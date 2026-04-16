Mưa đá lớn ở Lào Cai gây sập nhà, 4 người bị thương

Trận mưa đá kéo dài khoảng 30 phút trút xuống xã Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) rạng sáng 16/4 với nhiều viên đá đường kính 5-7 cm, gây hư hại nhà cửa và hoa màu của người dân.

Theo Thành Đạt/Tiền Phong

Khoảng 1h20 đến gần 2h sáng, giông gió kèm mưa đá bất ngờ ập xuống khu vực miền núi khu vực Bắc Hà, nơi có độ cao gần 1.000m. Mật độ đá dày đặc, dội xuống mái nhà và mặt đường tạo tiếng động lớn.

“Đang ngủ thì nghe tiếng đập dồn dập trên mái. Cả nhà hoảng hốt, chỉ kịp kéo nhau vào góc nhà trú tạm”, chị Nguyễn Hồng Vân, một người dân địa phương, kể lại. Theo chị, gia súc, gia cầm trong chuồng cũng hoảng loạn, chạy tán loạn khi mưa đá trút xuống.

Những viên mưa đá kích thước 5-7 cm rơi dày đặc.

Nhiều hộ dân phải dùng chăn, đệm che chắn tạm thời để hạn chế thiệt hại. “Chỉ trong ít phút, mái tấm lợp bị thủng nhiều chỗ, vườn rau gần như bị dập nát”, chị cho biết.

Theo ghi nhận của người dân, nhiều viên đá có kích thước lớn như miệng chén, miệng cốc, thậm chí là miệng bát làm vỡ kính ôtô, cửa sổ và xuyên thủng mái fibro xi măng, mái nhựa.

Một số người dân nhận định, đợt mưa đá lần này có cường độ mạnh và kéo dài hơn so với nhiều năm gần đây, thậm chí gợi nhớ đến trận mưa đá lớn xảy ra tại Lào Cai vào năm 2013 - thời điểm ghi nhận những viên đá có kích thước lên tới hơn 10 cm, gây thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng.

Có hạt mưa đá to gần bằng lòng bàn tay.

Hiện chưa có thống kê đầy đủ về mức độ thiệt hại, song bước đầu xác định nhiều nhà dân bị tốc mái, cây trồng bị ảnh hưởng nặng.

Rạng sáng 16/4, Thường trực Đảng ủy và UBND xã Bắc Hà đã trực tiếp kiểm tra các khu vực bị ảnh hưởng. Tại thôn Cồ Dề Chải, đoàn công tác đã thăm hỏi một hộ dân bị sập nhà sàn, đồng thời đến thăm 4 người bị thương đang điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà.

Lãnh đạo xã Bắc Hà thăm hỏi các nạn nhân bị thương do mưa đá.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, lợp lại mái nhà, sớm ổn định cuộc sống.

Chính quyền địa phương khuyến cáo, diễn biến thời tiết cực đoan trong giai đoạn giao mùa ở vùng cao Lào Cai tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro. Người dân cần chủ động gia cố nhà cửa, che chắn cây trồng để hạn chế thiệt hại do giông lốc, mưa đá gây ra.

Giải mã hiện tượng mưa đá diện rộng tại Hà Nội và miền Bắc

Hiện tượng mưa đá và dông lốc xuất hiện do chuyển mùa, đe dọa an toàn, người dân cần chủ động theo dõi thời tiết để giảm thiểu rủi ro.

Những cơn mưa giông ngày 29/3 ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc khiến một số cây cối gãy đổ, bật gốc, đè vào người đi đường. Tại Hà Nội, trong chiều 29/3 đã xuất hiện mưa đá tại khu vực các xã, phường phía Tây như: Sơn Tây, Đoài Phương, Tùng Thiện.

Tới rạng sáng 30/3, nhiều khu vực ở Hà Nội xuất hiện mưa lớn. Sau đó khoảng một giờ, mưa đá bắt đầu xuất hiện tại một số nơi như Mỹ Đình, Tây Hồ, Long Biên...

Xem chi tiết

Xã hội

Mưa đá gây thiệt hại nhiều diện tích cây trồng tại Sơn La

Mưa đá kèm dông lốc tại Sơn La khiến nhiều cây trồng, đặc biệt là mận, bị gãy cành, hư hại nặng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp.

Trận mưa đá xảy ra trong thời gian ngắn nhưng cường độ lớn, kèm gió mạnh khiến cây trồng bị gãy cành, hư hại trên diện rộng. Nhiều vườn mận đang thời kỳ đậu quả bị dập nát, rụng quả hàng loạt, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân.

Trận mưa đá xảy ra trong thời gian ngắn nhưng cường độ lớn, làm gãy cành, rụng quả hàng loạt. (Ảnh H.Q.S.L)
Trận mưa đá xảy ra trong thời gian ngắn nhưng cường độ lớn, làm gãy cành, rụng quả hàng loạt. (Ảnh H.Q.S.L)
Xem chi tiết

Xã hội

Quảng Ninh xuất hiện mưa đá, sấm sét... du lịch đình trệ

Nhiều địa phương của tỉnh Quảng Ninh xuất hiện mưa đá và sấm sét. Gió giật mạnh khiến giao thông bị gián đoạn và du lịch đình trệ.

Chiều 19/7, cơn giông kèm theo mưa đá và sấm sét đã xảy ra tại một số phường thuộc thành phố Hạ Long cũ, tỉnh Quảng Ninh.

Xem chi tiết

Thời tiết hôm nay 15/4: Hà Nội ngày nắng, TP.HCM mưa rào

Thời tiết hôm nay 15/4: Hà Nội ngày nắng, TP.HCM mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 15.4, thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực Trung Bộ duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng TP. Hồ Chí Minh và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác.