Mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Theo TT Dự báo KTTV Quốc gia, đêm 18/4 đến ngày 19/4, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.

Theo Thắng Trung (TTXVN )
Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

"Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Để chủ động ứng phó với dông, lốc, sét, mưa đá, hạn chế tối đa thiệt hại, theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên cập nhật, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dông, lốc, sét, mưa đá để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh; tổ chức kiểm tra rà soát an toàn nơi ở của người dân, sẵn sàng các phương án ứng phó, tránh bị động khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Cùng với đó, tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó dông, lốc, sét, mưa đá để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, đê điều, chuyển các thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, ứng phó.

Bài liên quan

Xã hội

Mưa đá dồn dập ở Tu Mơ Rông, gây thiệt hại lớn

Hai ngày liên tiếp, những trận mưa đá với hạt như ngón tay trút xuống thôn Đăk Chum 1, xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) khiến người dân không khỏi bàng hoàng.

Ngày 16/4, ông Trần Quốc Huy – Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong các ngày 14 và 15/4, trên địa bàn thôn Đăk Chum 1 liên tiếp xuất hiện các trận mưa đá với cường độ lớn.

Mỗi trận kéo dài từ 30p đến gần 1h, mật độ dày đặc, khiến người dân không dám ra khỏi nhà.

Xã hội

Mưa đá lớn ở Lào Cai gây sập nhà, 4 người bị thương

Trận mưa đá kéo dài khoảng 30 phút trút xuống xã Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) rạng sáng 16/4 với nhiều viên đá đường kính 5-7 cm, gây hư hại nhà cửa và hoa màu của người dân.

Khoảng 1h20 đến gần 2h sáng, giông gió kèm mưa đá bất ngờ ập xuống khu vực miền núi khu vực Bắc Hà, nơi có độ cao gần 1.000m. Mật độ đá dày đặc, dội xuống mái nhà và mặt đường tạo tiếng động lớn.

“Đang ngủ thì nghe tiếng đập dồn dập trên mái. Cả nhà hoảng hốt, chỉ kịp kéo nhau vào góc nhà trú tạm”, chị Nguyễn Hồng Vân, một người dân địa phương, kể lại. Theo chị, gia súc, gia cầm trong chuồng cũng hoảng loạn, chạy tán loạn khi mưa đá trút xuống.

Xã hội

Ngày 9/12, Bắc Bộ nắng nhẹ, Trung Bộ mưa lớn kéo dài

Không khí lạnh yếu kết hợp gió Đông gây mưa lớn ở Trung Bộ, trong khi Bắc Bộ trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng sớm vẫn rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại Trung Bộ, sáng 9/12 ghi nhận mưa, mưa rào ở TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Dự báo từ chiều 9/12 đến hết ngày 10/12, Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to; lượng mưa phổ biến 40–70 mm, có nơi mưa đặc biệt lớn trên 150 mm.

Không khí lạnh yếu kết hợp nhiễu động gió Đông tiếp tục chi phối thời tiết trên cả nước.
