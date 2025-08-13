Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa

Quốc gia châu Phi bị “cô lập số” hoàn toàn

Eritrea hiện là một trong số ít quốc gia trên thế giới không cung cấp dịch vụ internet di động, với tỷ lệ người dùng internet chỉ khoảng 8%.

Diễm Quỳnh

Eritrea là quốc gia nằm ở vùng Sừng châu Phi, có dân số hơn 3 triệu người. Tại đây, người dân không thể sử dụng dữ liệu di động để truy cập internet, trong khi hạ tầng băng thông rộng cũng rất hạn chế. Để kết nối mạng, người dân buộc phải đến các quán máy tính công cộng, nơi tốc độ truy cập chậm, chi phí cao và phạm vi sử dụng bị giới hạn.

eritrea-internet-scarcity-how-political-control-and-poverty-restrict-access.jpg
Người dân Eritrea gần như không thể truy cập internet di động, khiến kết nối mạng trở thành điều xa xỉ trong đời sống hàng ngày.

Chính sách kiểm soát thông tin được áp dụng chặt chẽ, với mục tiêu quản lý mọi hoạt động truyền thông trong nước và hạn chế ảnh hưởng từ bên ngoài. Điều này đồng nghĩa các nền tảng mạng xã hội, dịch vụ nhắn tin trực tuyến hay các nguồn thông tin quốc tế hầu như không thể tiếp cận đối với phần lớn người dân.

Theo số liệu quốc tế, tỷ lệ người sử dụng internet ở Eritrea chỉ khoảng 8%, thuộc nhóm thấp nhất châu Phi. So sánh với các quốc gia khác có mức độ truy cập thấp như Cộng hòa Trung Phi (7,1%), Comoros (8,5%) hay Nam Sudan (10,9%), Eritrea đặc biệt ở chỗ gần như hoàn toàn không có internet di động.

Việc thiếu kết nối internet ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều lĩnh vực trong đời sống. Hoạt động giáo dục trực tuyến gần như không tồn tại, việc liên lạc với người thân ở nước ngoài gặp nhiều khó khăn, và các dịch vụ tài chính như giao dịch ngân hàng, rút tiền ATM hay thanh toán trực tuyến bị hạn chế. Ngoài ra, doanh nghiệp trong nước cũng khó tiếp cận thị trường toàn cầu do thiếu nền tảng số.

Hạ tầng viễn thông của Eritrea chưa được đầu tư đáng kể, cùng với điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, khiến khả năng mở rộng dịch vụ internet di động chưa được triển khai. Hoạt động kết nối chủ yếu dựa vào một số điểm truy cập công cộng tại các thành phố lớn, trong khi khu vực nông thôn hầu như không có dịch vụ này.

Eritrea hiện nằm trong nhóm quốc gia có mức độ hội nhập kỹ thuật số thấp nhất thế giới. Theo các báo cáo quốc tế, xu hướng sử dụng internet di động đã giúp nhiều quốc gia châu Phi rút ngắn khoảng cách công nghệ, nhưng Eritrea vẫn là trường hợp ngoại lệ khi duy trì mô hình kết nối hạn chế.

#Eritrea #cô lập số #quốc gia châu Phi #internet di động #kết nối toàn cầu

Bài liên quan

Số hóa

[INFOGRAPHIC] Internet vệ tinh Starlink sắp phủ sóng ở VN

Internet vệ tinh Starlink có thể được cấp phép để chính thức triển khai dịch vụ tại Việt Nam trong quý 4 năm nay.

internet-ve-tinh-starlink.jpg
Xem chi tiết

Số hóa

Google, Spotify, Cloudflare cùng sập, internet hỗn loạn

Rạng sáng 13/6, các nền tảng internet lớn như Google, Spotify, Discord và Cloudflare đồng loạt gặp sự cố, khiến cộng đồng mạng toàn cầu hoang mang.

Vào khoảng 2 giờ 30 chiều ngày 12/6 theo giờ miền Mỹ (tức rạng sáng ngày 13/6 giờ Việt Nam), người dùng trên toàn cầu bắt đầu ghi nhận sự cố gián đoạn diện rộng ảnh hưởng đến nhiều nền tảng internet phổ biến. Trong số các dịch vụ bị ảnh hưởng có Google (bao gồm Google Cloud, Gmail, Google Meet), Discord, Spotify, Twitch, character.ai, Nintendo Switch Online cùng hàng chục nền tảng khác.

Theo ghi nhận từ trang Down Detector, một số dịch vụ đã bắt đầu khôi phục sau khoảng một giờ xảy ra sự cố, song hiện tượng lỗi truy cập vẫn tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi. Các báo cáo từ người dùng trên mạng xã hội X cho thấy tình trạng gián đoạn diễn ra đồng loạt và gây ảnh hưởng rõ rệt tới các hoạt động thường ngày, đặc biệt là trong thời điểm làm việc.

Xem chi tiết

Số hóa

Công nghệ "vi diệu" của Elon Musk... các ông lớn thèm thuồng


Starlink của Elon Musk đang định hình lại công nghệ kết nối toàn cầu với Internet vệ tinh, thu hút các ông lớn vận tải và viễn thông hợp tác phát triển.

lin-1.png
Starlinkcông nghệ Internet vệ tinh do SpaceX phát triển để phủ sóng toàn cầu. (Ảnh: Wikipedia)
lin-2.png
Hệ thống này sử dụng hàng nghìn vệ tinh quỹ đạo thấp nhằm cung cấp kết nối tốc độ cao.(Ảnh: Dân Việt)
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới