Mưa lớn gây ngập cục bộ ở Gia Lai, Quốc lộ 25 bị chia cắt

Ngập lụt đang diễn ra phức tạp tại một số tỉnh miền Trung Do ảnh hưởng của mưa lớn, tại nhiều tỉnh miền Trung, tình trạng ngập lụt đang diễn ra phức tạp gây thiệt hại tương đối lớn khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Số liệu quan trắc cho thấy, trong mấy ngày qua, tại khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to. Một số trạm có mưa lớn trong 24 giờ qua như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế), Phước Hiệp (Quảng Nam), Bình An (Quảng Ngãi)...

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, đêm qua và sáng nay, lũ trên các sông ở miền Trung đang lên nhanh. Lúc 7h sáng nay, lũ trên sông Hương tại Kim Long là 3,01m, dưới báo động 3 là 0,49m, trên sông Bồ tại Phú Ốc là 3,62m, trên báo động 2 là 0,62m, trên sông Vệ tại sông Vệ là 3,82m, trên báo động 2 là 0,32m, trên sông Kôn tại Thạnh Hòa là 6,3m, trên báo động một là 0,3m.