Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Vì sao chỉ có 2 mũ Viking gần nguyên vẹn được tìm thấy?

Sau hàng trăm năm, các nhà khảo cổ học chỉ tìm thấy 2 mũ Viking gần như nguyên vẹn.

Hà Vy

Thời Viking kéo dài vài thế kỷ và để lại dấu ấn trên một khu vực rộng lớn, từ châu Âu, Bắc Phi, Địa Trung Hải đến Trung Đông và Bắc Mỹ. Thế nhưng, một trong những món đồ quen thuộc nhất khi nhắc đến chiến binh Viking lại gần như biến mất khỏi hồ sơ khảo cổ: mũ bảo vệ đầu.

Hiện nay, chiếc mũ Viking gần nguyên vẹn duy nhất được biết đến là mũ Gjermundbu, được phát hiện tại một trang trại ở Ringerike, Na Uy vào năm 1943. Nó nằm trong một khu mộ lớn có nhiều người được chôn cất, trong đó có một nam chiến binh quyền lực qua đời khoảng năm 950-975. Người này được chôn cùng vũ khí, trang bị cưỡi ngựa và chiếc mũ bằng sắt.

anh-man-hinh-2026-08-26-luc-155558.png
Mũ Gjermundbu được phát hiện ở Na Uy và có niên đại vào thời kỳ đỉnh cao của thời đại Viking.

Chiếc mũ thực tế gồm 9 mảnh được tìm thấy rồi ghép lại. Dù không còn nguyên vẹn hoàn toàn, các mảnh này giúp giới nghiên cứu hình dung khá rõ mũ của chiến binh Viking thời kỳ đó.

Theo Marianne Moen, Trưởng bộ phận Khảo cổ học tại Bảo tàng Lịch sử và Bảo tàng Thời đại Viking thuộc Đại học Oslo, có một khả năng là phần lớn mũ Viking được làm từ vật liệu hữu cơ nên không thể tồn tại lâu trong lòng đất.

Những hình ảnh cổ còn lại cho thấy, một số chiến binh có thể đội loại mũ nhỏ, hình nón giống một chiếc mũ đơn giản. Nếu chúng được làm từ da, vải hoặc các vật liệu hữu cơ khác, chúng sẽ phân hủy theo thời gian và gần như không để lại dấu vết.

Một khả năng khác còn gây bất ngờ hơn: Có thể người Viking thực sự không sử dụng mũ nhiều như chúng ta vẫn tưởng.

gjermundbu-l.jpg
Một số trang bị chiến đấu được tìm thấy trong khu mộ Gjermundbu ở Ringerike, Viken, Na Uy.

Điều này cũng cho thấy hình ảnh Viking ngày nay phần nào được xây dựng từ trí tưởng tượng hiện đại, thay vì hoàn toàn dựa trên bằng chứng khảo cổ.

Nếu có một hình ảnh gắn với Viking mà gần như ai cũng từng thấy, đó là chiến binh đội mũ có hai chiếc sừng cong. Hình ảnh này xuất hiện dày đặc trong phim ảnh, truyện tranh, đồ hóa trang và các sản phẩm văn hóa đại chúng.

Tuy nhiên, không có bằng chứng khảo cổ đáng tin cậy cho thấy chiến binh Viking từng đội loại mũ này.

Nguồn gốc chính xác của hình ảnh mũ sừng vẫn chưa chắc chắn. Một giả thuyết cho rằng nó bắt nguồn từ những hình ảnh có niên đại trước thời Viking, thuộc thời kỳ Vendel. Một số hiện vật và hình vẽ thời kỳ này mô tả những nhân vật có sừng, nhưng chưa rõ đó là người đội mũ sừng hay những sinh vật mang tính thần thoại.

Theo Moen, sừng cũng là một hình ảnh phổ biến trong thần thoại Bắc Âu. Vì vậy, việc nhìn thấy một nhân vật có sừng không đồng nghĩa với việc người đó đang đội một chiếc mũ có sừng.

Ngoài Gjermundbu, khảo cổ học còn biết đến một chiếc mũ Viking gần nguyên vẹn khác được tìm thấy tại Anh, mang tên Yarm. Nó được phát hiện ở North Yorkshire vào những năm 1950 khi công nhân đào rãnh để lắp đường ống thoát nước.

Chiếc mũ này không còn đầy đủ như Gjermundbu, nhưng phần chóp tròn và bộ phận bảo vệ mắt vẫn có thể nhận ra. Quan trọng hơn, nó cũng không hề có sừng.

gjermundbu-2-l.jpg
Mũ Yarm là chiếc mũ Viking gần nguyên vẹn thứ hai từng được phát hiện.

Sự hiếm hoi của những chiếc mũ Viking khiến giới khảo cổ vẫn chưa thể chắc chắn chiến binh thời kỳ này thường bảo vệ đầu như thế nào.

IFLS
#Viking #mũ Viking #khảo cổ #Gjermundbu #mũ sừng #truyền thuyết Viking

Bài liên quan

Kho tri thức

Giếng cổ Etruscan hé lộ nghi lễ với lễ vật và hài cốt người

Các nhà khảo cổ Italy vừa phát hiện một giếng cổ có dấu hiệu được sử dụng cho các nghi lễ tôn giáo của người Etruscan với tượng đồng, đĩa đồng và hài cốt của một người đàn ông cùng một phụ nữ.

Những phát hiện này cho thấy chiếc giếng không đơn thuần được đào để lấy nước mà có thể giữ vai trò đặc biệt trong đời sống tín ngưỡng của cộng đồng cổ đại.

Chiếc giếng nằm ở vùng ngoại ô thành phố Bologna ngày nay, gần khu vực từng là thành phố Kainua của người Etruscan. Thành phố này được thành lập vào đầu thế kỷ V trước Công nguyên, gần một khu đền thờ dành cho nữ thần Uni. Trong tín ngưỡng Etruscan, Uni là nữ thần gắn với phụ nữ, hôn nhân, sinh nở và sự phát triển, tương đương với nữ thần Juno trong tôn giáo La Mã cổ đại.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Một quân cờ 3.500 năm tuổi bất ngờ trở thành báu vật tôn giáo

Nhiều thế kỷ sau khi được tạo ra, đầu sư tử bằng thạch anh tím được người Nubia tái sử dụng để tạo nên một mặt dây chuyền bằng vàng.

Một mặt dây chuyền nhỏ bằng vàng và thạch anh tím đang được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ thuật Cleveland, Mỹ có tuổi đời 3.500 năm. Điểm đặc biệt nhất nằm ở phần đầu sư tử màu tím được chạm khắc tinh xảo, vốn ra đời sớm hơn nhiều so với phần khung vàng bao quanh. Ban đầu, món đồ này thậm chí không phải trang sức mà là một quân cờ của trò chơi Ai Cập cổ đại.

Mặt dây chuyền cao khoảng 3,5 cm, có một lỗ nhỏ ngay dưới cằm sư tử để luồn dây đeo. Phần đầu sư tử được làm từ thạch anh tím, trong khi phần đế bằng vàng được trang trí bởi 8 con khỉ đầu chó đang ngồi.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Chiếc bình lửa 4.500 năm tuổi và bí ẩn chưa có lời giải

Được tạo ra cách đây khoảng 4.500 năm, chiếc bình đất nung phủ đầy họa tiết giống ngọn lửa cho thấy trình độ chế tác đáng kinh ngạc của người Jōmon.

Chiếc bình đặc biệt này có tên ka'en doki, nghĩa là “bình lửa”, được chế tác tại đảo Honshu, Nhật Bản vào khoảng 2.500 năm trước Công nguyên. Những hình nhọn uốn lượn quanh miệng bình khiến nó trông như đang bùng cháy, cũng là nguồn gốc của tên gọi ngày nay. Đây được xem là một trong những mẫu bình lửa lớn và còn nguyên vẹn nhất từng được biết đến.

Chiếc bình hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ thuật Cleveland (Mỹ). Nó cao khoảng 61 cm và có đường kính khoảng 56 cm, dù phần đáy hiện tại được cho là đã được ghép thêm từ một chiếc bình khác nên kích thước ban đầu có thể nhỏ hơn. Dù đã tồn tại hàng thiên niên kỷ, những chi tiết trang trí cầu kỳ trên thân và phần miệng bình vẫn được bảo tồn đáng kinh ngạc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới