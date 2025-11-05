Hà Nội

Xe

Mitsubishi Motors Việt Nam giảm 100% phí trước bạ ôtô tháng 11/2025

Trong tháng 11/2025, khách hàng mua ôtô tại hệ thống NPP của Mitsubishi Motors Việt Nam sẽ nhận hỗ trợ lên tới 100% lệ phí trước bạ cùng nhiều quà tặng giá trị.

Thảo Nguyễn
Video: 9 câu hỏi chi tiết về Mitshubishi Xforce - Doanh số cao liệu có ngon?

Cụ thể, khách hàng sẽ có cơ hội sở hữu xe Mitsubishi mới trong mùa mua sắm cuối năm cùng nhiều chương trình ưu đãi độc quyền dành cho tất cả các phiên bản.

Mẫu xe đa dụng Xpander & Xpander Cross áp dụng hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ (LPTB) cho tất cả các phiên bản, (giá trị quy đổi lên đến 70 triệu đồng) và tặng thêm 01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 8 - 10 triệu đồng). Riêng đối với phiên bản MT, khách hàng sẽ nhận ngay quà tặng 01 camera lùi khi mua xe trong tháng 11.

3-589.jpg
Mitsubishi Motors Việt Nam giảm 100% phí trước bạ ôtô tháng 11/2025.

Attrage: Hỗ trợ lên tới 100% LPTB (giá trị quy đổi tương đương 38 triệu đồng) cho phiên bản MT và 50% LPTB cho phiên bản CVT Premium. Đặc biệt hai mẫu xe đều áp dụng quà tặng đi kèm, khách hàng sẽ nhận ngay phiếu nhiên liệu, anten vây cá hoặc camera lùi tùy phiên bản. Tổng ưu đãi lên tới 48,5 triệu đồng.

  • Xforce: Hỗ trợ lên đến 100% LPTB tùy phiên bản, tiết kiệm gần 70 triệu đồng chi phí lăn bánh. Đặc biệt, riêng khách hàng chọn mua phiên bản Ultimate sẽ được tặng kèm 01 phiếu nhiên liệu trị giá lên đến 20 triệu đồng.
1-5347.jpg
2-1153.jpg
Cơ hội sở hữu xe Mitsubishi mới trong mùa mua sắm cuối năm cùng nhiều chương trình ưu đãi độc quyền dành cho tất cả các phiên bản đang bán tại Việt Nam.

All-New Triton: Mẫu xe bán tải All-New Triton dành tặng khách hàng 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng đặt mua phiên bản GLX, đồng thời ưu đãi 50% phí trước bạ và tặng kèm quà tặng trị giá 10 triệu cho tất cả các phiên bản. Tổng giá trị ưu đãi lên đến 50 triệu đồng.

