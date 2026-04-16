Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Mưa đá dồn dập ở Tu Mơ Rông, gây thiệt hại lớn

Hai ngày liên tiếp, những trận mưa đá với hạt như ngón tay trút xuống thôn Đăk Chum 1, xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) khiến người dân không khỏi bàng hoàng.

Tuệ Minh

Ngày 16/4, ông Trần Quốc Huy – Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong các ngày 14 và 15/4, trên địa bàn thôn Đăk Chum 1 liên tiếp xuất hiện các trận mưa đá với cường độ lớn.

Mỗi trận kéo dài từ 30p đến gần 1h, mật độ dày đặc, khiến người dân không dám ra khỏi nhà.

Những hạt mưa đá to bằng ngón tay vùi dập hoa màu.

Những trận mưa đá với hạt lớn bằng ngón tay rơi dày, phủ trắng mặt đất đã gây thiệt hại nặng nề cho hơn 5,1 ha cây trồng của người dân. Tại thôn Đăk Chum 1, cà phê và dâu tây của khoảng 20 hộ dân bị dập nát.

Đối với sâm Ngọc Linh trồng dưới tán rừng, loại cây có giá trị kinh tế cao, người dân đang tiếp tục lên rừng kiểm tra để đánh giá thiệt hại cụ thể.

Liên tiếp nhiều trận mưa đá diễn ra trên địa bàn xã Tu Mơ Rông.

Ông A Kru – Trưởng thôn Đăk Chum 1 (xã Tu Mơ Rông) cho biết, địa phương trước đây cũng từng xuất hiện mưa đá, nhưng quy mô nhỏ và không kéo dài. Đợt này mưa đá hạt to, rơi dày, kéo dài liên tục khiến bà con rất lo lắng.

“Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại, đồng thời đề xuất các phương án hỗ trợ nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống”, ông Huy nói.

#Thiệt hại do mưa đá #Mưa đá tại Tu Mơ Rông #Ảnh hưởng đến cây trồng #Bảo vệ nông nghiệp #Ứng phó thiên tai #Thiệt hại kinh tế cao

Bài liên quan

Xã hội

Phê duyệt 2.350 tỷ đồng nâng cấp QL24 nối Đông - Tây Quảng Ngãi

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cải tạo, nâng cấp hơn 48 km còn lại của tuyến Quốc lộ 24, nối hai vùng Đông - Tây của tỉnh.

Dự án dự án Đầu tư cải tạo, nâng cấp các đoạn còn lại từ Km32-Km 89+513, với tổng chiều dài tuyến xây dựng khoảng 48,4km, tiêu chuẩn thiết kế đường cấp III và cấp IV miền núi.

Toàn bộ cầu trên tuyến rộng 9m, tải trọng thiết kế HL93. Cùng với đó là hệ thống nút giao, công trình thoát nước, ATGT, phòng hộ và đường lánh nạn tại các đoạn dốc nguy hiểm. Nền đường rộng 9m, bề rộng mặt đường và lề gia cố 8m, lề đất 1m; mặt đường kết cấu bê tông nhựa A1, bê tông xi măng trên móng cấp phối đá dăm.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an tỉnh Quảng Ngãi siết quản lý xe tải tự đổ từ gốc

Công an tỉnh Quảng Ngãi triển khai kiểm tra toàn diện từ giấy tờ đến thiết bị, phối hợp xử lý các phương tiện vận tải đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 

Công an tỉnh Quảng Ngãi đang đồng loạt tổng rà soát xe tải tự đổ (xe ben), sơ mi rơ moóc từ 15 tấn trở lên trên toàn địa bàn. Không chỉ kiểm tra trên đường, lực lượng chức năng “lật” lại từ hồ sơ đăng ký đến thực tế sử dụng, truy đến cùng chủ phương tiện, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi cơi nới thùng xe, chở quá tải – những nguy cơ trực tiếp đe dọa an toàn giao thông và môi trường.

Những ngày này, tại xã Tư Nghĩa, lực lượng Công an xã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi tất bật rà soát từng phương tiện tải trọng lớn trên địa bàn. Từng xe được gọi tên, từng chủ phương tiện được đối chiếu, xác minh. Danh sách 11 xe thuộc diện kiểm tra được “soi” kỹ từ hồ sơ đăng ký đến thực tế sử dụng.

Xem chi tiết

Xã hội

Nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng gây phẫn nộ ở Quảng Ngãi

Nữ sinh lớp 7 bị nhóm nam sinh đánh tới tấp trước cổng trường sau giờ thi giữa kỳ, phải nhập viện điều trị gây phẫn nộ, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh.

Ngày 12.4, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhiều nam sinh đánh liên tiếp trước cổng Trường THCS Bình Thuận (thuộc xã Vạn Tường, Quảng Ngãi).

Trong clip, nạn nhân gần như không thể chống cự, liên tục bị đấm, đá khiến nhiều người chứng kiến bức xúc. Một người đàn ông tuổi trung niên đứng ra can ngăn nhưng bất lực, các nam sinh vẫn lao vào đánh tới tấp nữ sinh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Thời tiết hôm nay 15/4: Hà Nội ngày nắng, TP.HCM mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 15.4, thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực Trung Bộ duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng TP. Hồ Chí Minh và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác.