Quốc gia châu Phi bị “cô lập số” hoàn toàn

Eritrea hiện là một trong số ít quốc gia trên thế giới không cung cấp dịch vụ internet di động, với tỷ lệ người dùng internet chỉ khoảng 8%.

Eritrea là quốc gia nằm ở vùng Sừng châu Phi, có dân số hơn 3 triệu người. Tại đây, người dân không thể sử dụng dữ liệu di động để truy cập internet, trong khi hạ tầng băng thông rộng cũng rất hạn chế. Để kết nối mạng, người dân buộc phải đến các quán máy tính công cộng, nơi tốc độ truy cập chậm, chi phí cao và phạm vi sử dụng bị giới hạn.

Người dân Eritrea gần như không thể truy cập internet di động, khiến kết nối mạng trở thành điều xa xỉ trong đời sống hàng ngày.

Chính sách kiểm soát thông tin được áp dụng chặt chẽ, với mục tiêu quản lý mọi hoạt động truyền thông trong nước và hạn chế ảnh hưởng từ bên ngoài. Điều này đồng nghĩa các nền tảng mạng xã hội, dịch vụ nhắn tin trực tuyến hay các nguồn thông tin quốc tế hầu như không thể tiếp cận đối với phần lớn người dân.

Theo số liệu quốc tế, tỷ lệ người sử dụng internet ở Eritrea chỉ khoảng 8%, thuộc nhóm thấp nhất châu Phi. So sánh với các quốc gia khác có mức độ truy cập thấp như Cộng hòa Trung Phi (7,1%), Comoros (8,5%) hay Nam Sudan (10,9%), Eritrea đặc biệt ở chỗ gần như hoàn toàn không có internet di động.

Việc thiếu kết nối internet ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều lĩnh vực trong đời sống. Hoạt động giáo dục trực tuyến gần như không tồn tại, việc liên lạc với người thân ở nước ngoài gặp nhiều khó khăn, và các dịch vụ tài chính như giao dịch ngân hàng, rút tiền ATM hay thanh toán trực tuyến bị hạn chế. Ngoài ra, doanh nghiệp trong nước cũng khó tiếp cận thị trường toàn cầu do thiếu nền tảng số.

Hạ tầng viễn thông của Eritrea chưa được đầu tư đáng kể, cùng với điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, khiến khả năng mở rộng dịch vụ internet di động chưa được triển khai. Hoạt động kết nối chủ yếu dựa vào một số điểm truy cập công cộng tại các thành phố lớn, trong khi khu vực nông thôn hầu như không có dịch vụ này.

Eritrea hiện nằm trong nhóm quốc gia có mức độ hội nhập kỹ thuật số thấp nhất thế giới. Theo các báo cáo quốc tế, xu hướng sử dụng internet di động đã giúp nhiều quốc gia châu Phi rút ngắn khoảng cách công nghệ, nhưng Eritrea vẫn là trường hợp ngoại lệ khi duy trì mô hình kết nối hạn chế.