Mùa thu hanh khô, đừng bỏ qua 3 món canh vừa bổ vừa mát

Mùa thu hanh khô, cơ thể cần bồi bổ đúng cách. 3 món canh dễ nấu này vừa bổ dưỡng, vừa giải nhiệt, thích hợp luân phiên ăn trong tuần.

Khi tiết thu – đông tới, thời tiết dần chuyển từ nóng sang lạnh, đi kèm cảm giác hanh khô, cơ thể cần được bổ sung dinh dưỡng hợp lý để duy trì sức khỏe. Y học cổ truyền nhấn mạnh: “Dưỡng dương vào xuân hạ, dưỡng âm vào thu đông”. Đây là thời điểm thuận lợi để bồi bổ cơ thể, cân bằng âm – dương và tăng sức đề kháng. Ba món canh dưới đây không chỉ dễ nấu, bổ dưỡng mà còn giúp giảm khô hanh hiệu quả, phù hợp để luân phiên ăn trong mùa thu

Canh bí đỏ hầm xương

Bí đỏ giàu beta-caroten, vitamin A và khoáng chất thiết yếu, kết hợp với xương heo hoặc gà sẽ tạo nên món canh ngọt tự nhiên, bổ dưỡng và dễ tiêu hóa.

Canh bí đỏ hầm xương. Ảnh minh họa

Nấu canh bí đỏ hầm xương không mất nhiều thời gian: chỉ cần hầm xương cho ra nước ngọt, thêm bí đỏ cắt miếng, nêm gia vị vừa ăn và đun lửa nhỏ khoảng 15–20 phút. Món canh này giúp bồi bổ thận, bổ khí huyết, đồng thời giữ ẩm cho cơ thể, chống khô da mùa thu.

Canh cải xanh nấu đậu hũ

Cải xanh kết hợp với đậu hũ non là món canh thanh mát, nhiều chất xơ, vitamin C và canxi, rất tốt cho hệ tiêu hóa và bổ sung dưỡng chất cho cơ thể.

Canh cải xanh nấu đậu hũ. Ảnh minh họa

Chỉ cần rửa sạch cải, cắt khúc, nấu cùng nước dùng thanh, thêm đậu hũ, gia vị và chút gừng để tăng hương vị. Món canh này giúp giải nhiệt, chống khô họng và làm dịu những ngày thu hanh khô.

Canh bí đao nấu tôm khô

Bí đao có tính mát, kết hợp với tôm khô ngọt tự nhiên tạo nên món canh thanh nhẹ, giải nhiệt và lợi tiểu.

Canh bí đao nấu tôm khô. Ảnh minh họa

Nấu canh bí đao tôm khô đơn giản: bí đao gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn, tôm khô ngâm mềm, nấu chung với nước dùng, nêm nếm gia vị và vài lát gừng. Đây là món canh lý tưởng để giải nhiệt, giảm cảm giác nóng trong và bồi bổ cơ thể cho mùa thu.

Ăn luân phiên để tối ưu dinh dưỡng

Ba món canh này vừa rẻ vừa hiệu quả, có thể thay đổi trong tuần để không gây nhàm chán. Ăn luân phiên không chỉ cung cấp đủ vitamin, khoáng chất, mà còn giúp cơ thể cân bằng âm – dương theo mùa, tăng sức đề kháng và giảm các triệu chứng hanh khô như khô da, khô họng, ho nhẹ.

Mùa thu là thời điểm cơ thể cần được chăm sóc nhẹ nhàng nhưng đầy đủ. Những món canh đơn giản, dễ nấu, vừa ngon miệng, vừa bổ dưỡng này sẽ giúp bạn và gia đình tận hưởng mùa thu khỏe mạnh và trọn vẹn.