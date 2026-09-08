Một di tích bị phá hủy hoàn toàn vẫn có thể 'hồi sinh' nhờ công nghệ này?

Từ những mảnh vỡ, dữ liệu số và một chiếc máy in, con người đang tìm cách đưa các công trình tưởng như chỉ còn trong ký ức trở lại với hình hài của mình.

Hãy thử tưởng tượng một ngày nào đó, một di tích cổ bị phá hủy hoàn toàn không còn nằm trước mắt chúng ta, nhưng các nhà khảo cổ vẫn có thể “đặt” nó trở lại trên bàn. Không phải bằng phép màu, mà bằng một chiếc máy in 3D.

Công nghệ in 3D đang mở ra một hướng đi đặc biệt cho việc bảo tồn và nghiên cứu di sản. Thay vì chỉ lưu giữ hình ảnh hai chiều, các nhà nghiên cứu có thể sử dụng ảnh chụp, quét laser hoặc kỹ thuật photogrammetry để tạo ra mô hình kỹ thuật số ba chiều của hiện vật, công trình và thậm chí cả những khu khảo cổ rộng lớn. Từ mô hình ấy, máy in 3D có thể tạo ra một bản sao vật lý với kích thước tùy chỉnh.

Ảnh: nature

Một trong những ví dụ hấp dẫn nhất là Pumapunku, quần thể kiến trúc cổ thuộc Tiwanaku ở Bolivia. Nhiều khối đá của công trình đã bị phá hủy hoặc dịch chuyển qua nhiều thế kỷ. Các nhà nghiên cứu đã dựng lại những mảnh kiến trúc từ số liệu khảo cổ rồi in chúng thành các mô hình 3D. Điều thú vị là các mảnh nhỏ có thể được cầm trên tay, xoay theo nhiều hướng và thử ghép với nhau. Cách làm này giúp các nhà khảo cổ hình dung cấu trúc nguyên thủy theo một cách mà bản vẽ hai chiều khó có thể đem lại.

Công nghệ này còn đặc biệt hữu ích với những di tích không thể tiếp cận hoặc có nguy cơ bị hư hại. Năm 2026, một nghiên cứu tại Indonesia đã thử nghiệm in 3D bản sao một mảng nghệ thuật trên vách hang thời tiền sử ở Sulawesi với tỷ lệ 1:2. Mục tiêu không phải tạo ra một “bản sao giả” thay thế di tích thật, mà tạo một vật thể phục vụ nghiên cứu, giáo dục và trưng bày, giúp giảm nhu cầu tiếp xúc trực tiếp với địa điểm mong manh.

Ảnh: theartnewspaper

Thậm chí, những di tích đã bị phá hủy cũng có thể trở thành đối tượng của quá trình tái dựng. Trường hợp nổi tiếng là Khải hoàn môn Palmyra ở Syria. Từ hàng chục nghìn bức ảnh chụp từ trên cao, các nhà nghiên cứu đã tạo một mô hình thành phố cổ Palmyra tỷ lệ 1:300, trong đó có thể nhận diện những công trình từng tồn tại trước khi bị phá hủy. Mô hình vật lý trở thành một công cụ trực quan hỗ trợ nghiên cứu và phục dựng.

Nhưng in 3D không có nghĩa là “in lại lịch sử”. Đây chính là điểm quan trọng nhất. Khi dữ liệu khảo cổ không đầy đủ, phần bị mất phải được các nhà nghiên cứu suy luận. Một mô hình quá hoàn chỉnh đôi khi có thể khiến người xem tưởng rằng đó chính xác là hình dạng nguyên bản, trong khi thực tế chỉ là một giả thuyết khoa học. Các nghiên cứu về Palmyra vì thế cũng đặt ra những câu hỏi về tính xác thực, quyền sở hữu dữ liệu và ranh giới giữa bảo tồn với tái tạo.

Có lẽ giá trị lớn nhất của in 3D không nằm ở việc tạo ra một “di tích mới”, mà ở khả năng biến những gì vốn chỉ tồn tại trong ảnh, bản vẽ và cơ sở dữ liệu thành thứ con người có thể nhìn thấy, chạm vào, xoay, ghép và nghiên cứu.

Trong tương lai, một bảo tàng có thể không chỉ trưng bày những gì còn sót lại của một nền văn minh. Nó còn có thể đặt trước mắt chúng ta những phiên bản khác nhau của chính công trình ấy: nó từng như thế nào, đã thay đổi ra sao, và có thể đã trông như thế nào trước khi biến mất.

Đó là lúc máy in 3D không đơn thuần là một thiết bị sản xuất. Nó trở thành một công cụ để con người đối thoại với quá khứ.