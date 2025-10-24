Hà Nội

'Chú lính chì' Thiện Nhân sau 19 năm giờ ra sao?

'Chú lính chì' Thiện Nhân sau 19 năm giờ ra sao?

Những hình ảnh gần đây của 'chú lính chì' Thiện Nhân khiến ai nấy bất ngờ và xúc động.

Thiện Nhân sinh năm 2006, tại Quảng Nam (nay là Đà Nẵng). Khi mới hơn 1 tuần tuổi, cậu bé bị bỏ rơi trong rừng và bị động vật tấn công làm mất một chân và bộ phận khác, toàn thân bị kiến bu kín.
Thật kỳ diệu, dù trong tình trạng cận kề cái chết, Thiện Nhân vẫn sống sót, được một người đi rừng phát hiện và đưa đi cấp cứu.
Sau khi được cứu sống, câu chuyện của cậu bé lan rộng và khiến dư luận cả nước xúc động. Nhà báo Trần Mai Anh quyết định nhận Thiện Nhân làm con nuôi, đưa về Hà Nội chăm sóc. Từ đó, một hành trình dài chữa trị và hồi sinh của “chú lính chì” bắt đầu.
Nhờ sự chung tay của cộng đồng, Thiện Nhân được đưa sang nước ngoài nhiều lần để phẫu thuật tái tạo với sự hỗ trợ của các bác sĩ hàng đầu thế giới.
Câu chuyện ấy không chỉ mang lại phép màu cho một đứa trẻ mà còn khơi nguồn cho dự án thiện nguyện “Thiện Nhân và những người bạn” - chương trình hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho hàng nghìn trẻ em bị khiếm khuyết cơ quan sinh dục trên khắp Việt Nam.
Mới đây, những hình ảnh Thiện Nhân một lần nữa viral trên MXH, nhưng lần này là vì bất ngờ với diện mạo ở tuổi 19 của chàng trai.
Thiện Nhân hiện đã là sinh viên năm 2 ngành khoa học máy tính &amp; trí tuệ nhân tạo tại trường Đại học VinUni (Hà Nội).
Trong các hình ảnh được mẹ Mai Anh (nhà báo Trần Mai Anh) chia sẻ, Thiện Nhân càng lớn càng điển trai, sở hữu gương mặt sáng ngời và hiền lành.
Phía dưới các bài đăng về Thiện Nhân được nhiều tài khoản cộng đồng đăng tải lại, cậu bạn nhận về nhiều lời khen vì sự thay đổi bất ngờ về ngoại hình.
Trước đó, với hồ sơ dày thành tích học tập và hoạt động đã miệt mài chuẩn bị suốt ba năm trung học, Thiện Nhân được nhà trường cấp học bổng ở mức 85%.
