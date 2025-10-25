Mỹ nhân Hong Kong khoe sắc vóc nóng bỏng khi đi du lịch Phú Quốc

"Nữ thần chân dài TVB" Tăng Thục Nhã khiến fan xôn xao khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini gợi cảm, khoe trọn vóc dáng nóng bỏng trong chuyến du lịch tại Phú Quốc.
Theo công bố, mức tiêu hao nhiên liệu của Lynk & Co 900 trung bình chỉ 0,65 lít/100km, đồng thời pin hỗ trợ sạc nhanh DC, cho phép sạc 20-80% chỉ 17 phút.
Căn hộ 118m2 khiến nhiều người mê mẩn không phải vì món đồ đắt tiền mà nhờ chọn lọc kỹ, phối hợp tinh tế để cảm nhận dòng chảy yên bình của thời gian.
Nữ DJ người Hàn Quốc Luna Kim, mới đây đã gây sốt cộng đồng mạng khi khoe loạt ảnh dạo phố với trang phục vô cùng gợi cảm với phong cách 'no-bra' phóng khoáng.
Đường trắng không chỉ tạo vị ngọt, mà còn giúp bột nở nhanh, chiên cá không dính, bóc hạt dẻ dễ, nấm mềm, thịt ngon và bảo quản mỡ lâu hỏng.
Bảo Thy cười 'tít mắt' khi được ông xã tổ chức sinh nhật. Hoa hậu Thanh Thuỷ biểu cảm hài hước khi ăn nho.
Nàng thơ Hạnh Nguyễn mới đây tiếp tục “đốn tim” người hâm mộ với bộ ảnh mới nhất mang phong cách tiểu thư đài các, ngọt ngào như búp bê.
Không chỉ gặp may, họ còn có người nâng đỡ đúng lúc. Quý nhân xuất hiện giúp hóa giải khó khăn, mở đường tiến thân, đem lại tài lộc và sự hưng vượng bất ngờ.
Không chỉ sống sót kỳ diệu, bức tranh còn hé lộ nhiều chi tiết về đời sống, tín ngưỡng, thẩm mỹ của người La Mã cổ trước khi Pompeii biến mất khỏi bản đồ.
Dù có màn hình 14 inch, nhưng laptop siêu nhẹ của Fujitsu có trọng lượng chỉ bằng 1/2 so với chiếc MacBook Air 13 inch thông thường.
Ngôi mộ rất giống kim tự tháp Ai Cập không bị xâm phạm và dường như vẫn còn nguyên vẹn, có lẽ vì những kẻ cướp bóc không nhận ra sự tồn tại của nó.
Những con voi ma mút khổng lồ lông dài từng bước đi giữa băng tuyết thời tiền sử, để lại những bí ẩn khiến nhân loại say mê hàng chục ngàn năm.
Khan el-Khalili, nằm ở trung tâm thủ đô Cairo, là một trong những khu chợ cổ nổi tiếng nhất Ai Cập.
Suzuki Nhật Bản vừa chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga thể thao Suzuki Avenis 125 phiên bản 2025. Xe có mức giá 284.900 yên (khoảng 49 triệu đồng).
Dù mới có bản cho MacOS, ChatGPT Atlas được xem là “át chủ bài” thách thức quyền lực của Google Chrome.
Những chiếc xe sedan thuần điện Mazda 6e 2026 tại thị trường Úc sẽ chỉ có bản thuần điện, chưa bán phiên bản phạm vi mở rộng như ở đất nước tỷ dân Trung Quốc.
Đôi khi, giải pháp chống lại các mối đe dọa công nghệ cao như UAV FPV nằm ở những giải pháp chi phí thấp. Giờ đây, điều này đã được Ukraine chứng minh rõ nét.
Mùa gió mùa, Hà Nội không chỉ có những con phố lãng đãng sương mà còn níu chân du khách bằng hương vị ấm nồng từ 7 món ăn quen mà đặc trưng của mùa lạnh.
Tại triển lãm SEMA Show 2025 ở Las Vegas, Toyota đã mang đến một phiên bản hoàn toàn khác lạ của mẫu sedan ăn khách Camry – chiếc Camry GT‑S Concept.
Tại mặt trận Pokrovsk, các đơn vị Ukraine ở đây đề nghị rút lui trước nguy cơ bị bao vây hoàn toàn, tuy nhiên lãnh đạo Kiev lại yêu cầu giữ vững trận địa.
Amazon đang bước vào giai đoạn tự động hóa lớn nhất lịch sử, với kế hoạch thay thế nửa triệu nhân viên bằng robot trong thập kỷ tới để tiết kiệm hơn 12 tỷ USD.