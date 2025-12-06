Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hoa mận trái mùa khoe sắc trắng trên cao nguyên Mộc Châu, hút khách cuối năm

Du lịch

Hoa mận trái mùa khoe sắc trắng trên cao nguyên Mộc Châu, hút khách cuối năm

Mộc Châu cuối năm bừng sắc trắng của những vườn mận trái mùa, cùng hồng, cam chín, hứa hẹn hành trình thưởng ngoạn thiên nhiên thơ mộng và đặc sản địa phương.

Vân Giang (Tổng hợp)
Cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) vốn nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên bốn mùa đẹp như tranh, nhưng vào cuối năm, nơi đây lại mang một vẻ đẹp đặc biệt khiến du khách không thể bỏ qua: sắc trắng tinh khôi của hoa mận trái mùa. Ảnh DatQuach
Cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) vốn nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên bốn mùa đẹp như tranh, nhưng vào cuối năm, nơi đây lại mang một vẻ đẹp đặc biệt khiến du khách không thể bỏ qua: sắc trắng tinh khôi của hoa mận trái mùa. Ảnh DatQuach
Thông thường, hoa mận nở rộ từ tháng 1 đến hết tháng 2, nhưng những vườn mận trái mùa lại hé nở sớm hơn vài tháng, tạo nên khung cảnh hiếm gặp giữa tiết trời cuối đông. Ảnh DatQuach
Thông thường, hoa mận nở rộ từ tháng 1 đến hết tháng 2, nhưng những vườn mận trái mùa lại hé nở sớm hơn vài tháng, tạo nên khung cảnh hiếm gặp giữa tiết trời cuối đông. Ảnh DatQuach
Những bông hoa nhỏ li ti, trắng muốt, như phủ lên thung lũng một lớp sương mỏng, khiến cả vùng cao nguyên trở nên thơ mộng, dịu dàng. Ảnh DatQuach
Những bông hoa nhỏ li ti, trắng muốt, như phủ lên thung lũng một lớp sương mỏng, khiến cả vùng cao nguyên trở nên thơ mộng, dịu dàng. Ảnh DatQuach
Phí vào tham quan các vườn mận thường dao động 20.000 – 30.000 đồng/lượt, trong khi những vườn sâu trong thung lũng hay bản làng đôi khi chỉ cần xin phép chủ vườn. Ảnh DatQuach
Phí vào tham quan các vườn mận thường dao động 20.000 – 30.000 đồng/lượt, trong khi những vườn sâu trong thung lũng hay bản làng đôi khi chỉ cần xin phép chủ vườn. Ảnh DatQuach
Du khách muốn chiêm ngưỡng khung cảnh này có thể ghé qua các điểm nổi bật như thung lũng mận Mu Náu, thung lũng mận Vân Hồ ở bản Thông Cuông,… Ảnh DatQuach
Du khách muốn chiêm ngưỡng khung cảnh này có thể ghé qua các điểm nổi bật như thung lũng mận Mu Náu, thung lũng mận Vân Hồ ở bản Thông Cuông,… Ảnh DatQuach
Một lưu ý quan trọng với du khách là hoa trái mùa rất nhanh tàn, thường chỉ giữ sắc từ 1-2 tuần trước khi chuyển đông với sương muối và mưa. Vì vậy, nếu muốn lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp, du khách nên ghé thăm sớm. Không ít người chọn những cành hoa nhỏ ở vườn để mang về cắm, làm kỷ niệm cho chuyến đi. Ảnh DatQuach
Một lưu ý quan trọng với du khách là hoa trái mùa rất nhanh tàn, thường chỉ giữ sắc từ 1-2 tuần trước khi chuyển đông với sương muối và mưa. Vì vậy, nếu muốn lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp, du khách nên ghé thăm sớm. Không ít người chọn những cành hoa nhỏ ở vườn để mang về cắm, làm kỷ niệm cho chuyến đi. Ảnh DatQuach
Ngoài hoa mận trái mùa, Mộc Châu cuối năm còn níu chân du khách bằng các loại trái cây chín mọng như hồng, cam, quýt. Vừa thưởng ngoạn hoa trắng, vừa thưởng thức hương vị ngọt ngào của trái chín, du khách có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp và đặc sản của cao nguyên. Ảnh DatQuach
Ngoài hoa mận trái mùa, Mộc Châu cuối năm còn níu chân du khách bằng các loại trái cây chín mọng như hồng, cam, quýt. Vừa thưởng ngoạn hoa trắng, vừa thưởng thức hương vị ngọt ngào của trái chín, du khách có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp và đặc sản của cao nguyên. Ảnh DatQuach
Bên cạnh tham quan, nhiều du khách còn lựa chọn ghi lại hình ảnh trên các đồi chè xanh mướt, những con đường bản làng quanh co hay bên khung cảnh mận trắng phủ đầy thung lũng, tạo nên những bức ảnh sống ảo không thể bỏ qua. Ảnh Datquach
Bên cạnh tham quan, nhiều du khách còn lựa chọn ghi lại hình ảnh trên các đồi chè xanh mướt, những con đường bản làng quanh co hay bên khung cảnh mận trắng phủ đầy thung lũng, tạo nên những bức ảnh sống ảo không thể bỏ qua. Ảnh Datquach
Mỗi mùa hoa là một trải nghiệm riêng, nhưng hoa mận trái mùa với sự hiếm có, nhanh tàn lại mang đến cảm giác quý giá và đáng nhớ hơn cả. Ảnh Lê Hải
Mỗi mùa hoa là một trải nghiệm riêng, nhưng hoa mận trái mùa với sự hiếm có, nhanh tàn lại mang đến cảm giác quý giá và đáng nhớ hơn cả. Ảnh Lê Hải
Với những ai yêu thiên nhiên và muốn tìm kiếm những trải nghiệm độc đáo, Mộc Châu cuối năm thực sự là điểm đến lý tưởng. Hãy lên kế hoạch và tận hưởng cao nguyên trắng muốt, ngọt ngào trong tiết trời se lạnh, để những khoảnh khắc ở Mộc Châu trở thành ký ức khó quên. Ảnh Lê Hải
Với những ai yêu thiên nhiên và muốn tìm kiếm những trải nghiệm độc đáo, Mộc Châu cuối năm thực sự là điểm đến lý tưởng. Hãy lên kế hoạch và tận hưởng cao nguyên trắng muốt, ngọt ngào trong tiết trời se lạnh, để những khoảnh khắc ở Mộc Châu trở thành ký ức khó quên. Ảnh Lê Hải
Vân Giang (Tổng hợp)
#Hoa mận trái mùa Mộc Châu #Du lịch cao nguyên Mộc Châu cuối năm #Vườn mận và trái cây chín mùa #Khám phá thiên nhiên mùa đông #Điểm tham quan nổi bật Mộc Châu #Trải nghiệm thưởng ngoạn cảnh đẹp

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT