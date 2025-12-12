Hà Nội

Mộc Châu lần 3 được World Travel Awards gọi tên, thu hút du khách quốc tế

Mộc Châu (Sơn La) vừa được vinh danh ‘Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới 2025’ tại lễ trao giải World Travel Awards ở Bahrain.

Vân Giang/ Ảnh Fanpage Đi trốn không
Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards – WTA) 2025 tiếp tục gọi tên Việt Nam ở hạng mục “Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới”, khẳng định sức hút bền vững của quốc gia với kho tàng di sản phong phú. Không chỉ sở hữu 9 di sản thế giới, Việt Nam còn có nhiều di tích lịch sử, danh thắng và di sản văn hóa phi vật thể, tạo nên bức tranh du lịch đa dạng, thu hút du khách trong và ngoài nước.
Riêng Mộc Châu, nhờ cảnh sắc nguyên sơ, khí hậu mát mẻ quanh năm và những trải nghiệm gắn kết với thiên nhiên, đã lập tức trở thành điểm đến được yêu thích. Lần thứ ba nhận giải thưởng WTA, Mộc Châu không chỉ ghi dấu ấn với du khách trong nước mà còn thu hút sự quan tâm từ cộng đồng quốc tế.
Cách Hà Nội khoảng 200 km, Mộc Châu nổi bật với khí hậu ôn hòa quanh năm và bốn mùa mang sắc thái riêng biệt. Đầu năm, những đồi chè xanh mướt hòa cùng hoa đào, hoa mận, hoa mơ và mai anh đào tạo nên bức tranh xuân rực rỡ. Đến giữa tháng 5, mùa mận chín, du khách có thể tham quan vườn, hái quả và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Mùa hè, cao nguyên vẫn cuốn hút nhờ không khí trong lành và nhiều hoạt động dã ngoại giữa thiên nhiên. Từ tháng 8 đến cuối năm, Mộc Châu khoác lên mình sắc đỏ của hồng giòn, hồng chát, trắng tinh khôi của hoa cải và vàng rực rỡ của dã quỳ, khiến cảnh quan luôn thay đổi, mang lại trải nghiệm mới lạ cho mỗi chuyến đi.
Ngoài cảnh sắc tự nhiên, Mộc Châu còn hấp dẫn du khách với nhiều địa điểm tham quan độc đáo. Rừng thông Bản Áng rộng hơn 43 ha, chỉ cách trung tâm thị trấn 2 km, là điểm lý tưởng để cắm trại, dạo chơi hay chụp ảnh. Thung lũng mận Mu Náu giữ nguyên vẻ hoang sơ, nơi du khách có thể hái mận tại gốc, trải nghiệm cuộc sống nông thôn.
Vườn hoa hướng dương ẩn mình trong thung lũng mang đến không gian check-in mới lạ, hoa nở rộ từ đầu tháng 5. Các đồi chè xanh mướt trải dài khắp cao nguyên, nổi bật với đồi chè chữ S, đồi chè trái tim hay nông trường Mộc Châu, tạo nên điểm nhấn đặc trưng cho vùng đất này.
Những thác nước như Chiềng Khoa hay Nàng Tiên với hồ tắm mát và dòng nước uốn lượn trên đá rêu cũng là trải nghiệm không thể bỏ qua, cần lưu ý đường đi dốc và trơn trượt. Làng Nguyên Thủy (Hang Táu) vẫn giữ nguyên nét hoang sơ, với 15 hộ dân và gia súc thả tự do, mang đến cơ hội tìm hiểu đời sống bản địa.
Mộc Châu hấp dẫn du khách bởi các món truyền thống như bê chao, cá suối, cá lăng, thịt trâu gác bếp, đến lẩu cá hồi, tiết canh heo, rau chấm sốt lòng cá hay cơm ngũ sắc. Các sản phẩm địa phương như mận, sữa tươi, trà Mộc Châu cũng là đặc sản không thể bỏ qua, vừa ngon vừa bổ dưỡng, làm trọn trải nghiệm khám phá cao nguyên.
Ngoài thưởng thức ẩm thực, du khách còn có thể trải nghiệm các hoạt động nông trại, tham quan cơ sở chế biến sữa, tham gia lễ hội mùa hoa mận hay tìm hiểu đời sống cộng đồng dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú. Sự kết hợp giữa thiên nhiên nguyên sơ và văn hóa địa phương tạo nên những trải nghiệm khó quên cho mỗi hành trình.
Với cảnh quan bốn mùa riêng biệt, khí hậu mát mẻ và nhiều trải nghiệm độc đáo, Mộc Châu ngày càng khẳng định vị trí trên bản đồ du lịch quốc tế. Từ hoa mận trắng đầu năm đến dã quỳ vàng cuối năm, từ đồi chè xanh mướt đến làng bản hoang sơ, mỗi chuyến đi đều đem lại cảm giác mới lạ, khiến du khách muốn trở lại lần nữa. Chính nhờ sự đa dạng này, Mộc Châu không chỉ là điểm đến lý tưởng cho những chuyến đi ngắn ngày từ Hà Nội mà còn là “viên ngọc” Tây Bắc được thế giới gọi tên nhiều lần, ghi dấu ấn khó phai trong lòng du khách.
Vân Giang/ Ảnh Fanpage Đi trốn không
