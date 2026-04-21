Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Mưa đá, dông lốc gây ảnh hưởng tới 4.000 hộ dân một xã ở Thanh Hóa

Theo báo cáo sơ bộ, trận dông lốc kèm mưa đá tối 17/4 đã làm khoảng 4.000 ngôi nhà ở xã Hoằng Giang (Thanh Hóa) bị ảnh hưởng, gây thiệt hại lớn. 

Theo Tuấn Minh/Người lao động

Tin từ UBND xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa cho biết trận mưa đá kèm dông lốc xảy ra trong đêm 17-4 đã gây thiệt hại trên diện rộng đối với nhà ở, công trình và sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn.

Mưa đá khiến mái nhà dân ở xã Hoằng Giang bị vỡ ngói

Theo thống kê sơ bộ, đã có 19/31 thôn với khoảng 4.000 hộ gia đình bị mưa đá, dông lốc gây thiệt hại. Đa phần các hộ bị hư hỏng tài sản như: Vỡ ngói, thủng mái tôn, vỡ cửa kính, hư hỏng mái fibro xi-măng. Một số công trình công cộng như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn cũng bị hư hỏng, vỡ kính, vỡ mái ngói.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, mưa dông đã gây ảnh hưởng tới 600 ha cây trồng. Trong đó, khoảng 400 ha lúa đang trong giai đoạn làm đòng, trổ bông bị đổ gãy; khoảng 70 ha ngô, lạc bị đổ gãy; trên 100 ha rau màu bị dập nát; 26,5 ha cây lâu năm như ổi, bưởi, mít bị rụng quả non.

Mái nhà một hộ dân thủng sau trận mưa đá

Ngoài ra, thiên tai khiến nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng như 15 ô tô bị vỡ kính, móp vỏ, khoảng 100 bộ hệ thống năng lượng mặt trời và một số thiết bị gia dụng hư hỏng nặng.

Ngay sau trận mưa đá, dông lốc, chính quyền xã Hoằng Giang đã thành lập các tổ công tác đến các thôn bị ảnh hưởng kiểm tra, rà soát, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống.

Cây trồng bị thiệt hại sau trận dông lốc kèm mưa đá xảy ra trên địa bàn xã Hoằng Giang tối 17/4

Trước đó, vào khuya ngày 17/4, trên địa bàn nhiều xã, phường của tỉnh Thanh Hóa bất ngờ xuất hiện mưa đá, dông lốc. Ngoài xã Hoằng Giang, mưa đá, dông lốc cũng đã gây ảnh hưởng tới nhà cửa, công trình trường học của một số địa phương như phường Hàm Rồng, Đông Tiến.

nld.com.vn
Link bài gốc Copy link
https://nld.com.vn/mua-da-dong-loc-gay-anh-huong-toi-4000-ho-dan-mot-xa-o-thanh-hoa-196260420214155578.htm
#mưa đá #dông lốc #mưa dông #mưa đá gây thủng mái nhà #thiên tai #Thanh Hóa

Xã hội

Nguyên nhân xảy ra dông lốc, mưa đá liên tiếp những ngày qua

Do sự tương tác giữa không khí lạnh yếu cuối mùa và khối không khí nóng, ẩm từ phía Tây. Sự xung đột này tạo ra vùng hội tụ, kích thích đối lưu mạnh.

Vì sao dông lốc, mưa đá liên tiếp xảy ra ở miền Bắc?

Những ngày gần đây, hiện tượng mưa dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh xảy ra liên tục tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Mưa đá đã gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương. Cụ thể, mưa đá, dông lốc làm 4 người bị thương (Lào Cai), sập 3 nhà (Lâm Đồng 2, Lào Cai 1), tốc mái 19 nhà (Gia Lai 10, Lâm Đồng 9), hơn 300 hộ thiệt hại về nhà ở, chủ yếu là bị mưa đá vỡ tấm lợp Fibro ximăng (Lào Cai); 370ha cây ăn quả ôn đới đang cho thu hoạch bị rụng quả; 115ha cây hàng năm (ngô, rau màu) bị thiệt hại.

Xã hội

Mưa đá dồn dập ở Tu Mơ Rông, gây thiệt hại lớn

Hai ngày liên tiếp, những trận mưa đá với hạt như ngón tay trút xuống thôn Đăk Chum 1, xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) khiến người dân không khỏi bàng hoàng.

Ngày 16/4, ông Trần Quốc Huy – Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong các ngày 14 và 15/4, trên địa bàn thôn Đăk Chum 1 liên tiếp xuất hiện các trận mưa đá với cường độ lớn.

Mỗi trận kéo dài từ 30p đến gần 1h, mật độ dày đặc, khiến người dân không dám ra khỏi nhà.

Xã hội

Quảng Ninh xuất hiện mưa đá, sấm sét... du lịch đình trệ

Nhiều địa phương của tỉnh Quảng Ninh xuất hiện mưa đá và sấm sét. Gió giật mạnh khiến giao thông bị gián đoạn và du lịch đình trệ.

Chiều 19/7, cơn giông kèm theo mưa đá và sấm sét đã xảy ra tại một số phường thuộc thành phố Hạ Long cũ, tỉnh Quảng Ninh.

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới