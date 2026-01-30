Ngoại trưởng Rubio nói Mỹ có thể tấn công phủ đầu Iran

RT đưa tin ngày 29/1, Ngoại trưởng Rubio cho biết Mỹ có thể tấn công "phủ đầu" Iran, đồng thời thừa nhận rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi chế độ tại nước Cộng hòa Hồi giáo này đều sẽ gặp khó khăn.

Phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Washington được cho là đang chuẩn bị cho kịch bản tấn công vào các địa điểm hạt nhân và quan chức của Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: RT.

Phát biểu trong phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện hôm 28/1, ông Rubio cho biết việc duy trì sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực là “khôn ngoan và thận trọng”, có thể giúp ngăn ngừa cuộc tấn công vào hàng nghìn binh sĩ Mỹ và cơ sở của nước này trong khu vực.

Ngoại trưởng Rubio mô tả Iran là “yếu hơn bao giờ hết” nhưng cảnh báo rằng Tehran đã tích lũy “hàng nghìn” tên lửa đạn đạo tầm xa. Ông cũng thừa nhận rằng bất kỳ triển vọng thay đổi chế độ nào (tại Iran) cũng sẽ “phức tạp hơn” so với Venezuela, nơi Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro hồi đầu tháng này.

Trước đó trong ngày, truyền thông đưa tin rằng ông Trump đang cân nhắc một cuộc tấn công quân sự lớn mới nhằm vào Iran. Nguồn tin của CNN cho biết một số phương án đang được xem xét, bao gồm tấn công các quan chức Iran mà Mỹ tin là chịu trách nhiệm về các vụ chết người liên quan đến biểu tình ở Iran, cũng như tấn công các địa điểm hạt nhân và thể chế chính phủ.

Iran đã cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ sẽ bị coi là một "cuộc chiến toàn diện" và sẽ vấp phải sự trả đũa.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cánh cửa đạt thỏa thuận cho xung đột Ukraine vẫn để ngỏ