Mon 2K từng gây sốt cùng Ngân 98 giờ ra sao?

Cộng đồng trẻ

Mon 2K từng gây sốt cùng Ngân 98 giờ ra sao?

Trên mạng xã hội TikTok, nhiều người đang tìm kiếm và tràn vào tài khoản của Mon 2K để lại bình luận, hỏi han về tình trạng hiện tại của cô.

Thiên Anh
Với những người dùng MXH những năm 2016, không ai là không từng nghe qua cái tên Mon 2K (tên thật Trần Ngọc Ánh, sinh năm 1994) (phải). Đây là một nhân vật gắn với những ồn ào, thị phi, từng được biết đến là bạn thân của Ngân 98.
Sau gần 10 năm, tên tuổi Mon 2K không còn sức hút vì người dùng MXH đã quá chán các chiêu trò gây sốc. Ở thời điểm hiện tại, netizen phát hiện cô nàng đã ngưng hoạt động suốt hai năm qua. Clip cuối cùng của cô được đăng tải vào tháng 2/2023.
Khi tìm kiếm các tài khoản mạng xã hội khác của Mon 2K, tất cả đã không còn hoạt động. Cô không hề chia sẻ lý do vì sao ngừng dùng mạng xã hội. Có thể nói, cô nàng từng gây ra không ít thị phi này gần như biến mất hoàn toàn khỏi đời sống trên mạng.
Trước đó, Mon 2K cho biết bản thân đang ăn chay trường, có kế hoạch quy y cửa Phật.
Ngoài ra, 9X cũng lấn sân, thử sức với vai trò ca sĩ, thường xuyên đăng tải hình ảnh sang chảnh lên mạng xã hội. Sau đó cô dần dần im ắng và biến mất hoàn toàn.
Nickname Mon 2K từng gắn liền với nhiều biệt danh như: “hot girl ngực khủng”, "hot girl thị phi", khi theo phong cách ăn mặc táo bạo, gây "chiêu trò" và "hám fame" và phát ngôn ồn ào.
Sau khi bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội, Mon 2K lấn sân người mẫu, sự kiện và ca hát. Cô từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp và gameshow truyền hình.
Cụ thể là tham gia casting The Face Vietnam 2017, xuất hiện trong gameshow “Lựa chọn của trái tim” (2019) với màn hôn táo bạo gây tranh cãi, và ra mắt MV “Em chỉ cần một tình yêu” vào năm 2021. Thời điểm này, chia sẻ với truyền thông, Mon 2K cho biết sẽ hi vọng sẽ trở thành ngôi sao.
Mon 2K cũng từng đạt danh hiệu Á khôi Nét Đẹp Công Sở 2017 và Á hậu tại Ms Vietnam Beauty International Pageant 2018. Song, nhan sắc cũng nhanh chóng thay đổi vì đam mê "dao kéo" (phẫu thuật thẩm mỹ), chỉnh sửa gương mặt nhiều lần.
Mon 2K từng xuất hiện tại gameshow “Lựa chọn của trái tim” (2019).
Thiên Anh
