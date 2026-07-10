Những hình ảnh phác họa dự đoán về Mitsubishi Pajero iO thế hệ mới vừa lộ diện, mẫu SUV huyền thoại này đang đứng trước cơ hội tái xuất sau nhiều năm vắng bóng.

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Truyền thông Nhật Bản vừa tung ra những hình ảnh phác họa dự đoán về Mitsubishi Pajero iO thế hệ mới, bản dựng này cho thấy xe sẽ mang phong cách SUV vuông vức, cơ bắp và đậm chất off-road, lấy cảm hứng từ đàn anh All-New Pajero dự kiến ra mắt trong quý III năm nay.

Mitsubishi Pajero iO tái xuất - "tiểu Pajero" sẵn sàng đấu Suzuki Jimny,

Chiếc xe sẽ được thu nhỏ kích thước để cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ nhỏ nhưng vẫn hứa hẹn sở hữu không gian thực dụng, phù hợp cho nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Trong quá khứ, Pajero iO từng là mảnh ghép nằm giữa Pajero Mini và Pajero cỡ lớn, ghi dấu ấn nhờ khả năng vận hành linh hoạt cùng hệ dẫn động 4 bánh đặc trưng.

Pajero iO từng là mảnh ghép nằm giữa Pajero Mini và Pajero cỡ lớn, ghi dấu ấn nhờ khả năng vận hành linh hoạt cùng hệ dẫn động 4 bánh đặc trưng.

Trong bối cảnh các mẫu SUV cỡ nhỏ mang phong cách địa hình ngày càng được ưa chuộng, nhiều chuyên trang ô tô Nhật Bản nhận định Mitsubishi có thể hồi sinh Pajero iO để hoàn thiện dải sản phẩm SUV của mình trong tương lai gần.