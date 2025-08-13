Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhật Bản loay hoay thoát “bóng ma” máy fax và con dấu

Số hóa

Nhật Bản loay hoay thoát “bóng ma” máy fax và con dấu

Từng là cường quốc công nghệ, Nhật Bản nay chậm chạp số hóa, vẫn gắn bó với máy fax và con dấu, nhưng đang quyết liệt cải tổ để bắt kịp thời đại.

Thiên Trang (TH)
Nhật Bản từng dẫn đầu thế giới về công nghệ với Sony, Toyota, Panasonic và Nintendo.
Nhật Bản từng dẫn đầu thế giới về công nghệ với Sony, Toyota, Panasonic và Nintendo.
Khi kỷ nguyên phần mềm và internet bùng nổ, nước này chậm thích ứng do mạnh về phần cứng.
Khi kỷ nguyên phần mềm và internet bùng nổ, nước này chậm thích ứng do mạnh về phần cứng.
Hệ quả là bộ máy hành chính vẫn dùng máy fax, con dấu hanko và đĩa mềm trong thời đại 4.0.
Hệ quả là bộ máy hành chính vẫn dùng máy fax, con dấu hanko và đĩa mềm trong thời đại 4.0.
Văn hóa ngại rủi ro, dân số già và thói quen truyền thống khiến quá trình đổi mới bị trì hoãn.
Văn hóa ngại rủi ro, dân số già và thói quen truyền thống khiến quá trình đổi mới bị trì hoãn.
Đại dịch COVID-19 phơi bày sự lạc hậu, buộc chính phủ lập Cơ quan Kỹ thuật Số để cải tổ.
Đại dịch COVID-19 phơi bày sự lạc hậu, buộc chính phủ lập Cơ quan Kỹ thuật Số để cải tổ.
Nhật Bản đã loại bỏ hơn 1.000 quy định liên quan đến đĩa mềm và thúc đẩy thanh toán không tiền mặt.
Nhật Bản đã loại bỏ hơn 1.000 quy định liên quan đến đĩa mềm và thúc đẩy thanh toán không tiền mặt.
Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn dùng hệ thống cũ và cần hỗ trợ để chuyển đổi số hiệu quả.
Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn dùng hệ thống cũ và cần hỗ trợ để chuyển đổi số hiệu quả.
Các chuyên gia tin rằng Nhật Bản có thể bắt kịp phương Tây trong 5-10 năm tới nếu cải cách quyết liệt.
Các chuyên gia tin rằng Nhật Bản có thể bắt kịp phương Tây trong 5-10 năm tới nếu cải cách quyết liệt.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Thiên Trang (TH)
#Nhật Bản #số hóa #máy fax #con dấu #cải tổ công nghệ #hệ thống hành chính

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT