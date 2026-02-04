Không vùng cấm trong kiểm soát hàng giả, thực phẩm kém chất lượng dịp Tết

Bộ Y tế triển khai đồng bộ các giải pháp với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chiều 4/1, Văn phòng Chính phủ tổ chức Họp báo thường kỳ tháng 1/2026. Tại đây, báo chí đặt câu hỏi về giải pháp tăng cường kiểm soát, quản lý ngăn chặn sản phẩm kém chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trả lời nội dung trên, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, trước nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bộ Y tế xác định bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ rất sớm.

Ngay từ cuối năm 2025, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Ban Chỉ đạo 389 Bộ Y tế tổ chức các đoàn kiểm tra trực tiếp tại các địa bàn trọng điểm như Hà Nội, TP HCM, tập trung vào thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sữa và thiết bị y tế; đồng thời kiểm soát chặt nguồn cung, xử lý nghiêm tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Trong lĩnh vực dược phẩm, Cục Quản lý Dược triển khai 5 đoàn kiểm tra chuyên ngành, tập trung kiểm soát việc tuân thủ tiêu chuẩn GMP, phòng chống thuốc giả, thuốc kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; tăng cường kiểm tra hồ sơ sản phẩm, nhãn mác, quảng cáo và kiểm soát chặt vật tư, bao bì in sẵn nhằm ngăn chặn hàng giả từ gốc.

Đối với y dược cổ truyền và dược liệu, Bộ Y tế đã hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ; chỉ cho phép lưu hành các sản phẩm đạt yêu cầu về an toàn, chất lượng. Công tác hậu kiểm được tăng cường tại nhiều địa phương, kết hợp kiểm nghiệm, xử lý nghiêm các vi phạm trong cao điểm Tết.

Về an toàn thực phẩm, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà cho biết, Bộ Y tế đã tham mưu Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương ban hành kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm Tết và Lễ hội Xuân 2026 trên phạm vi toàn quốc. Các đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương và địa phương tập trung vào nhóm thực phẩm tiêu thụ lớn, nguy cơ cao như thịt, rượu bia, bánh mứt kẹo, rau củ quả, phụ gia thực phẩm và dịch vụ ăn uống.

Đặc biệt, Bộ Y tế đã phối hợp các bộ, ngành tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết và Nghị định mới về quản lý thực phẩm, theo hướng siết chặt từ khâu sản xuất, công bố, lưu thông đến hậu kiểm; tăng trách nhiệm của cơ sở sản xuất, quản lý chặt quảng cáo, thương mại điện tử và người có ảnh hưởng.

Song song đó, Bộ Y tế đang phối hợp đề xuất sửa đổi các quy định xử phạt theo hướng tăng chế tài, nâng cao tính răn đe đối với hành vi vi phạm an toàn thực phẩm.

"Có thể khẳng định, Bộ Y tế triển khai đồng bộ các giải pháp từ hoàn thiện thể chế, tăng cường kiểm tra, phối hợp liên ngành đến truyền thông, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026", Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh.