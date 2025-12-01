Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cam rốn chín vàng trên triền đồi Mộc Châu, hút khách tới 'săn' ảnh

Du lịch

Cam rốn chín vàng trên triền đồi Mộc Châu, hút khách tới 'săn' ảnh

Vườn cam rốn lồi Mộc Châu mùa chín vàng thu hút du khách check-in, hái cam tươi và tận hưởng không gian thiên nhiên yên bình, sống ảo cực “hot”.

Vân Giang (Tổng hợp)
Mùa cam chín, Mộc Châu khoác lên mình một sắc vàng rực rỡ khiến bất cứ ai ghé thăm cũng phải mê mẩn. Trong số những vườn cam nổi bật, vườn cam rốn lồi tại tổ dân phố 68, phường Vân Sơn trở thành điểm đến được săn đón, đặc biệt vào dịp cuối tuần. Ảnh Quang Kiên
Mùa cam chín, Mộc Châu khoác lên mình một sắc vàng rực rỡ khiến bất cứ ai ghé thăm cũng phải mê mẩn. Trong số những vườn cam nổi bật, vườn cam rốn lồi tại tổ dân phố 68, phường Vân Sơn trở thành điểm đến được săn đón, đặc biệt vào dịp cuối tuần. Ảnh Quang Kiên
Không chỉ là nơi check-in, vườn cam còn mang đến trải nghiệm hái cam tươi ngay tại vườn, thưởng thức vị ngọt mọng nước và cảm nhận nhịp sống nhẹ nhàng của cao nguyên. Ảnh Quang Kiên
Không chỉ là nơi check-in, vườn cam còn mang đến trải nghiệm hái cam tươi ngay tại vườn, thưởng thức vị ngọt mọng nước và cảm nhận nhịp sống nhẹ nhàng của cao nguyên. Ảnh Quang Kiên
Những trái cam vàng căng mọng đung đưa trên cành, ẩn hiện trong tán lá xanh mướt, tạo nên khung cảnh như bước ra từ tranh vẽ. Du khách tới đây thường chọn trang phục sáng màu để nổi bật giữa vườn cam, chụp được những bức ảnh rực rỡ và sống động. Ảnh Quang Kiên
Những trái cam vàng căng mọng đung đưa trên cành, ẩn hiện trong tán lá xanh mướt, tạo nên khung cảnh như bước ra từ tranh vẽ. Du khách tới đây thường chọn trang phục sáng màu để nổi bật giữa vườn cam, chụp được những bức ảnh rực rỡ và sống động. Ảnh Quang Kiên
Vào buổi sáng sớm, khi sương mai còn lấp lánh trên lá và ánh nắng chiếu dịu nhẹ, hoặc buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, khung cảnh lại càng thơ mộng, khiến bất cứ ai cũng muốn lưu giữ khoảnh khắc. Ảnh Lương Thế Aanh
Vào buổi sáng sớm, khi sương mai còn lấp lánh trên lá và ánh nắng chiếu dịu nhẹ, hoặc buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, khung cảnh lại càng thơ mộng, khiến bất cứ ai cũng muốn lưu giữ khoảnh khắc. Ảnh Lương Thế Aanh
Được biết, gia đình anh Chiến – chị Hoa, chủ vườn cam, cho biết giống cam rốn lồi được đưa về trồng tại Mộc Châu từ hơn 10 năm trước. Loại cam này nổi bật với vỏ mỏng, không hạt, vị ngọt đậm và mọng nước. Ảnh Lương Thế Aanh
Được biết, gia đình anh Chiến – chị Hoa, chủ vườn cam, cho biết giống cam rốn lồi được đưa về trồng tại Mộc Châu từ hơn 10 năm trước. Loại cam này nổi bật với vỏ mỏng, không hạt, vị ngọt đậm và mọng nước. Ảnh Lương Thế Aanh
Nhờ đó, du khách không chỉ có trải nghiệm check-in mà còn được thưởng thức hương vị cam tươi ngon, vừa hái, vừa cảm nhận rõ vị ngọt thanh, thơm dịu của quả. Ảnh Vườn cam Ly
Nhờ đó, du khách không chỉ có trải nghiệm check-in mà còn được thưởng thức hương vị cam tươi ngon, vừa hái, vừa cảm nhận rõ vị ngọt thanh, thơm dịu của quả. Ảnh Vườn cam Ly
Nhận thấy tiềm năng từ du lịch trải nghiệm, từ năm 2022, anh Chiến mạnh dạn mở cửa vườn đón khách với giá 40.000 đồng/người. Du khách được chuẩn bị giỏ và dụng cụ để tự tay hái cam, sau đó thưởng thức ngay tại vườn hoặc mua về làm quà cho người thân. Ảnh Quang Kiên
Nhận thấy tiềm năng từ du lịch trải nghiệm, từ năm 2022, anh Chiến mạnh dạn mở cửa vườn đón khách với giá 40.000 đồng/người. Du khách được chuẩn bị giỏ và dụng cụ để tự tay hái cam, sau đó thưởng thức ngay tại vườn hoặc mua về làm quà cho người thân. Ảnh Quang Kiên
Ngoài việc hái cam, vườn còn mang đến trải nghiệm khám phá nhịp sống bình dị của người dân địa phương. Những tiếng cười nói, cảnh người hái cam chăm chút từng trái cùng không gian yên bình của cao nguyên tạo nên trải nghiệm vừa gần gũi, vừa thư giãn. Điểm nhấn khác là khung cảnh sống ảo tuyệt đẹp với những trái cam vàng nổi bật giữa tán lá xanh mướt. Ảnh Vườn cam Ly
Ngoài việc hái cam, vườn còn mang đến trải nghiệm khám phá nhịp sống bình dị của người dân địa phương. Những tiếng cười nói, cảnh người hái cam chăm chút từng trái cùng không gian yên bình của cao nguyên tạo nên trải nghiệm vừa gần gũi, vừa thư giãn. Điểm nhấn khác là khung cảnh sống ảo tuyệt đẹp với những trái cam vàng nổi bật giữa tán lá xanh mướt. Ảnh Vườn cam Ly
Theo kinh nghiệm của chủ vườn, thời điểm lý tưởng để ghé thăm là buổi sáng từ 8 – 10h hoặc buổi chiều 14 – 17h. Khi đó, ánh nắng dịu, thời tiết se lạnh, thuận tiện cho chụp ảnh và tham gia các hoạt động ngoài trời, đồng thời ngắm cảnh bình minh và hoàng hôn. Ảnh Vườn cam Ly
Theo kinh nghiệm của chủ vườn, thời điểm lý tưởng để ghé thăm là buổi sáng từ 8 – 10h hoặc buổi chiều 14 – 17h. Khi đó, ánh nắng dịu, thời tiết se lạnh, thuận tiện cho chụp ảnh và tham gia các hoạt động ngoài trời, đồng thời ngắm cảnh bình minh và hoàng hôn. Ảnh Vườn cam Ly
Du khách nên chọn trang phục sáng màu, mang giày thể thao hoặc dép chắc chắn để di chuyển dễ dàng, đồng thời tôn trọng vườn và cây cối để trải nghiệm được trọn vẹn. Ảnh Vườn cam Ly
Du khách nên chọn trang phục sáng màu, mang giày thể thao hoặc dép chắc chắn để di chuyển dễ dàng, đồng thời tôn trọng vườn và cây cối để trải nghiệm được trọn vẹn. Ảnh Vườn cam Ly
Với sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên rực rỡ, trải nghiệm thu hoạch và không gian sống ảo, vườn cam rốn lồi Mộc Châu thực sự là điểm đến lý tưởng cho mọi du khách mùa cuối thu. Dù chỉ đến để chụp ảnh hay tận hưởng một ngày giữa cao nguyên, mỗi khoảnh khắc ở đây đều mang lại cảm giác thư giãn, gần gũi và khó quên. Ảnh Lương Thế Aanh
Với sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên rực rỡ, trải nghiệm thu hoạch và không gian sống ảo, vườn cam rốn lồi Mộc Châu thực sự là điểm đến lý tưởng cho mọi du khách mùa cuối thu. Dù chỉ đến để chụp ảnh hay tận hưởng một ngày giữa cao nguyên, mỗi khoảnh khắc ở đây đều mang lại cảm giác thư giãn, gần gũi và khó quên. Ảnh Lương Thế Aanh
Vân Giang (Tổng hợp)
#Du lịch trải nghiệm vườn cam #Vườn cam rốn lồi Mộc Châu #Check-in và sống ảo #Hái cam tươi thưởng thức #Khung cảnh thiên nhiên thơ mộng #Tham quan cao nguyên Mộc Châu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT