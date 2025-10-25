Mỹ nhân Hong Kong khoe sắc vóc nóng bỏng khi đi du lịch Phú Quốc

Hà Nội

"Nữ thần chân dài TVB" Tăng Thục Nhã khiến fan xôn xao khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini gợi cảm, khoe trọn vóc dáng nóng bỏng trong chuyến du lịch tại Phú Quốc.

Trầm Phương
Nữ diễn viên Hong Kong Tăng Thục Nhã mới đây đã đăng tải loạt ảnh về chuyến du lịch của mình sau 3 tháng sinh con. Đặc biệt địa điểm được cô lựa chọn để nghỉ dưỡng lần này là ở Phú Quốc, Việt Nam. (Ảnh: IGNV)
Tăng Thục Nhã đăng tải hình ảnh rạng rỡ bên hồ bơi với áo tắm liền mảnh màu đen có thiết kế cổ chữ V sâu, khéo léo khoe đường cong quyến rũ và đôi chân dài trứ danh. (Ảnh: IGNV)
Trên trang cá nhân, Tăng Thục Nhã viết: "Vui vẻ nạp lại năng lượng ở Phú Quốc! Đây là chuyến đi đầu tiên tôi không sắp lịch trình sẵn. Với tôi, chỉ cần được ngủ dậy tự nhiên là đã quá mãn nguyện. Sau khi nạp đủ năng lượng, tôi sẽ về tập luyện. Thêm một thử thách nữa, cần sắp xếp thời gian thật tốt." (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh của Tăng Thục Nhã nhanh chóng nhận được "bão" lời khen từ cộng đồng mạng và người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Nhiều người bày tỏ sự trầm trồ trước ngoại hình ngày càng thăng hạng và tràn đầy sức sống của cô sau khi sinh con. Vóc dáng khỏe khoắn, gợi cảm của nữ diễn viên được xem là nguồn cảm hứng lớn cho phụ nữ sau sinh. (Ảnh: IGNV)
Trên trang cá nhân, cô thoải mái chia sẻ hình ảnh bản thân bên cạnh "thiên thần nhí" đáng yêu. (Ảnh: IGNV)
Tăng Thục Nhã sinh năm 1991 tại Hong Kong. Cô nổi tiếng từ khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Trung Quốc khu vực Hong Kong năm 2011, đồng thời giành giải "Người được yêu thích nhất" và "Hoa hậu ảnh". (Ảnh: IGNV)
Sau đó, cô gia nhập TVB, hoạt động với vai trò diễn viên và MC, tham gia các phim như Tiểu thư dụ tâm, PG Love, Karate, Ghost Net... Năm 2024, cô xác nhận rời TVB để tìm kiếm những hướng đi mới. (Ảnh: IGNV)
Gắn bó nhiều năm với TVB, Thục Nhã được khán giả gọi là “nữ thần chân dài” nhờ vóc dáng chuẩn và tinh thần thể thao. (Ảnh: IGNV)
Cô thường chia sẻ hình ảnh leo núi, tập gym, du lịch, tạo nên phong cách sống khỏe mạnh, truyền cảm hứng cho giới trẻ. (Ảnh: IGNV)
