Mưa đá dồn dập ở Tu Mơ Rông, gây thiệt hại lớn

Hai ngày liên tiếp, những trận mưa đá với hạt như ngón tay trút xuống thôn Đăk Chum 1, xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) khiến người dân không khỏi bàng hoàng.

Ngày 16/4, ông Trần Quốc Huy – Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong các ngày 14 và 15/4, trên địa bàn thôn Đăk Chum 1 liên tiếp xuất hiện các trận mưa đá với cường độ lớn.

Mỗi trận kéo dài từ 30p đến gần 1h, mật độ dày đặc, khiến người dân không dám ra khỏi nhà.

Những hạt mưa đá to bằng ngón tay vùi dập hoa màu.

Những trận mưa đá với hạt lớn bằng ngón tay rơi dày, phủ trắng mặt đất đã gây thiệt hại nặng nề cho hơn 5,1 ha cây trồng của người dân. Tại thôn Đăk Chum 1, cà phê và dâu tây của khoảng 20 hộ dân bị dập nát.

Đối với sâm Ngọc Linh trồng dưới tán rừng, loại cây có giá trị kinh tế cao, người dân đang tiếp tục lên rừng kiểm tra để đánh giá thiệt hại cụ thể.

Liên tiếp nhiều trận mưa đá diễn ra trên địa bàn xã Tu Mơ Rông.

Ông A Kru – Trưởng thôn Đăk Chum 1 (xã Tu Mơ Rông) cho biết, địa phương trước đây cũng từng xuất hiện mưa đá, nhưng quy mô nhỏ và không kéo dài. Đợt này mưa đá hạt to, rơi dày, kéo dài liên tục khiến bà con rất lo lắng.

“Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại, đồng thời đề xuất các phương án hỗ trợ nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống”, ông Huy nói.