Xe

Mitsubishi Motors Việt Nam lập kỷ lục bán 8.960 xe trong tháng 12/2025

Mitsubishi Motors Việt Nam lập kỷ lục 8.960 xe bán ra trong tháng 12/2025 vừa qua - mức doanh số tháng cao nhất trong suốt lịch sử 31 năm thành lập ở Việt Nam.

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mitsubishi Destinator hoàn toàn mới.

Tháng 12/2025 vừa qua cũng đánh dấu lần đầu tiên Mitsubishi Motors Việt Nam có đồng thời 3 mẫu xe Xpander, Xforce và Destinator lọt top 5 xe động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường, với những con số kỷ lục. Thành công này cho thấy sự hiện diện đồng đều của thương hiệu ở nhiều phân khúc, với các sản phẩm luôn đề cao tiêu chí an toàn, bền bỉ, mang lại trải nghiệm tiện nghi và thoải mái, cùng khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu người tiêu dùng Việt.

22.jpg
Mitsubishi Motors Việt Nam lập kỷ lục bán 8.960 xe trong tháng 12/2025.

Không ngoài dự đoán, mẫu SUV 7 chỗ Destinator vừa ra mắt đầu tháng 12 đã lọt ngay top 5 xe động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng với doanh số xe bán ra là 2.377 chiếc - trở thành mẫu xe đạt cột mốc này nhanh nhất và cao nhất ngay từ khi ra mắt của Mitsubishi Motors Việt Nam.

Bên cạnh đó, Mitsubishi Xforce cũng bứt phá ngoạn mục với 3.163 xe bán ra trong tháng 12, đứng đầu thị trường xe động cơ đốt trong và lần đầu vượt mốc 3.000 xe chỉ trong một tháng. Đây cũng là mức doanh số tháng cao nhất của Xforce sau gần 2 năm ra mắt tại Việt Nam, cho thấy mẫu xe vẫn đang duy trì vị thế bằng những giá trị bền vững mang lại cho người dùng.

3-6438.jpg
Xforce bứt phá ngoạn mục với 3.163 xe bán ra trong tháng 12, đứng đầu thị trường xe động cơ đốt trong và lần đầu vượt mốc 3.000 xe chỉ trong một tháng.

Xforce cũng thiết lập thành tích kép khi vừa ghi nhận doanh số tháng ấn tượng, vừa là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc B-SUV 2 năm liên tiếp ngay từ khi ra mắt năm 2024, đồng thời lọt top 4 xe động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường năm 2025.

Bất chấp sự biến động của thị trường năm qua, Xpander có năm tiếp nối thứ 3 dẫn đầu doanh số toàn thị trường xe động cơ đốt trong. Doanh số tháng 12 đạt 2.575 xe và lũy kế năm 2025 của Xpander đạt 19.891 xe, đồng thời dẫn đầu phân khúc MPV cỡ B năm thứ 7 liên tiếp.

2-5691.jpg
Doanh số tháng 12 đạt 2.575 xe và lũy kế năm 2025 của Xpander đạt 19.891 xe, đồng thời dẫn đầu phân khúc MPV cỡ B năm thứ 7 liên tiếp.

Với những nỗ lực trên, Mitsubishi Motors Việt Nam ghi nhận doanh số kỷ lục 44.107 xe trong năm 2025 - doanh số cao nhất trong 31 năm thành lập ở Việt Nam.

