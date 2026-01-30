Hà Nội

Thế giới

Ngoại trưởng Rubio nói Mỹ có thể tấn công phủ đầu Iran

Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ có thể tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu Iran.

An An (Theo RT)

RT đưa tin ngày 29/1, Ngoại trưởng Rubio cho biết Mỹ có thể tấn công "phủ đầu" Iran, đồng thời thừa nhận rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi chế độ tại nước Cộng hòa Hồi giáo này đều sẽ gặp khó khăn.

Phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Washington được cho là đang chuẩn bị cho kịch bản tấn công vào các địa điểm hạt nhân và quan chức của Iran.

my.jpg
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: RT.

Phát biểu trong phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện hôm 28/1, ông Rubio cho biết việc duy trì sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực là “khôn ngoan và thận trọng”, có thể giúp ngăn ngừa cuộc tấn công vào hàng nghìn binh sĩ Mỹ và cơ sở của nước này trong khu vực.

Ngoại trưởng Rubio mô tả Iran là “yếu hơn bao giờ hết” nhưng cảnh báo rằng Tehran đã tích lũy “hàng nghìn” tên lửa đạn đạo tầm xa. Ông cũng thừa nhận rằng bất kỳ triển vọng thay đổi chế độ nào (tại Iran) cũng sẽ “phức tạp hơn” so với Venezuela, nơi Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro hồi đầu tháng này.

Trước đó trong ngày, truyền thông đưa tin rằng ông Trump đang cân nhắc một cuộc tấn công quân sự lớn mới nhằm vào Iran. Nguồn tin của CNN cho biết một số phương án đang được xem xét, bao gồm tấn công các quan chức Iran mà Mỹ tin là chịu trách nhiệm về các vụ chết người liên quan đến biểu tình ở Iran, cũng như tấn công các địa điểm hạt nhân và thể chế chính phủ.

Iran đã cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ sẽ bị coi là một "cuộc chiến toàn diện" và sẽ vấp phải sự trả đũa.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cánh cửa đạt thỏa thuận cho xung đột Ukraine vẫn để ngỏ

Nguồn video: THĐT
Thế giới

Thương vong mới nhất trong cuộc biểu tình ở Iran

Theo số liệu của Human Rights Activists News Agency, hơn 6.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Iran thời gian qua.

AP đưa tin, Human Rights Activists News Agency có trụ sở tại Mỹ ngày 27/1 cho biết, ít nhất 6.126 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Iran thời gian qua. Trong số đó có ít nhất 5.777 người biểu tình, 214 thành viên của lực lượng liên kết với Chính phủ, 86 trẻ em và 49 dân thường không tham gia biểu tình.

"Ngoài ra, 41.800 đã bị bắt giữ", báo cáo của Human Rights Activists News Agency cho biết thêm.

Xem chi tiết

Thế giới

Mỹ muốn giải quyết vấn đề Iran bằng ngoại giao

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết Mỹ ưu tiên giải pháp ngoại giao cho những căng thẳng đang diễn ra với Iran.

RT đưa tin ngày 16/1, Đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Steve Witkoff, cho biết Mỹ ưu tiên giải pháp ngoại giao thay vì hành động quân sự để giải quyết tình trạng căng thẳng đang diễn ra với Iran, đồng thời kêu gọi Tehran giảm quy mô các chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này.

“Tôi hy vọng sẽ có một giải pháp ngoại giao. Tôi thực sự hy vọng như vậy”, ông Witkoff nói.

Xem chi tiết

Thế giới

Mỹ có thể sắp tấn công Iran?

Đài truyền hình Israel đưa tin, khả năng Mỹ sẽ tấn công Iran tăng lên đáng kể trong những ngày gần đây.

Theo Times Of Israel, Đài truyền hình Israel đưa tin ngày 14/1 rằng khả năng Mỹ sẽ tấn công Iran đã tăng lên đáng kể trong những ngày gần đây.

Kênh Channel 12 cho biết, việc Washington chuyển hướng sang khả năng tấn công Iran diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc thảo luận dài với các cố vấn của mình về vấn đề này hôm 13/1. Kênh này dẫn một nguồn tin Mỹ nói rằng "vì cuộc biểu tình ở Iran vẫn tiếp diễn nên rất có thể ông Trump sẽ phải làm điều gì đó trong 1 hoặc 2 ngày tới".

Xem chi tiết

