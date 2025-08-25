Hà Nội

Xã hội

Mưa trắng trời, gió giật mạnh trước giờ bão số 5 Kajiki tiến vào đất liền

Đầu giờ chiều 25/8, bão số 5 Kajiki mạnh cấp 13, dự báo sẽ đổ bộ đất liền Thanh Hóa - Hà Tĩnh lúc 16 - 19h, trọng tâm là Nghệ An.

Thanh Hà

Dù bão số 5 Kajiki chưa vào, nhưng do ảnh hưởng của bão, tại nhiều địa phương ở Nghệ An từ sáng đến trưa 25/8 đã có mưa to, gió lớn. Nhiều cây xanh bị gãy đổ, nhiều tuyến đường bị ngập sâu khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

cua-lo-33-1756096739343185384413.jpg

Vào 11h ngày 25/8, tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã có mưa lớn, gió giật mạnh, sóng biển dâng cao. Một số tuyến phố ở TP Vinh (cũ) đã bị ngập sâu khiến việc giao thông gặp nhiều khó khăn.

Tại Thanh Hóa, khoảng 11h, dọc biển Nghi Sơn gió ngày càng mạnh hơn, giật từng cơn. Mưa lớn trắng trời, nhiều đoạn đường trong khu kinh tế Nghi Sơn đã ngập nước.

Bộ đội biên phòng cùng lực lượng chức năng đã đưa nhiều người dân ở những nơi mép biển, vùng nguy hiểm tới khu vực Hải Đội 2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa để tránh trú bão số 5.

bao-so-5-do-bo-13504929.jpg
Dự báo từ 16-19h hôm nay 25/8, bão số 5 đổ bộ đất liền Nam Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Chính quyền phường Nghi Sơn đã tới nhà các hộ dân không chịu rời đi, buộc đưa tới khu trú ẩn an toàn.

Sáng cùng ngày, tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại trụ sở Quân khu 4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã họp nhanh chỉ đạo các công tác ứng phó với bão số 5. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các cơ quan chức năng, địa phương không được lơ là chủ quan, cần phải huy động lực lượng công an đảm bảo người dân không ra đường từ 11h đến 18h ngày 25/8.

Lúc 13h ngày 25/8, vị trí tâm bão số 5 Kajiki trên vùng biển ven bờ khu vực Hà Tĩnh - Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16. Trong 3 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, với diễn biến về hướng, cường độ, tốc độ di chuyển của bão số 5 đang hướng về vùng biển Hà Tĩnh - Thanh Hoá. Dự báo thời gian bão bắt đầu đổ bộ đất liền từ 16-19h hôm nay 25/8, khu vực đổ bộ Nam Thanh Hóa-Hà Tĩnh, trọng tâm là tỉnh Nghệ An. Thời gian gió mạnh kéo dài từ 13-19h cùng ngày.

"Chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh, khu vực Nam Thanh Hoá, Nghệ An, Bắc Hà Tĩnh (địa phương giáp ranh với Nghệ An) nguy cơ gió mạnh cấp 11-12, thậm chí trên cấp 12, giật cấp 14-15, rất nguy hiểm", ông Khiêm nói.

