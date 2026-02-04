Hà Nội

Xã hội

Mức thưởng Tết Bính Ngọ 2026 bình quân 8,69 triệu đồng/người

Qua số liệu báo cáo của hơn 50.000 doanh nghiệp, mức thưởng Tết Bính Ngọ 2026 bình quân là 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với Tết Ất Tỵ 2025.

Thiên Tuấn

Chiều 4/2, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026, ông Phạm Trường Giang, Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) đã trả lời về tình hình lương, thưởng Tết Nguyên đán 2026.

Theo ông Phạm Trường Giang, ngày 10/11/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 293 điều chỉnh lương tối thiểu vùng 7,2% và áp dụng từ 1/1/2026.

bo-noi-vu-17702039131051423064625.jpg

Theo đó, mức điều chỉnh này cao hơn những năm gần đây, cụ thể trong khi năm 2024 chỉ tăng 6%. Việc công bố chính sách từ tháng 11 tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị, bên cạnh đó Bộ Nội vụ còn ban hành 2 văn bản hướng dẫn.

Kết quả khả quan cho thấy, riêng tiền lương bình quân năm 2025 của người lao động 9,76 triệu đồng/tháng, tăng 11% so với năm 2024. Trong đó: doanh nghiệp, công ty 100% vốn nhà nước, lương bình quân là 12,89 triệu đồng/tháng, tăng 18% so với năm 2024, doanh nghiệp dân doanh lương bình quân là 8,66 triệu đồng/tháng, tăng 7% so với năm 2024; với doanh nghiệp FDI, lương bình quân là 10,77 triệu đồng/tháng, tăng 9,6% so với năm 2024.

Về tiền thưởng, qua số liệu báo cáo của hơn 50.000 doanh nghiệp, mức thưởng bình quân là 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với Tết Ất Tỵ. Trong đó, doanh nghiệp nhà nước là khoảng 9,44 triệu đồng/người, tăng 23% so với năm 2024; doanh nghiệp dân doanh 7,37 triệu đồng, tăng 9% so với năm 2024; doanh nghiệp FDI là 9,21 triệu đồng, tăng 12% so với năm 2024.

Ông Giang cho biết, trên cơ sở triển khai sớm và đồng bộ, lương và thưởng đã giúp cải thiện thu nhập, cuộc sống, tăng thời gian gắn bó với doanh nghiệp, giảm dịch chuyển tự phát. Đây là cơ sở, điều kiện tăng năng suất lao động thời gian vừa qua.

