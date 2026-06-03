Mitsubishi Pajero sắp hồi sinh, Xpander lên đời thế hệ mới sẽ gây sốt

Lộ trình kéo dài 6 năm của Mitsubishi gần như tập trung hoàn toàn vào các mẫu xe hybrid và hybrid sạc điện, với nhiều sản phẩm được đồng phát triển cùng Nissan.

Video: Xem trước mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero thế hệ mới.

Theo thông tin từ Mitsubishi, Pajero thế hệ mới sẽ đóng vai trò mẫu SUV đầu bảng của hãng, sử dụng nền tảng khung gầm rời phát triển từ mẫu bán tải Triton. Mẫu xe dự kiến sẽ tập trung vào khả năng vận hành địa hình cùng sự thoải mái cho người sử dụng trên những hành trình dài.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn nằm ở việc Mitsubishi xác nhận sẽ mở rộng tên gọi Pajero thành một dải sản phẩm hoàn chỉnh. Bên cạnh mẫu SUV cỡ lớn chủ lực, hãng còn lên kế hoạch phát triển thêm một mẫu SUV cỡ nhỏ và một mẫu xe đô thị cỡ nhỏ có thể thuộc phân khúc kei car tại Nhật Bản.

13 mẫu xe mới mà Mitsubishi sẽ ra mắt trong 6 năm tới.

Ngoài dòng Pajero, Mitsubishi cũng hé lộ kế hoạch phát triển một mẫu MPV mang phong cách việt dã, được xem là người kế nhiệm của Delica D:5 – mẫu xe đã có mặt trên thị trường Nhật Bản từ năm 2007. Bên cạnh đó, hãng còn chuẩn bị thêm hai mẫu SUV mới cùng một mẫu bán tải được cho là phiên bản nâng cấp của Triton.

Tại khu vực Đông Nam Á, Mitsubishi xác nhận sẽ trình làng thế hệ tiếp theo của Xpander. Mẫu MPV lai crossover này ra mắt lần đầu vào năm 2017 và được nâng cấp giữa vòng đời vào năm 2022. Phiên bản mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục theo xu hướng điện hóa nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe về khí thải và tiêu thụ nhiên liệu.

Mitsubishi xác nhận đang phát triển Pajero phiên bản thu nhỏ.

Trong số 13 mẫu xe mới, có 5 sản phẩm được phát triển thông qua sự hợp tác với các đối tác. Danh sách này bao gồm một mẫu SUV coupe thuần điện dựa trên Nissan Leaf, một SUV điện mới hợp tác cùng Foxconn, hai mẫu kei wagon do Nissan cung cấp với cả phiên bản động cơ đốt trong và thuần điện, cùng một mẫu bán tải mới.

Đáng chú ý, Mitsubishi cũng tiết lộ đang hợp tác với Nissan để phát triển một mẫu bán tải dành riêng cho thị trường Bắc Mỹ. Ngoài ra, hai hãng còn xem xét khả năng triển khai một dự án bán tải toàn cầu mới trong tương lai. Bên cạnh kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm, Mitsubishi cho biết chiến lược phát triển sắp tới sẽ tập trung mạnh vào điện hóa. Theo lộ trình được công bố, trong tổng số 13 mẫu xe mới sẽ có 5 mẫu hybrid (HEV), 5 mẫu plug-in hybrid (PHEV) và 3 mẫu xe thuần điện (BEV).

Mitsubishi sẽ ra mắt các mẫu xe HEV và PHEV ở Việt Nam trong thời gian tới.

Điều này đồng nghĩa phần lớn các sản phẩm tương lai của Mitsubishi sẽ được trang bị hệ truyền động điện hóa. Hãng cũng xác nhận đang phát triển thế hệ động cơ chuyên dụng dành cho xe hybrid và plug-in hybrid với hiệu suất nhiệt lên tới 48%, dự kiến sẽ được ứng dụng trên cả những mẫu xe sử dụng khung gầm rời như Pajero hay Triton.

Để tăng tốc quá trình phát triển sản phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh trước làn sóng xe điện từ Trung Quốc, Mitsubishi dự kiến đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ chuyển đổi số. Mục tiêu của hãng là rút ngắn thời gian phát triển xe mới từ 45 tháng xuống còn 36 tháng, qua đó đưa các sản phẩm mới ra thị trường nhanh hơn trong những năm tới.