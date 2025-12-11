Hà Nội

Đến Mộc Châu 'săn' hoa mận trái mùa, chọn tự túc hay đi tour?

Du lịch

Đến Mộc Châu 'săn' hoa mận trái mùa, chọn tự túc hay đi tour?

Đầu đông, Mộc Châu bất ngờ khoác áo trắng khi hoa mận nở trái vụ, tạo nên khung cảnh tinh khôi hiếm gặp. 

Vân Giang (Tổng hợp)
Những ngày đầu tháng 12, khi những đợt gió mùa đầu tiên tràn về, cao nguyên Mộc Châu (tỉnh Sơn La) bất ngờ khoác lên mình lớp áo trắng tinh khôi. Không phải tuyết, mà là những bông hoa mận nở trái vụ, bung sắc sớm hơn gần một tháng so với mùa chính. Ảnh Đinh Văn Phúc
Khung cảnh ấy khiến bất kỳ du khách nào đặt chân đến cũng không khỏi ngỡ ngàng, bởi vẻ đẹp mềm mại và yên bình như một bức tranh mùa đông vừa được ai đó khẽ chấm phá lên sườn đồi. Ảnh Quang Kiên
Thông thường, hoa mận ở Mộc Châu nở rộ vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2, khi tiết trời se lạnh chuẩn bị bước sang xuân. Tuy nhiên, những năm gần đây, người dân địa phương đã áp dụng kỹ thuật canh tác mới, giúp mận ra hoa sớm hơn. Ảnh Quang Kiên
Hoa trái vụ không nở dày đặc như mùa chính, nhưng chính sự lác đác, nhẹ nhàng ấy lại khiến cảnh sắc trở nên tinh tế, gợi cảm giác man mác quen thuộc của mùa đông vùng cao. Ảnh Quang Kiên
Khi mặt trời chưa kịp ló rạng, sương sớm còn giăng đầy thung lũng, từng chùm hoa trắng nhỏ khẽ hiện ra trên những cành mận già. Tại thung lũng Nà Ka, Mu Náu hay bản Pa Phách, cả không gian như bồng bềnh trong lớp sương, đan xen với sắc trắng trong trẻo khiến góc nhìn nào cũng trở nên thơ mộng. Ảnh Quang Kiên
Sự xuất hiện của mùa hoa mận trái vụ không chỉ tạo thêm sức hút cho du lịch Mộc Châu mà còn mở ra cơ hội tăng thu nhập cho người dân. Nhiều vườn mở cửa cho khách tham quan, chụp ảnh hoặc trải nghiệm hái mận sớm, giúp đời sống bà con được cải thiện đáng kể. Trong bối cảnh du lịch trải nghiệm ngày càng được ưa chuộng, đây là lợi thế mà không phải vùng trồng mận nào cũng có được. Ảnh Mộc Châu Review
Với sức hút đặc biệt của mùa hoa mận trái vụ, câu hỏi được nhiều du khách quan tâm là nên chọn đi tự túc hay đặt tour. Mỗi hình thức mang đến trải nghiệm khác nhau, phù hợp với từng nhu cầu.Ảnh Quang Kiên
Đi tự túc vẫn là lựa chọn ưa thích của du khách trẻ nhờ quãng đường Hà Nội – Mộc Châu khá dễ đi, thuận tiện cho cả xe máy và ô tô. Sự chủ động về thời gian giúp du khách có thể “săn” những khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày, đặc biệt từ 6h30 đến 9h sáng khi sương còn đọng trên cánh hoa. Lịch trình linh hoạt cho phép ghé thêm nhiều điểm như đồi chè trái tim, bản Pa Phách hay rừng thông bản Áng. Chi phí tự túc cũng khá mềm, phù hợp các nhóm bạn thích khám phá. Ảnh Quang Kiên
Tuy nhiên, đi tự túc đòi hỏi du khách chuẩn bị kỹ hơn, nhất là về thời tiết. Mùa đông Mộc Châu thường có sương mù dày, đường đèo trơn và tầm nhìn hạn chế. Với người lần đầu đi Tây Bắc hoặc gia đình có trẻ nhỏ, việc tự lái xe đôi khi gây mệt và mất thời gian. Ảnh Internet
Ngược lại, tour trọn gói mang đến sự tiện lợi, đặc biệt với gia đình và nhóm đông. Các tour 1–2 ngày thường gồm xe đưa đón, hướng dẫn viên, lịch trình tối ưu và các điểm chụp hoa đẹp nhất. Một số đơn vị còn bổ sung trải nghiệm như thuê trang phục dân tộc, picnic trong vườn mận hoặc dịch vụ chụp ảnh, giúp chuyến đi nhẹ nhàng, an toàn và tiết kiệm thời gian. Giá tour dao động từ 790.000 – 1.490.000 đồng/người tùy dịch vụ và thời gian. Ảnh Anh Thơ
Tùy vào quỹ thời gian và thói quen du lịch, du khách có thể chọn hình thức phù hợp. Nhưng dù đi bằng cách nào, mùa hoa mận trái vụ Mộc Châu vẫn là khoảnh khắc thiên nhiên đáng để trải nghiệm. Vẻ tinh khôi của hoa trắng trong sương, sự bình yên của cao nguyên và nhịp sống chậm rãi của người dân tạo nên hành trình nhẹ nhàng, đủ khiến bất cứ ai cũng muốn quay trở lại. Ảnh Đinh Văn Phúc
Vân Giang (Tổng hợp)
#Hoa mận trái vụ Mộc Châu #Du lịch mùa đông cao nguyên #Kỹ thuật canh tác sớm #Cảnh sắc sương sớm #Trải nghiệm tham quan tự túc và tour #Lợi thế du lịch trải nghiệm

