Kinh doanh

Mỗi sản phẩm đều cần 'tấm hộ chiếu minh bạch' bảo vệ niềm tin người tiêu dùng

Với Vinamilk, minh bạch và truy xuất nguồn gốc không chỉ là yêu cầu quản lý, mà là cam kết phát triển bền vững.

PV

Đó là ý kiến của ông Nguyễn Quốc Khánh – Giám đốc Điều hành Nghiên cứu và Phát triển của Vinamilk, tại Diễn đàn “Công nghệ Định danh và Truy xuất Nguồn gốc – Nâng tầm Hàng Việt” của Bộ Công Thương phối hợp cùng các bộ, ngành, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp tổ chức tuần qua (ngày 9/10).

Diễn đàn được nhằm khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng hệ sinh thái hàng hóa minh bạch, hiện đại, hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng Việt trên thị trường trong nước và quốc tế. Đây cũng là hoạt động cụ thể triển khai các chỉ đạo của Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 và Công điện số 72/CĐ-TTg ngày 24/5/2025 về tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Theo ông Nguyễn Quốc Khánh – Giám đốc Điều hành Nghiên cứu và Phát triển Vinamilk, minh bạch nguồn gốc không chỉ là yêu cầu quản lý mà còn là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp. “Với Vinamilk, minh bạch và truy xuất nguồn gốc không chỉ là yêu cầu quản lý, mà là cam kết phát triển bền vững. Chúng tôi tin rằng mỗi sản phẩm đều cần một ‘tấm hộ chiếu minh bạch’ – để bảo vệ niềm tin người tiêu dùng và khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên thị trường toàn cầu”, ông Khánh khẳng định.

1-1640.jpg
Ông Nguyễn Quốc Khánh – Giám đốc Điều hành Nghiên cứu và Phát triển Vinamilk, trình bày việc ứng dụng công nghệ định danh và truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm Vinamilk. Ảnh: Vi Nam

Vinamilk là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam triển khai hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) từ năm 2007, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quản trị số và hiện đại hóa chuỗi cung ứng. Hệ thống ERP giúp doanh nghiệp quản lý toàn diện các hoạt động từ sản xuất, tài chính, kho vận, phân phối đến nhân sự, tạo nền tảng dữ liệu tập trung, đồng bộ và có khả năng truy xuất toàn trình.

Thông qua việc tích hợp ERP với hệ thống truy xuất nguồn gốc, Vinamilk hiện có thể lưu trữ và quản lý thông tin toàn bộ vòng đời sản phẩm – từ nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất, đóng gói, vận chuyển đến điểm bán – giúp doanh nghiệp chủ động minh bạch thông tin với người tiêu dùng, cơ quan quản lý và các đối tác quốc tế.

Từ góc nhìn thực tiễn, Vinamilk cho biết việc ứng dụng công nghệ định danh mang lại nhiều lợi ích: Nâng cao hiệu quả quản trị, giảm sai sót trong vận hành, tăng năng suất và đặc biệt là củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với thương hiệu Việt.

2-3624.jpg
Các sản phẩm Vinamilk đến tay người tiêu dùng đều có thể truy xuất thông tin từ nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất, đóng gói, vận chuyển đến điểm bán. Ảnh: Vi Nam

Các nội dung chia sẻ của Vinamilk đã góp phần làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong việc cùng Nhà nước triển khai các giải pháp thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời khẳng định rằng minh bạch xuất xứ không chỉ là trách nhiệm mà còn là lợi thế cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, nhiều đại biểu cũng đã tập trung thảo luận các chủ đề trọng tâm như: truy xuất nguồn gốc trong quản lý thị trường hiện đại; phòng chống gian lận xuất xứ hàng hóa trong bối cảnh Việt Nam tham gia hơn 20 hiệp định thương mại tự do; chuẩn hóa hệ thống truy xuất trong thương mại điện tử; bảo đảm an ninh dữ liệu trong không gian số; và chia sẻ kinh nghiệm từ các doanh nghiệp điển hình.

3-2623.jpg

Các đại biểu thống nhất cho rằng việc phát triển nền tảng truy xuất nguồn gốc thống nhất trên phạm vi quốc gia, ứng dụng các công nghệ hiện đại như blockchain, IoT, mã QR, chuẩn GS1… sẽ là chìa khóa giúp Việt Nam xây dựng thị trường hàng hóa minh bạch, công bằng và bền vững.

Sự đồng hành của các doanh nghiệp tiên phong như Vinamilk là minh chứng cho tinh thần chủ động, sáng tạo và cam kết đồng hành cùng Chính phủ trong hành trình nâng tầm hàng Việt, khẳng định vị thế thương hiệu Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

