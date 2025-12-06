Hoa mận trái mùa khoe sắc trắng trên cao nguyên Mộc Châu, hút khách cuối năm

Mộc Châu cuối năm bừng sắc trắng của những vườn mận trái mùa, cùng hồng, cam chín, hứa hẹn hành trình thưởng ngoạn thiên nhiên thơ mộng và đặc sản địa phương.
Mới đây, Hyundai đã chính thức ra mắt mẫu SantaFe Hybrid 2026 mới ở thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan. Đây là mẫu xe được lắp ráp tại Việt Nam.
Mới đây, Hyundai đã chính thức ra mắt mẫu SantaFe Hybrid 2026 mới ở thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan. Đây là mẫu xe được lắp ráp tại Việt Nam.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 6/12, Nhân Mã vận thế đang lên, cố gắng làm việc. Song Ngư tình cảm hư hao.
Từ “nụ hôn bạc tỷ” viral đến màn cosplay genderbend cực ngầu, MC Nana khiến cộng đồng game choáng váng.
Cuối năm Ất Tỵ, ba con giáp này được dự báo bùng nổ tài lộc. Bước sang Bính Ngọ, vận may tiếp tục tăng tốc, mở ra cơ hội đổi vận khiến ai cũng tò mò.
Một chiếc cốc bạc 3.000 năm tuổi đã được tìm thấy ở Ardabil, tuy nhiên mục đích thực sự của nó vẫn chưa rõ ràng.
Tỷ phú trẻ nhất thế giới Brendan Foody tiết lộ làm việc suốt 3 năm không nghỉ ngày nào, thành tích vượt cả Mark Zuckerberg.
Mới đây, một bộ ảnh check-in giữa rừng hoa mận trắng xóa của một cô gái xinh đẹp khiến netizen phải xuýt xoa, rần rần truy tìm danh tính 'nữ chính' bộ ảnh.
Trận chiến kéo dài hơn một năm giành Pokrovsk giống như một "chu kỳ tử thần" của Nga, đã làm binh lính Ukraine kiệt sức; ý chí khó có thể lấp đầy cho năng lực.
Căn hộ thông tầng Đào Hỷ Nhi mới tậu nằm ngay trung tâm, có diện tích rộng rãi, tràn ngập ánh sáng, tầm nhìn thẳng ra thành phố.
Vườn quốc gia Machu Picchu (Peru) không chỉ có kỳ quan Machu Picchu mà còn sở hữu hệ sinh thái phong phú và lịch sử lâu đời của người Inca.
Bị chê chậm chạp và thua đau trước OpenAI, Google đang đặt cược cả hệ sinh thái trị giá gần 4.000 tỷ USD vào chiến lược AI-first mới để giành lại vị thế dẫn đầu
Năm 1966, hàng ngàn người đã nhìn thấy một quả cầu lửa khổng lồ lao qua bầu trời rồi rơi xuống một khu rừng ở Pennsylvania. Một số người cho rằng đó là một UFO.
Những ngày qua, bức tranh 2 quả thanh long bỗng viral mạnh mẽ trên mạng xã hội bởi có độ chân thật đến mức dân mạng 'nghi ngờ thị giác'.
Hot Tiktoker Việt Phương Thoa vừa khiến netizen 'đứng ngồi không yên' khi tung loạt ảnh check-in đầy ấn tượng bên ngọn núi biểu tượng của Nhật Bản - Núi Phú Sĩ.
Trong bộ ảnh ghi dấu tuổi 35, Diễm My 9X gây chú ý khi khoe nhan sắc “gái một con” mặn mà cùng phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng.
Ban tổ chức Miss Charm 2025 tung bộ ảnh chân dung của 36 thí sinh cuộc thi. Đại diện Việt Nam năm nay là Á hậu Mai Ngô.
Hồ sơ kiểu dáng trong Công báo tháng 11/2025 vừa qua gây chú ý với 3 mẫu xe VinFast mới, đánh dấu hướng phát triển đa dạng hơn từ SUV đến sedan sang trọng.
Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn rực sáng với hàng triệu đèn LED dù còn ba tuần nữa mới đến Giáng sinh, thu hút đông đảo du khách và người dân đến check-in mỗi tối.
Tính năng Listening Age trong Spotify Wrapped 2025 khiến mạng xã hội dậy sóng vì tiết lộ tuổi âm nhạc khác xa tuổi thật.
Hot TikToker CiiN (Bùi Thảo Ly) vừa có màn tái xuất mạng xã hội đầy ấn tượng sau chuỗi ngày vướng vào những lùm xùm tình cảm gây xôn xao dư luận.