Mộc Châu lần 3 được World Travel Awards gọi tên, thu hút du khách quốc tế

Ở thập niên 90 của thế kỷ trước, vẻ đẹp của bà Lê Hồng Thủy Tiên mang đúng chất “ngọc nữ” hồi đó, giản dị, thuần Việt nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái rất riêng.