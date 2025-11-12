[INFOGRAPHIC] Phương Linh cùng nhiều mỹ nhân Miss Cosmo 2025 gây chú ý

Subaru Forester 2026 đã chính thức đra mắt người dùng Việt. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản thay vì Thái Lan, nên giá bán dự kiến sẽ tăng mạnh.
Ngô Thanh Vân - Huy Trần chỉ hé lộ một phần gương mặt bé Gạo khiến nhiều người tò mò diện mạo của nhóc tì hơn 3 tháng tuổi.
Lý Hải được vinh danh Đạo diễn phim xuất sắc nhất. “Lật mặt 8: Vòng tay nắng” cũng thắng giải Phim truyện Việt Nam hay nhất tại liên hoan phim quốc tế.
Trên trang cá nhân, người mẫu Hương Liên khoe ảnh diện áo dài trong lễ rước dâu và bộ ảnh cưới đẹp như cổ tích.
Ngô Thanh Vân dành nhiều lời ngọt ngào ca ngợi Huy Trần nhân dịp sinh nhật ông xã. Hoa hậu Tiểu Vy đẹp lộng lẫy khi tham dự sự kiện.
Diệp Lâm Anh chọn tập trung cho sự nghiệp và tận hưởng cuộc sống độc lập, rực rỡ ở tuổi 36.
Vũ Thúy Quỳnh sở hữu thân hình nuột nà, gương mặt xinh đẹp. Mới đây, nàng hậu và doanh nhân Đức Phạm xác nhận là một cặp.
Nhan sắc gợi cảm, phong cách thời trang tinh tế giúp Hương Giang ghi điểm ở cuộc thi Miss Universe 2025.
Trần Nghĩa được đào tạo diễn xuất bài bản. Dự án mới nhất của nam diễn viên là Trái tim què quặt.
Mới đây, mạng xã hội được phen thích thú khi Đàm Thu Trang chia sẻ loạt ảnh doanh nhân Cường Đô La bên các con trong lúc cô ra Hà Nội xem concert của G-Dragon.
Cặp đôi Thái Lan đã có lễ cưới tại biệt thự rộng lớn, với váy cưới Gucci và những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau.
Người mẫu Hương Liên chia sẻ video, loạt ảnh cưới. Đây là lần đầu tiên người đẹp đăng tải hình ảnh gần như rõ mặt chồng.
Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc góp mặt trong dàn Ban giám khảo của Miss World Vietnam 2025. Ngoài ra, cô còn làm Giám đốc điều hành của cuộc thi.
Bài đăng liên quan đến G-Dragon của Bằng Kiều gây ra ý kiến trái chiều. Mới nhất, Bằng Kiều gửi lời xin lỗi đến khán giả.
Khoảnh khắc Hoàng Thuỳ bắt được bó hoa cưới của Đỗ Thị Hà thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Cô có thân hình chuẩn siêu mẫu khiến dân tình không thể rời mắt.
Gabrielle Henry- đại diện Jamaica sở hữu vòng eo săn chắc, thon gọn. Ở Miss Universe 2025, cô chuộng trang phục tôn lên lợi thế vòng hai.
Bộ phim “Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh” đã chính thức khai máy. Dự kiến phim sẽ được thực hiện từ tháng 11/2025 đến 1/2026.
Lan Phương khoe ảnh thân thiết với Phương Oanh ở hậu trường. Tự Long bỡ ngỡ và trăn trở khi lần đầu trải nghiệm đóng phim cổ trang.
Sau đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025, Hoàng Ngọc Như đã trao học bổng cho sinh viên tại chính ngôi trường Đại học Công Nghiệp TP HCM mà cô theo học.
Nghệ sĩ Tự Long làm Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Năm 2025, anh đóng phim điện ảnh Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh.
Helena O'Connor, Zoulahatou Amadou, Josiane Golonga, Diana Fast và Sahar Biniaz đều không tham dự Miss Universe 2025.