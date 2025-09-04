Xử phạt 2 trường hợp mua bán chim chào mào để phóng sinh

Lực lượng chức năng ở TP Huế vừa xử các trường hợp mua bán, quảng cáo động vật hoang dã, thả về tự nhiên hàng chục cá thể chim chào mào.

Ngày 4/9, Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết, lực lượng kiểm lâm vừa tiến hành xử lý 2 trường hợp có hành vi mua bán, quảng cáo động vật hoang dã trái pháp luật.

Lực lượng chức năng tiến hành thả chim chào mào về tự nhiên

Cụ thể vào ngày 3/9, Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Sông Hương cùng các đơn vị liên quan bắt quả tang 1 người có hành vi quảng cáo, mua bán trái pháp luật 40 cá thể chim chào mào.

Lực lượng chức năng lập hồ sơ để xử lý đối tượng và tiến hành thủ tục để thả 40 cá thể chim chào mào về môi trường tự nhiên.

Trước đó vào ngày 22/8, Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Sông Hương cũng xử lý 1 vụ vi phạm về quảng cáo, mua bán chim chào mào.

Hiện, trường hợp vi phạm chấp hành nộp phạt vi phạm hành chính số tiền 9.250.000 đồng. Kiểm lâm phối hợp với đơn vị liên quan thả 17 cá thể chim chào mào là tang vật của vụ việc về môi trường tự nhiên.

Nhằm bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng mua bán chim hoang dã để phóng sinh trong dịp lễ Vu lan 2025, Chi cục Kiểm lâm sẽ kiểm tra, giám sát các điểm mua bán, trao đổi chim phóng sinh, đặc biệt tại khuôn viên chùa, qua đó phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển, phóng sinh các loài chim trái quy định.