Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hot girl bóng đá Hoàng Thị Loan gây xôn xao với bàn chân biến dạng

Cộng đồng trẻ

Hot girl bóng đá Hoàng Thị Loan gây xôn xao với bàn chân biến dạng

Hoàng Thị Loan - 'hot girl của đội tuyển nữ Việt Nam' khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh đôi bàn chân trần sau nhiều năm thi đấu.

Thiên Anh
Trong khung ảnh, đôi chân của 'hot girl của đội tuyển nữ Việt Nam' Hoàng Thị Loan xuất hiện với những vùng da dày, chai sạn, thậm chí biến dạng ở các ngón - dấu ấn của hàng nghìn giờ tập luyện và thi đấu khắc nghiệt.
Trong khung ảnh, đôi chân của 'hot girl của đội tuyển nữ Việt Nam' Hoàng Thị Loan xuất hiện với những vùng da dày, chai sạn, thậm chí biến dạng ở các ngón - dấu ấn của hàng nghìn giờ tập luyện và thi đấu khắc nghiệt.
Trên trang cá nhân, Hoàng Thị Loan viết kèm dòng chú thích ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Nhìn đi nhìn lại đã được 17 năm gắn bó với trái bóng và giờ lãi được bàn chân chai vàng".
Trên trang cá nhân, Hoàng Thị Loan viết kèm dòng chú thích ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Nhìn đi nhìn lại đã được 17 năm gắn bó với trái bóng và giờ lãi được bàn chân chai vàng".
Câu nói vừa dí dỏm, vừa khiến nhiều người đồng cảm. Đằng sau hình ảnh lung linh của một "hot girl sân cỏ" là những tháng ngày đổ mồ hôi, chịu đau đớn và hi sinh cho đam mê.
Câu nói vừa dí dỏm, vừa khiến nhiều người đồng cảm. Đằng sau hình ảnh lung linh của một "hot girl sân cỏ" là những tháng ngày đổ mồ hôi, chịu đau đớn và hi sinh cho đam mê.
Không ít người hâm mộ bày tỏ sự nể phục với những đóng góp của Hoàng Thị Loan cho bóng đá nữ Việt Nam thời gian qua.
Không ít người hâm mộ bày tỏ sự nể phục với những đóng góp của Hoàng Thị Loan cho bóng đá nữ Việt Nam thời gian qua.
Trước đó, vào tháng 9/2025, trên trang cá nhân cầu thủ Hoàng Thị Loan chia sẻ khoảnh khắc sau trận đấu khai màn giải bóng đá nữ vô địch quốc gia chiều ngày 4/9 trên sân PVF. Vùng mắt của cô sưng vù và bầm tím.
Trước đó, vào tháng 9/2025, trên trang cá nhân cầu thủ Hoàng Thị Loan chia sẻ khoảnh khắc sau trận đấu khai màn giải bóng đá nữ vô địch quốc gia chiều ngày 4/9 trên sân PVF. Vùng mắt của cô sưng vù và bầm tím.
Theo đó, tình huống va phạm diễn ra phút 23 giữa CLB Hà Nội và Phong Phú Hà Nam. Hoàng Thị Loan nhảy lên đánh đầu rồi đập vào đầu của một cầu thủ đối phương. Tình huống buộc trọng tài phải tạm dừng trận đấu và gọi nhân viên y tế vào hỗ trợ.
Theo đó, tình huống va phạm diễn ra phút 23 giữa CLB Hà Nội và Phong Phú Hà Nam. Hoàng Thị Loan nhảy lên đánh đầu rồi đập vào đầu của một cầu thủ đối phương. Tình huống buộc trọng tài phải tạm dừng trận đấu và gọi nhân viên y tế vào hỗ trợ.
Từng được biết đến với gương mặt khả ái và phong cách nữ tính, Hoàng Thị Loan giờ đây càng khiến khán giả trân trọng hơn bởi nghị lực và tình yêu bóng đá bền bỉ suốt gần hai thập kỷ.
Từng được biết đến với gương mặt khả ái và phong cách nữ tính, Hoàng Thị Loan giờ đây càng khiến khán giả trân trọng hơn bởi nghị lực và tình yêu bóng đá bền bỉ suốt gần hai thập kỷ.
Không chỉ ghi dấu trên sân cỏ bằng tinh thần thi đấu máu lửa, Hoàng Thị Loan còn một thời là cái tên "gây bão" mạng xã hội nhờ nhan sắc ngọt ngào, dễ thương.
Không chỉ ghi dấu trên sân cỏ bằng tinh thần thi đấu máu lửa, Hoàng Thị Loan còn một thời là cái tên "gây bão" mạng xã hội nhờ nhan sắc ngọt ngào, dễ thương.
Khuôn mặt tròn, nụ cười tươi rạng rỡ cùng phong thái dịu dàng ngoài đời thường khiến cô được fan ưu ái gọi bằng biệt danh "vợ quốc dân".
Khuôn mặt tròn, nụ cười tươi rạng rỡ cùng phong thái dịu dàng ngoài đời thường khiến cô được fan ưu ái gọi bằng biệt danh "vợ quốc dân".
Mỗi lần xuất hiện trong màu áo đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, Hoàng Thị Loan đều khiến cổ động viên rần rần vì tài năng lại xinh như hot girl.
Mỗi lần xuất hiện trong màu áo đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, Hoàng Thị Loan đều khiến cổ động viên rần rần vì tài năng lại xinh như hot girl.
Thiên Anh
#Hot girl bóng đá Việt Nam #Hoàng Thị Loan #bàn chân biến dạng #đội tuyển nữ Việt Nam #Chia sẻ hình ảnh thi đấu #bóng đá nữ Việt Nam

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT