh phong tỏa được thực thi “một cách công bằng đối với tất cả tàu của mọi quốc gia ra vào khu vực ven biển hoặc cảng của Iran”. Những tàu tránh các cảng của Iran sẽ không bị ảnh hưởng.

Một quan chức Mỹ cho biết thêm quân đội đã thiết lập lệnh phong tỏa tại Vịnh Oman, bên ngoài eo biển Hormuz. Theo vị quan chức này, yêu cầu giấu tên do liên quan đến các hoạt động quân sự nhạy cảm, chiến lược là quan sát các tàu thuộc diện bị phong tỏa rời khỏi cơ sở của Iran và vượt qua eo biển trước khi chặn lại và buộc chúng quay đầu.

Quan chức này nói thêm rằng quân đội không chỉ dựa vào hệ thống định vị tự động (AIS) mà tất cả tàu thương mại đều phải trang bị để xác định tàu có xuất phát từ cảng Iran hay không, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết vì lý do an ninh tác chiến.

Nhiều tàu phải quay đầu

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ ngày 15/4 thông tin rằng không có tàu nào vượt qua được hàng rào phong tỏa của họ trong 48 giờ đầu tiên của lệnh phong tỏa.

Cơ quan này cho biết 10 tàu đã tuân thủ chỉ thị quay đầu trở lại cảng hoặc vùng ven biển của Iran. Các tàu chiến của Hải quân Mỹ thông báo với tàu thương mại rằng họ sẵn sàng lên tàu kiểm tra và sử dụng vũ lực để buộc tuân thủ.

Hôm 14/4, chỉ có 8 tàu - phần lớn liên quan đến Iran hoặc bị trừng phạt - đi qua eo biển (Hormuz), theo chuyên gia phân tích rủi ro thương mại tại công ty dữ liệu và phân tích Kpler, bà Ana Subasic. Chuyên gia Ana cho biết môi trường vẫn được coi là “cực kỳ rủi ro” dù đã có lệnh ngừng bắn.

“Hầu hết các tàu dường như đã dừng lại hoặc giảm tốc sau khi vượt qua eo biển, cho thấy tác động của lệnh phong tỏa bắt đầu xuất hiện vì phần lớn các tàu này đều có lịch sử vận chuyển hàng hóa có nguồn gốc từ Iran bị trừng phạt”, bà nói.

Hôm 13/4, tàu chở dầu Elpis rời vùng biển Iran, đi qua eo biển rồi tắt động cơ ở Vịnh Oman, theo dữ liệu theo dõi. Tàu này tắt bộ phát đáp vô tuyến vào ngày 14/4 và hiện không thể xác minh vị trí độc lập.

Công ty tình báo hàng hải Windward cho biết hành vi của một số tàu cho thấy phản ứng phân mảnh và không đồng đều với lệnh phong tỏa khi các tàu bị trừng phạt và treo cờ giả vẫn hoạt động, một số đi qua eo biển, số khác dừng lại hoặc quay đầu.

Nỗ lực phá thế kiểm soát của Iran ở Hormuz

Iran trước đó đã phong tỏa eo biển Hormuz - nơi thông thường 20% lượng dầu tiêu thụ hàng ngày của thế giới đi qua - bằng cách đe dọa tấn công tàu thuyền, khiến giá dầu tăng vọt và dẫn đến cảnh báo về lạm phát cao hơn cũng như nguy cơ suy thoái ở các nền kinh tế lớn.

Eo biển Hormuz. Ảnh: geopoliticalmonitor.

Các tàu đã bị tấn công bằng máy bay không người lái trên không và dưới nước cũng như các vật thể lạ, khiến 11 thủy thủ thiệt mạng. Dù các vụ tấn công này đã giảm, rủi ro khi di chuyển qua khu vực khiến lưu lượng tàu giảm hơn 90%.

Một phần dầu bị chặn đang được vận chuyển ra ngoài từ các quốc gia sản xuất ở vùng Vịnh qua đường ống tới Biển Đỏ và Vịnh Oman. Tuy nhiên, các đường ống này không thể bù đắp cho việc eo biển bị đóng cửa.

Iran đã bắt đầu kiểm tra và thu phí các tàu hiếm hoi dám đi qua. Theo Kpler, các tàu phải cung cấp thông tin chi tiết về hàng hóa và thủy thủ đoàn cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và nộp phí 1 USD cho mỗi thùng dầu hoặc sản phẩm nhiên liệu trước khi được phép đi qua.

Qua được Hormuz không đồng nghĩa với vượt qua lệnh phong tỏa của Mỹ

Điều khoản của lệnh phong tỏa Mỹ góp phần tạo ra sự không chắc chắn. Theo thông báo gửi các thủy thủ, lệnh phong tỏa được thực thi tại Vịnh Oman và Biển Ả Rập, không phải ngay tại eo biển Hormuz. Do đó, chỉ cần đi qua eo biển không có nghĩa là tàu đã vượt qua được lệnh phong tỏa.

“Các chuyến hàng nhân đạo bao gồm thực phẩm và vật tư y tế thiết yếu cho sự sống còn của dân thường” có thể được phép đi qua sau khi kiểm tra.

Quy định này phù hợp với luật pháp quốc tế về chiến tranh trên biển, cấm các lệnh phong tỏa nhằm mục đích làm dân thường chết đói, theo hướng dẫn pháp lý của một ngôi trường thuộc Hải quân Mỹ được nhà sử học hàng hải Sal Mercogliano trích dẫn.

Các tàu “trung lập” có thể đi qua - dù có thể bị kiểm tra - nhưng chưa rõ định nghĩa “trung lập” là gì. Công ty dữ liệu hàng hải Lloyd’s List Intelligence cho biết động thái của Mỹ “đã đẩy các chủ tàu vào tình trạng bất định mới về việc thực thi”.

Như vậy, các tàu từ cảng Iran có thể bị phát hiện khi đi qua eo biển và vẫn có nguy cơ bị chặn ở xa hơn.

Quân sự - Thế giới

Mỹ - Iran đạt thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn?

Theo các quan chức khu vực, Mỹ và Iran đã đạt được "thỏa thuận về nguyên tắc" gia hạn lệnh ngừng bắn để tạo điều kiện cho nhiều hoạt động ngoại giao hơn.

AP đưa tin, ngay cả khi lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran và những lời đe dọa mới từ phía Iran gây lo ngại cho lệnh ngừng bắn 2 tuần mong manh, các quan chức khu vực vẫn báo cáo về những tiến triển đạt được. Theo quan chức khu vực giấu tên, Mỹ và Iran đã đạt được “sự đồng thuận về nguyên tắc” gia hạn thỏa thuận ngừng bắn để tạo điều kiện cho nhiều hoạt động ngoại giao hơn.

Mỹ - Iran chưa xác nhận gia hạn ngừng bắn

Quân sự - Thế giới

Mỹ phong tỏa cảng biển Iran sẽ tác động kinh tế toàn cầu thế nào?

Việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran có thể tiếp tục khiến giá dầu tăng cao, ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển lương thực và phân bón,...

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ bắt đầu phong tỏa các cảng của Iran từ ngày 13/4. Động thái này có thể tiếp tục gây xáo trộn giá dầu, làm dấy lên nhiều câu hỏi về luật pháp quốc tế và hoài nghi về việc liệu biện pháp gây áp lực này có buộc Tehran mở lại eo biển Hormuz quan trọng hay không?

Ông Trump đã đe dọa áp đặt phong tỏa sau khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Pakistan nhằm củng cố lệnh ngừng bắn mong manh kết thúc mà không đạt được thỏa thuận vào cuối tuần qua. Trước đó, Iran gần như dừng toàn bộ hoạt động của tàu chở dầu qua tuyến đường thủy trọng yếu này, chỉ cho phép một số tàu được coi là "thân thiện" đi qua và thu phí đáng kể.

Quân sự - Thế giới

Kết quả cuộc đàm phán trực tiếp Israel - Lebanon tại Mỹ

Israel và Lebanon đã có cuộc đàm phán ngoại giao trực tiếp đầu tiên tại Washington (Mỹ) sau nhiều thập kỷ.

Đây là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Israel và Lebanon kể từ năm 1993, theo AP. Trong một tuyên bố sau khi phiên họp kéo dài 2 giờ kết thúc hôm 14/4, Bộ Ngoại giao Mỹ ca ngợi hai bên về những gì họ gọi là “các cuộc thảo luận hiệu quả về các bước hướng tới việc khởi động đàm phán trực tiếp giữa Israel và Lebanon”.

"Mỹ khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt các hành động thù địch phải đạt được giữa hai Chính phủ, với sự trung gian của Mỹ, chứ không phải thông qua bất kỳ con đường riêng biệt nào”, Bộ Ngoại giao cho biết.

Khả năng Mỹ - Iran sắp đàm phán lần hai

Trong bối cảnh căng thẳng liên quan tới eo biển Hormuz gia tăng, Mỹ và Iran được cho là vẫn đang phối hợp qua các kênh trung gian để tổ chức đàm phán lần hai, sau khi vòng đàm phán ở Islamabad kết thúc mà không có thỏa thuận nào.