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Xã hội

Mưa như trút nước giờ tan tầm, Hà Nội ngập cục bộ, ùn tắc nhiều tuyến phố

Chiều 9/7, mưa lớn kèm dông xuất hiện tại nhiều khu vực ở Hà Nội đúng giờ tan tầm, gây ngập cục bộ trên một số tuyến đường và khiến giao thông ùn tắc.

Huy Trung
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﻿Mưa lớn xuất hiện đúng giờ tan tầm chiều 9/7 khiến nhiều tuyến phố tại Hà Nội ùn tắc.

Chiều 9/7, cơn mưa lớn kèm dông xuất hiện trên diện rộng tại Hà Nội đúng thời điểm người dân kết thúc giờ làm việc. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ, giao thông tại một số khu vực rơi vào tình trạng ùn tắc.

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﻿Nhiều phương tiện di chuyển chậm qua đoạn đường ngập cục bộ sau cơn mưa lớn.

Theo ghi nhận của phóng viên, mưa bắt đầu vào khoảng cuối giờ chiều và kéo dài gần một giờ. Các tuyến đường như Tân Mai, Giải Phóng, Tân Triều Mới, Triều Khúc cùng nhiều khu vực lân cận xuất hiện tình trạng nước đọng trên mặt đường, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện.

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Người điều khiển xe máy giảm tốc độ khi lưu thông qua khu vực ngập nước.

Tại một số đoạn trũng thấp, nước thoát chậm khiến xe máy phải giảm tốc độ, trong khi ô tô nối đuôi nhau qua các điểm ngập. Mưa đúng vào khung giờ cao điểm khiến lưu lượng phương tiện tăng mạnh, dẫn đến ùn ứ cục bộ tại nhiều tuyến đường.

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﻿Dòng phương tiện nối dài trên đường Giải Phóng trong cơn mưa lớn giờ cao điểm.
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﻿Mưa lớn kéo dài gần một giờ khiến giao thông tại nhiều tuyến phố bị ảnh hưởng.

Tại nhiều nút giao, dòng phương tiện di chuyển chậm, kéo dài trong thời gian mưa lớn. Không ít người dân phải dừng dưới mái hiên, gầm cầu vượt hoặc các điểm có mái che để trú mưa trước khi tiếp tục hành trình.

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﻿Mưa lớn kéo dài gần một giờ khiến giao thông tại nhiều tuyến phố bị ảnh hưởng.
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﻿Sau khi mưa giảm, tình trạng giao thông trên nhiều tuyến đường dần được cải thiện.

Sau khi mưa giảm cường độ, tình trạng ùn tắc từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, tại một số khu vực thấp trũng, nước vẫn còn đọng trên mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tham gia giao thông.

Phổ biến kiến thức

Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, Hà Nội trong những ngày tới tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng khi lưu thông trong điều kiện mưa dông.

>> Mời quý độc giả xem video do PV Báo Tri thức và Cuộc sống ghi nhận trên các tuyến phố Hà Nội vào chiều 09/7.
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