Du lịch

Mộc Châu khoác sắc trắng cúc họa mi, hút khách mê chụp ảnh

Mộc Châu bất ngờ phủ trắng cúc họa mi, sắc hoa tinh khôi nổi bật giữa cao nguyên se lạnh, tạo nên khung cảnh lãng mạn thu hút du khách check-in.

Vân Giang (Tổng hợp)
Tháng 12, khi sương lạnh bắt đầu phủ xuống các triền đồi và những đợt gió mùa len lỏi qua thung lũng Tây Bắc, Mộc Châu (Sơn La) bỗng trở nên mềm mại lạ thường bởi sự xuất hiện của những cánh đồng cúc họa mi trắng tinh khôi. Ảnh Lương Thế Anh
Loài hoa vốn gắn liền với Hà Nội – nơi những chiếc xe chở đầy hoa len lỏi khắp phố – nay lại nở rộ trên cao nguyên rộng lớn, tạo nên khung cảnh vừa quen vừa lạ, khiến du khách không khỏi ngỡ ngàng. Ảnh Lương Thế Anh
Từ nhiều năm nay, cúc họa mi vẫn được xem là “báo hiệu mùa đông” của đất Thủ đô. Thế nhưng việc loài hoa này bất ngờ nở ở Mộc Châu đã tạo nên một điểm nhấn mới cho mùa du lịch cuối năm. Ảnh Lương Thế Anh
Trong cái se se đầu đông, sắc trắng mỏng manh của hoa nổi bật giữa nền trời xanh nhạt và sương mỏng, khiến cả cao nguyên như khoác lên mình tấm voan trắng dịu dàng.Ảnh Lương Thế Anh
Cao nguyên Mộc Châu nằm ở độ cao hơn 1.050 m, khí hậu quanh năm mát lạnh, đặc biệt tháng 12 có nắng nhẹ và độ ẩm cao – điều kiện lý tưởng để cúc họa mi bung nở. Giữa bạt ngàn rừng thông, đồi chè và những bản làng nép mình dưới thung lũng, các vườn cúc họa mi được trồng tại một số khu vườn tư đã nhanh chóng trở thành tọa độ “check-in” mới. Ảnh Đặng Hữu Tiến
Hoa nở dày, bông nhỏ xinh xếp san sát, trắng như bọt nắng, tạo nên những thảm hoa trải dài, đẹp đến mức chỉ cần giơ máy lên là có ngay một bức ảnh đầy chất thơ. Ảnh Internet
Không chỉ có cúc họa mi, Mộc Châu tháng 12 còn rực rỡ với sắc vàng của dã quỳ và cải trắng nở kín những thung lũng lớn. Chính sự hòa quyện ấy – trắng tinh khôi, vàng ấm áp, xanh mát mắt – khiến bức tranh Mộc Châu mùa đông trở nên sống động và có chiều sâu hơn bao giờ hết. Ảnh Lương Thế Anh
Nhiều du khách cho rằng mùa này, cao nguyên không chỉ đẹp mà còn “nên thơ một cách dịu dàng”, giống như một bản giao hưởng thị giác giữa mùa lạnh. Ảnh Dat Quach
Trang phục để chụp ảnh với cúc họa mi cũng được gợi ý theo hướng nhẹ nhàng và tinh tế. Một chiếc váy pastel – hồng phớt, xanh nhạt hay tím lilac – luôn giúp du khách hòa vào vẻ mềm mại của hoa. Áo dài trắng mang đến nét thanh lịch, cổ điển và rất hợp với phông nền trắng muốt. Ảnh Dat Quach
Du khách nên đến các vườn cúc vào buổi sáng, khi nắng mới lên và lớp sương còn đọng trên cánh hoa, tạo nên hiệu ứng ánh sáng rất đẹp. Vẫn như mọi mùa hoa khác, việc giữ gìn cảnh quan không ngắt hoa, không dẫm vào luống là điều giúp giữ lại vẻ đẹp cho cả khu vườn và cho những người đến sau. Ảnh Lương Thế Anh
Giữa không gian rộng mở, trời trong xanh và gió lạnh phảng phất, sắc trắng thuần khiết của loài hoa nhỏ bé ấy như thắp lên sự bình yên, khiến người ta muốn ở lại thật lâu, ngắm thêm chút nữa rồi khẽ thả mình vào vẻ đẹp rất Mộc Châu – một vẻ đẹp dịu dàng, thanh sạch và đầy sức sống. Ảnh Dat Quach
