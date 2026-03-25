Mổ ung thư đại tràng cho cụ bà 95 tuổi, thách thức lớn với y học hiện đại

Điều trị ung thư đại tràng ở người cao tuổi, đặc biệt trên 90 tuổi, luôn là một thách thức lớn đối với y học hiện đại. Không chỉ đòi hỏi hiệu quả điều trị, mà còn phải đảm bảo an toàn gây mê, phẫu thuật và khả năng hồi phục sau mổ.

Khoa Ngoại Tiêu hóa 1 – Bệnh viện K, các bác sĩ vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân 95 tuổi mắc ung thư đại tràng phải. Thành công này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa phẫu thuật viên và ê- kíp Gây mê hồi sức, cùng quy trình đánh giá toàn diện trước mổ.

Bác sĩ thăm hỏi bệnh nhân sau phẫu thuật.

Thách thức lớn ở bệnh nhân rất cao tuổi

Bệnh nhân Phạm Thị Đ. (95 tuổi, Thanh Oai, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đau bụng, rối loạn tiêu hóa và đại tiện khó kéo dài.

“Mẹ tôi từ trước đến giờ sức khỏe đều rất ổn, ăn uống được, tiêu hóa tốt. Khoảng 1 năm trở lại đây, bà bị trĩ ngoại, gần đây nhất bà còn hay đau bụng, kèm theo chán ăn, mệt mỏi, đại tiện khó khăn. Quá lo lắng, gia đình đã đưa bà vào Bệnh viện K khám và được các bác sĩ phát hiện ung thư đại tràng, cần thực hiện phẫu thuật”, chị Trần Thị Kim D. - con gái bà Phạm Thị Đ. chia sẻ về tình trạng ban đầu của người bệnh.

Qua thăm khám và nội soi đại tràng, các bác sĩ ghi nhận: Khối u sùi thâm nhiễm tại đại tràng góc gan, gần như chiếm toàn bộ chu vi lòng ruột, không thể đưa ống nội soi qua tổn thương. Kết quả chẩn đoán xác định: ung thư đại tràng phải giai đoạn III, khối u đã xâm lấn qua thành ruột và có di căn hạch vùng nhưng chưa di căn xa.

Đây là tình huống rất khó vì tuổi rất cao (95 tuổi), nguy cơ biến chứng gây mê – phẫu thuật cao. Nhưng nếu không phẫu thuật, bệnh sẽ tiến triển nhanh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống.

Cụ bà 95 tuổi bị u đại tràng chiếm hết lòng ruột - Ảnh BVCC

Quyết định điều trị: Cân bằng giữa nguy cơ và lợi ích

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa gồm: Ngoại tiêu hóa, Gây mê hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh, và Nội soi, các bác sĩ đã thống nhất chỉ định phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải kèm nạo vét hạch.

Gia đình bệnh nhân chia sẻ: “Ban đầu gia đình rất lo lắng vì tuổi của mẹ đã cao. Nhưng sau khi được PGS.TS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc bệnh viện, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa 1 và các bác sĩ tư vấn kỹ lưỡng về nguy cơ và khả năng hồi phục, chúng tôi quyết định điều trị. Bà tuy tuổi cao nhưng cũng rất mạnh mẽ, nói với con cháu rằng cứ tin tưởng và nghe theo sự hướng dẫn của các bác sĩ”.

Ở bệnh nhân cao tuổi, đặc biệt trên 90 tuổi, gây mê hồi sức đóng vai trò quyết định đến thành công của ca phẫu thuật. Trước mổ, ê – kíp Gây mê hồi sức đã đánh giá toàn diện chức năng tim mạch, hô hấp, chuẩn bị kỹ lưỡng trước mổ, theo dõi sát trong mổ và hồi sức tích cực sau mổ. Chính sự phối hợp nhịp nhàng giữa phẫu thuật viên và bác sĩ gây mê đã giúp giảm tối đa nguy cơ biến chứng và đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Chia sẻ về ca phẫu thuật của bệnh nhân Phạm Thị Đ., PGS.TS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc chuyên môn, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa 1, Bệnh viện K, cũng là người trực tiếp thực hiện ca mổ cho người bệnh 95 tuổi, cho biết: “Khối u của người bệnh nằm ở đại tràng góc gan có tính chất thâm nhiễm và chiếm gần hết chu vi lòng đại tràng đã tạo ra thách thức đáng kể trong việc tiếp cận. Việc đưa dụng cụ nội soi vào vị trí cần thiết không chỉ đòi hỏi sự khéo léo mà còn cần điều chỉnh kỹ thuật để hạn chế tối đa tổn thương và giảm thiểu rủi ro cho bệnh nhân.

Bởi vậy, ê-kíp phẫu thuật cần đến sự hỗ trợ của các kỹ thuật nội soi tối ưu và thiết bị đặc thù, phối hợp nhịp nhàng và thích ứng nhanh với mọi tình huống trong phẫu thuật thực tế. Trong suốt quá trình mổ, không có mất máu đáng kể và ít tổn thương cấu trúc xung quanh. Việc hạn chế xâm lấn giúp giảm đau sau mổ và rút ngắn thời gian hồi phục so với phẫu thuật mở, đặc biệt có ý nghĩa tích cực cho bệnh nhân cao tuổi Phạm Thị Đ.”.

PGS.TS Phạm Văn Bình thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chăm sóc hậu phẫu toàn diện. Quá trình phục hồi sau phẫu thuật đang diễn ra tích cực, cho thấy khả năng phục hồi chức năng ở bệnh nhân có thể đạt được mức tốt với sự chăm sóc chu đáo, trình độ chuyên môn và quyết tâm của các y bác sĩ cũng như gia đình người bệnh.

Thực tế tại Bệnh viện K cho thấy, tuổi cao không phải là rào cản tuyệt đối trong điều trị ung thư. Nhiều bệnh nhân trên 80–90 tuổi vẫn có thể được phẫu thuật thành công nếu được đánh giá đúng và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Điều quan trọng không nằm ở con số tuổi tác, mà ở tình trạng toàn thân của người bệnh, giai đoạn bệnh, sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước mổ cũng như khả năng phối hợp hiệu quả giữa các chuyên khoa. Trong đó, phẫu thuật – đặc biệt là phẫu thuật nội soi kết hợp với gây mê hồi sức hiện đại – đóng vai trò quan trọng trong việc giảm biến chứng, rút ngắn thời gian hồi phục và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh cao tuổi.

