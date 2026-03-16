Giải mã vũ khí bí mật giúp Israel tấn công Iran

Máy bay F-16 của Israel trong các đợt không kích vào Iran dường như đang mang theo một quả bom GBU-31 JDAM nặng 900KG có ký hiệu bất thường dưới cánh.

Từ khi Chiến dịch Epic Fury bắt đầu, Không quân Israel đã cho thế giới thấy các loại vũ khí tấn công đường không tiên tiến nhất phá hủy các mục tiêu Iran. Mới đây giới quan sát cũng đã được thấy một phiên bản có vẻ bí ẩn của loại bom tấn công trực tiếp liên hợp (JDAM) được sử dụng rộng rãi trong biên chế Không quân Israel (IAF).

Hình ảnh gây tranh cãi, cho thấy hai quả bom nổ GBU-31 JDAM nặng 900kg có ký hiệu bất thường dưới cánh máy bay phản lực F-16C/D Barak, đã được đăng tải trên tài khoản X chính thức của Không quân Israel (IAF).

Quả bom lạ trên tiêm kích F-16

Quả bom JDAM với những ký hiệu lạ được Không quân Israel đăng tải.

Một số bức ảnh đã bị gỡ xuống sau đó, được đăng tải cùng với một bản tường thuật về các nhiệm vụ bay sâu vào lãnh thổ Iran và trên thủ đô Tehran, dưới dạng một tuyên bố từ chỉ huy căn cứ không quân Ramat David, chỉ được xác định là “Đại tá A.”. Tuy nhiên, dường như không có lời giải thích nào về quả bom được đưa ra.

Điểm nổi bật của quả bom JDAM trong các bức ảnh là các ký hiệu của nó. Chúng bao gồm một dải màu đỏ quanh đầu vũ khí, cũng như một nút bịt đầu được sơn màu đỏ. Ngoài ra còn có một dải màu vàng quen thuộc hơn, trên các loại đạn dược tiêu chuẩn của Mỹ, cho biết chúng chứa chất nổ mạnh, quanh đầu vũ khí.

Bức ảnh IAF đăng tải cho thấy một góc nhìn khác của loại bom mới bí ẩn.

Tuy nhiên, dải màu đỏ lại hiếm gặp hơn nhiều và hầu như không bao giờ xuất hiện trên JDAM. Dựa trên các ký hiệu đạn dược tiêu chuẩn của Mỹ, một dải màu đỏ có thể cho biết đầu đạn gây cháy, trong khi màu đỏ sẫm trên nền xám “cho biết đạn dược chứa chất gây kích ứng (kiểm soát bạo động)”.

Một trong số ít những ví dụ thực tế về JDAM mang đầu đạn gây cháy mà chúng ta biết đến là BLU-119/B Crash PAD (Prompt Agent Defeat) nặng tương tự, một loại vũ khí dường như chưa từng được giới thiệu trước đây.

Crash PAD được thiết kế để sử dụng độc quyền với hệ thống dẫn đường JDAM. Trước khi xem xét chi tiết hơn về loại vũ khí này, bộ kit JDAM cơ bản bao gồm hệ thống dẫn đường và bộ phận điều khiển, cánh đuôi để lái hướng, và các thanh ổn định gắn vào quả bom để tăng độ ổn định và khả năng lượn hạn chế.

Bộ kit này sau đó được ghép nối với thân bom hiện có, thường là một biến thể hoặc sản phẩm phái sinh của dòng vũ khí Mk-80 phổ biến.

Một quả bom JDAM tiêu chuẩn trang bị cho máy bay F-16 của Israel. (IAF)

Hệ thống Crash PAD được phát triển vào năm 2002 như một khả năng phản ứng nhanh để sử dụng trong Chiến dịch Tự do Iraq năm 2003. Nó được thiết kế để tấn công các kho vũ khí hóa học và sinh học. Hệ thống này thực hiện điều đó bằng cách sử dụng tổng lượng thuốc nổ khoảng 65kg chất nổ mạnh PBX-109 kèm theo 190kg phốt pho trắng.

Theo cách này, đầu đạn nổ mảnh có sức công phá mạnh sẽ xuyên thủng các hầm chứa vũ khí, và đầu đạn phốt pho trắng sẽ tiêu diệt các tác nhân bằng cách thiêu rụi chúng hoàn toàn.

Ngoài ra còn có một loại vũ khí tương tự tên là Shredder , được chế tạo dựa trên thân bom xuyên hầm BLU-109, giống như loại được sử dụng trong bom GBU-31 JDAM, để có khả năng xuyên sâu hơn, và cũng chứa chất nổ WP, nhưng dường như nó chưa từng được sản xuất. Cũng có thể có những loại vũ khí khác như vậy, cũng dựa trên JDAM, mà chúng ta chưa biết đến.

Phốt pho trắng, loại hóa chất gây tranh cãi

Cháy ở nhiệt độ khoảng 1.500 độ Fahrenheit (khoảng 480 độ C), phốt pho trắng rõ ràng có thể gây ra những thương tích khủng khiếp, và việc sử dụng nó ở những khu vực đông dân cư vi phạm luật quốc tế.

Hai quả bom JDAM độc đáo nằm dưới cánh của một chiếc F-16 Barak trong hầm trú ẩn, dường như tại Căn cứ Không quân Ramat David. Ảnh: IAF

Đầu đạn của Crash PAD được phát triển bởi Alliant Techsystems (ATK), công ty đã nhận được hợp đồng trị giá 4 triệu đô la vào tháng 10 năm 2003 từ Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân Hoa Kỳ (AFRL) tại Căn cứ Không quân Eglin, Florida. Thử nghiệm trên đường ray trượt diễn ra vào cuối tháng 1 năm 2003, và thử nghiệm bay diễn ra vào cuối tháng 2 năm 2003, ngay trước cuộc xâm lược Iraq.

Thông tin chi tiết về việc sử dụng Crash PAD ở Iraq rất khan hiếm, nhưng dường như vũ khí này vẫn được giữ lại trong kho của Không quân Hoa Kỳ và, trong năm tài chính 2011, Cơ quan Giảm thiểu Mối đe dọa Quốc phòng đã khởi xướng các nghiên cứu về ý tưởng chuyển đổi BLU-119/B, sử dụng loại đầu đạn an toàn hơn và có chi phí thấp hơn.

Israel có lịch sử lâu dài trong việc điều chỉnh các loại vũ khí do Mỹ và các nước khác sản xuất cho phù hợp với nhu cầu đặc thù của mình , và ký hiệu được đề cập có thể hoàn toàn dành riêng cho IDF, cho thấy đó là một phiên bản mới, khác biệt của JDAM.

Dù sao đi nữa, Crash PAD hoặc một loại đạn dược vô hiệu hóa đặc vụ khác chắc chắn có thể đóng một vai trò nào đó trong cuộc xung đột hiện tại.