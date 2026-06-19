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Số hóa - Xe

Mitsubishi ôtô Đồng Nai chính thức đi vào vận hành

Mitsubishi Đồng Nai với diện tích tới 3.750 m2, đảm bảo tiêu chuẩn 3S với đầy đủ các dịch vụ tư vấn, bảo dưỡng, sửa chữa và cung ứng phụ tùng chính hãng.

Nguyễn Thảo
Video: Mitsubishi ôtô Đồng Nai chính thức đi vào vận hành.

Mitsubishi Motors Việt Nam mới đây đã tiếp tục nâng cấp chất lượng Nhà phân phối (NPP) tại khu vực phía Nam. Tại Đồng Nai, đại lý Bắc Quang đổi tên pháp nhân và chính thức đưa vào vận hành dưới tên gọi NPP Mitsubishi ôtô Đồng Nai, đồng thời chuyển đến địa điểm mới.

Đại lý Mitsubishi ôtô Đồng Nai tọa lạc tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai - cửa ngõ kết nối TP.HCM với các tỉnh Đông Nam Bộ, một trong những trung tâm công nghiệp trọng điểm, mang đến trải nghiệm thuận tiện cho khách hàng địa phương và cả các khu vực lân cận TP.HCM.

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Mitsubishi ôtô Đồng Nai chính thức đi vào vận hành.

Đại lý được đầu tư với tổng diện tích 3.750 m2, đảm bảo tiêu chuẩn 3S, cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn bán hàng, bảo dưỡng, sửa chữa và cung ứng phụ tùng chính hãng.

Đặc biệt, xưởng dịch vụ với 10 khoang sửa chữa và 13 khoang đồng sơn giúp tăng năng lực tiếp nhận và chăm sóc xe, hạn chế thời gian chờ đợi của khách hàng.

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Xưởng dịch vụ với 10 khoang sửa chữa và 13 khoang đồng sơn giúp tăng năng lực tiếp nhận và chăm sóc xe, hạn chế thời gian chờ đợi của khách hàng.

Sau 32 năm hoạt động tại Việt Nam, Mitsubishi Motors Việt Nam hiện sở hữu mạng lưới 71 cơ sở trên cả nước, phủ sóng 28/34 tỉnh thành. Hiện MMV vẫn tiếp tục mở rộng hệ thống và tăng độ phủ toàn quốc, góp phần rút ngắn tối đa khoảng cách giữa khách hàng và các dịch vụ chính hãng như tư vấn, mua xe và chăm sóc hậu mãi.

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