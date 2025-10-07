Hà Nội

Kinh doanh

Dẫn đầu xu thế, Vinamilk tự hào là 1 trong 10 thương hiệu mạnh Việt Nam

Vừa qua, Vinamilk đã được vinh danh Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025.

PV

Đây là một trong những giải thưởng lớn của Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times khởi xướng từ năm 2003.

Theo Ban tổ chức, Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam lần thứ 22 vinh danh 80 doanh nghiệp tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, ghi nhận những đóng góp nổi bật của cộng đồng doanh nghiệp vào sự phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ hội nhập và vươn tầm.

Với chủ đề “Doanh nghiệp vươn tầm”, các tiêu chí bình xét Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam năm 2025 tập trung các thương hiệu doanh nghiệp có những thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ, đẩy mạnh đầu tư xanh và phát triển bền vững. Đồng thời, có đóng góp vì sự phát triển của cộng đồng, địa phương, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng cao của Việt Nam trong năm nay và trong giai đoạn tiếp theo.

Vinamilk vinh dự được vinh danh Top 10 Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025 – giải thưởng tôn vinh các doanh nghiệp, tập đoàn quy mô lớn, đóng vai trò quan trọng mang tính dẫn dắt trong các ngành kinh tế trọng điểm và mũi nhọn của quốc gia. Các Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025 được đánh giá dựa trên các tiêu chí gồm: Kết quả kinh doanh; uy tín, giá trị thương hiệu của doanh nghiệp; hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và năng lực vươn tầm quốc tế, hội nhập với thế giới.

1.jpg
Đại diện Vinamilk - Ông Phạm Tuyên, Giám đốc Chi nhánh Vinamilk Hà Nội - nhận vinh danh Top 10 Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Trải qua gần nửa thế kỷ, Vinamilk không chỉ giữ vững vị trí số 1 tại Việt Nam mà còn vươn ra thế giới. Lũy kế từ khi bắt đầu xuất khẩu năm 1997 đến nay, các sản phẩm của Vinamilk đã xuất khẩu đến 65 thị trường quốc tế, với tổng kim ngạch xuất khẩu lũy kế vượt 3,4 tỉ USD.

Vinamilk đã và đang tập trung vào chiến lược tiếp thị toàn cầu hóa, nhưng vẫn giữ bản sắc thương hiệu Việt. Vinamilk hiện diện tại nhiều hội chợ, triển lãm lớn trên thế giới, mang theo thông điệp “Dinh dưỡng Việt Nam – chất lượng quốc tế”. Để có mặt tại nhiều thị trường khó tính, sản phẩm của Vinamilk phải vượt qua việc kiểm định nghiêm ngặt của những tổ chức kiểm định quốc tế. Những đánh giá tích cực từ các tổ chức uy tín đã giúp thương hiệu vững vàng hơn.

Theo Brand Finance, tổ chức định giá thương hiệu uy tín thế giới, Vinamilk là thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu, với mức xếp hạng cao nhất AAA+; còn là đại diện duy nhất của Đông Nam Á lọt vào Top 10 thương hiệu sữa giá trị nhất toàn cầu; đưa ngành sữa Việt Nam xếp hạng thứ 5 thế giới về giá trị thương hiệu.

Trong ba năm liên tiếp 2023 – 2025, Vinamilk đã vượt qua hơn 400 bài kiểm tra nghiêm ngặt để được tổ chức Clean Label Project (Mỹ) cấp chứng nhận Clean Label cho sữa tươi – lần đầu tiên trên thế giới một sản phẩm sữa tươi đạt được danh hiệu này.

Dòng sữa bột trẻ em của Vinamilk cũng là sản phẩm đầu tiên tại châu Á nhận giải Purity Award do Clean Label Project (Mỹ) trao - giải thưởng thế giới khắt khe nhất tới thời điểm hiện tại về an toàn và minh bạch cho điều kiện sản xuất và chất lượng sản phẩm bao gồm các thông số về độ tinh khiết của nguyên vật liệu.

Vinamilk đang triển khai lộ trình Net Zero 2050, tiến đến phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Hiện đã có hai nhà máy và một trang trại của Vinamilk đạt chứng nhận trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế PAS 2060:2014. Vinamilk cũng tiên phong áp dụng nông nghiệp tái tạo, bảo tồn tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Chia sẻ cùng miền Trung thân yêu

Năm nay, Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025 được tổ chức trong bối cảnh cơn bão Bualoi vừa càn quét qua nhiều tỉnh miền Trung và miền Bắc, gây thiệt hại về người và tài sản. Đặc biệt đồng bào các tỉnh miền Trung phải gánh chịu nhiều mất mát, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống và sinh kế.

2.jpg
Đại diện Vinamilk - Ông Phạm Tuyên, Giám đốc Chi nhánh Vinamilk Hà Nội - chia sẻ cùng đồng bào chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10.

Với tấm lòng sẻ chia, tinh thần trách nhiệm cộng đồng, đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi của Ban tổ chức Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025, nhiều doanh nghiệp và đại biểu tham dự chương trình đã đóng góp ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai. Vinamilk tham gia đóng góp 1000 thùng nước và 1000 thùng sữa - cùng niềm tin rằng, với sự chung tay của toàn xã hội, đồng bào miền Trung sẽ sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống và tái thiết sau thiên tai.

