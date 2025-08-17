Hà Nội

Mina Young gây tranh cãi vì tự in standee Faker

Số hóa

Mina Young gây tranh cãi vì tự in standee Faker

Nữ streamer Mina Young đăng ảnh check-in với standee Faker tự in, khiến fan T1 phản ứng vì nghi ngờ vi phạm bản quyền hình ảnh.

Thiên Trang (TH)
Mina Young, nữ streamer nổi tiếng của VCS, vừa gây xôn xao khi đăng ảnh check-in cùng hai standee Faker.
Điều gây tranh cãi là hình ảnh này được in ấn mà không rõ đã xin phép T1 hay chưa.
Theo quy định, T1 nghiêm cấm mọi việc sử dụng hình ảnh tuyển thủ nếu chưa được chấp thuận.
Ngay cả các sự kiện Viewing Party hay fanmeeting cũng phải có sự đồng ý của tổ chức này.
Việc Mina Young chia sẻ clip trên TikTok nhanh chóng khiến cộng đồng fan T1 phản ứng.
Nhiều người đặt câu hỏi liệu cô đã xin phép hay chỉ hành động vì tình cảm với Faker.
Một số ý kiến cho rằng đây chỉ là sự bộc phát, không cố ý vi phạm bản quyền.
Hiện Mina Young vẫn đang tìm hướng đi mới trong sự nghiệp sau thời gian rời SBTC.
#Mina Young #Faker #bản quyền hình ảnh #standee Faker #T1 #tranh cãi

