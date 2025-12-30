Bệnh nhân hiếm gặp mắc đồng thời u GIST ruột non và ung thư đại tràng

Ca phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 60 tuổi mắc đồng thời u GIST và ung thư đại tràng, mở ra hướng điều trị hiệu quả cho ca bệnh phức tạp.

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long vừa phẫu thuật nội soi thành công cho nữ bệnh nhân mắc đồng thời u GIST ruột non và ung thư đại tràng.

ThS.BS.CKI Trần Nhật Phi – Khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, từ những triệu chứng tưởng chừng chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường, bệnh nhân N.T.N. được xác định mắc đồng thời u GIST ruột non kích thước lớn và ung thư đại tràng – một trường hợp hiếm gặp và phức tạp. Tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, ca bệnh đã được ê-kíp bác sĩ phẫu thuật thành công bằng phương pháp nội soi hiện đại.

Khoảng 2 tháng trước khi nhập viện, bệnh nhân N.T.N. xuất hiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Ban đầu là tình trạng đi tiêu phân nhỏ, dẹt, sau đó xuất hiện nhầy máu trong phân, kèm theo sụt cân rõ rệt dù không có sự thay đổi về chế độ ăn uống hay sinh hoạt. Theo thời gian, các triệu chứng ngày càng rõ rệt và nặng dần. Bệnh nhân xuất hiện đau bụng âm ỉ vùng bụng dưới, cơn đau tăng dần về cường độ, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hằng ngày, buộc bệnh nhân phải đến bệnh viện để thăm khám và điều trị.

Tại Khoa Ngoại Tổng quát – Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, bệnh nhân được các bác sĩ khai thác bệnh sử chi tiết, thăm khám lâm sàng kỹ lưỡng, đồng thời chỉ định thực hiện các cận lâm sàng chuyên sâu: Nội soi đại tràng ghi nhận tổn thương u sùi, gây hẹp lòng đại tràng, hình ảnh nghi ngờ ác tính; Chụp CT-scan ổ bụng phát hiện thêm một khối u đặc vùng hạ vị kích thước khoảng 10 x 10 cm, xuất phát từ ruột non, hình ảnh gợi ý u mô đệm đường tiêu hóa (GIST).

Việc phát hiện đồng thời hai khối u tại hai vị trí giải phẫu khác nhau, với bản chất bệnh lý hoàn toàn khác nhau, đã khiến ca bệnh trở nên đặc biệt phức tạp, đòi hỏi phải có chiến lược điều trị tối ưu và thận trọng ngay từ đầu.

Trước tính chất phức tạp của ca bệnh, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa với sự tham gia của Khoa Ngoại Tổng quát, khoa Nội soi, Khoa Gây mê Hồi sức và Khoa Chẩn đoán hình ảnh. Sau khi phân tích kỹ lưỡng các dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng, ê-kíp thống nhất chẩn đoán: Ung thư đại tràng kèm u ruột non nghi GIST kích thước lớn.

Phương án điều trị được thống nhất là phẫu thuật cắt bỏ đồng thời hai khối u, ưu tiên phương pháp nội soi nhằm hạn chế xâm lấn, giảm nguy cơ biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục.

Hình ảnh khối u được quan sát rõ qua nội soi trong quá trình phẫu thuật, giúp bác sĩ đánh giá chính xác vị trí và mức độ tổn thương. Ảnh BV

Theo ThS.BS.CKI Trần Nhật Phi, phẫu thuật viên trực tiếp thực hiện ca mổ cho bệnh nhân N.T.N. chia sẻ: “Việc phẫu thuật cho bệnh nhân mang đồng thời hai khối u ở hai vị trí khác nhau là một thách thức lớn. Thời gian mổ kéo dài, nguy cơ biến chứng tăng cao và luôn tiềm ẩn khả năng phải chuyển sang phẫu thuật mở nếu không kiểm soát tốt các tình huống phát sinh trong quá trình can thiệp”.

Theo bác sĩ, những khó khăn chính đặt ra trong ca phẫu thuật bao gồm việc phải phẫu tích đồng thời ở hai vùng giải phẫu khác nhau, vừa đảm bảo nguyên tắc ung thư học trong điều trị ung thư đại tràng, vừa kiểm soát tốt tình trạng chảy máu, bảo tồn tối đa các cấu trúc lành, đồng thời đảm bảo an toàn gây mê trong suốt thời gian phẫu thuật kéo dài.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân N.T.N. Ảnh BV

BS.CKI Phạm Viết Trung – Khoa Nội soi, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cho biết: “Trường hợp bệnh nhân N.T.N. là ca bệnh hiếm gặp khi phát hiện đồng thời hai khối u có bản chất hoàn toàn khác nhau. Nội soi đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát hiện sớm tổn thương đại tràng, đánh giá chính xác vị trí, mức độ xâm lấn của khối u, từ đó giúp ê-kíp xây dựng chiến lược điều trị phù hợp ngay từ đầu. Việc phối hợp chặt chẽ giữa nội soi và các chuyên khoa đã góp phần quyết định vào thành công của ca phẫu thuật”.

Với sự phối hợp nhịp nhàng và chính xác của ê-kíp phẫu thuật gồm BS.CKII Nguyễn Thị Bích Chi, ThS.BS.CKI Trần Nhật Phi – Khoa Ngoại Tổng quát cùng đội ngũ bác sĩ khoa Nội Soi, khoa Gây mê hồi sức và điều dưỡng giàu kinh nghiệm, ca phẫu thuật đã được tiến hành thành công bằng phương pháp nội soi.

Sau 180 phút can thiệp, hai khối u đã được cắt bỏ hoàn toàn mà không cần chuyển sang phẫu thuật mở. Ca mổ đảm bảo các nguyên tắc ung thư học, trong đó khối u đại tràng được cắt triệt căn, khối u ruột non nghi GIST được lấy trọn, không làm vỡ bao u. Lượng máu mất trong quá trình phẫu thuật ước tính khoảng 100 ml.

Toàn bộ quá trình diễn ra an toàn, trường mổ được kiểm soát tốt, không ghi nhận biến chứng trong và sau phẫu thuật, cho thấy sự phối hợp hiệu quả và trình độ chuyên môn cao của ê-kíp thực hiện.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi sát tại Khoa Ngoại Tổng quát. Nhờ ưu thế của phương pháp phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi. Sau 48 giờ, bệnh nhân có thể ăn cháo, tự ngồi dậy và đi lại nhẹ nhàng; không ghi nhận biến chứng sớm, mức độ đau sau mổ giảm rõ rệt. Sau 7 ngày điều trị, vết mổ khô, chức năng tiêu hóa ổn định, sức khỏe tiến triển tốt và bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện.

Thành công của ca phẫu thuật không chỉ mang lại cơ hội điều trị hiệu quả cho người bệnh mà còn tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của các chuyên khoa của bệnh viện tuyến tỉnh trong xử trí các ca bệnh phức tạp, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và niềm tin của người dân đối với hệ thống y tế địa phương.