Số hóa

Apple 'chốt' thời điểm bán iPhone 17 tại Việt Nam ngay hôm ra mắt

Người dùng Việt có thể sở hữu iPhone 17 ngay sau thời ra mắt dự kiến ngày 9/9 tới. 

Tuệ Minh

Theo tiết lộ từ một số hệ thống bán lẻ, Apple đã đề nghị đối tác chuẩn bị hai phương hướng triển khai: Giữ lịch mở bán đợt hai như truyền thống hoặc lên kệ ngay sau sự kiện ra mắt.

Điều này đồng nghĩa, nếu mọi thứ thuận lợi, người dùng trong nước có thể sở hữu iPhone 17 cùng thời điểm với các thị trường hàng đầu thế giới. Hiện phương án bán sớm đang được chú trọng hơn cả.

Việt Nam có thể gia nhập nhóm thị trường được bán iPhone 17 ngay trong đợt đầu tiên cùng Mỹ, Singapore vào ngày 19/9. (Ảnh minh hoạ)
Việt Nam có thể gia nhập nhóm thị trường được bán iPhone 17 ngay trong đợt đầu tiên cùng Mỹ, Singapore vào ngày 19/9. (Ảnh minh hoạ)

Về thời gian, nguồn tin từ iPhone Ticker (Đức) cho biết các nhà mạng tại đây đã nhận thông báo Apple sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu iPhone mới vào thứ Ba, 9/9. Nhà báo Mark Gurman của Bloomberg cũng xác nhận Apple sẽ tránh ngày 11/9, đồng thời truyền thống của hãng là không tổ chức sự kiện vào thứ Sáu. Như vậy, nhiều khả năng lịch trình ra mắt của iPhone 17 sẽ là 9/9.

Với truyền thống mở bán vào thứ Sáu của tuần kế tiếp, ngày 19/9 được xem là thời điểm iPhone 17 lên kệ, và rất có thể cũng là ngày mở bán tại Việt Nam. Những năm gần đây, doanh số khởi đầu của iPhone chính hãng tại Việt Nam liên tục tăng mạnh, giúp thị trường này trở thành điểm sáng trong khu vực.

Năm 2023 và 2024 trước đó, iPhone 15 và iPhone 16 đều được bán chính hãng chỉ một tuần sau các thị trường sớm nhất, khiến thói quen mua hàng xách tay dần biến mất. Nhiều hệ thống bán lẻ cũng ghi nhận doanh thu vượt mốc một nghìn tỷ đồng ngay trong ngày đầu mở bán.

Dòng sản phẩm năm nay được chia thành bốn phiên bản gồm iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và biến thể mới iPhone 17 Air, cái tên thay thế cho dòng Plus trước đây.

Người dùng kỳ vọng phiên bản iPhone siêu mỏng sẽ xuất hiện ngày 9/9.

Apple được cho là sẽ dùng tên gọi “Air” để nhấn mạnh thiết kế siêu mỏng và nhẹ của mẫu máy này, đồng thời định vị lại phân khúc để cạnh tranh với đối thủ Galaxy S25 Edge, dòng máy màn hình lớn của Samsung có giá từ 899 đến 950 USD.

Thông số đáng chú ý nhất của iPhone 17 Air là độ mỏng chỉ 5,5 mm, gần như mỏng nhất ngành smartphone hiện tại. Máy vẫn giữ kích thước màn hình lớn, nhưng chỉ có 1 camera sau, đánh đổi khả năng chụp ảnh linh hoạt để tối ưu thiết kế siêu mỏng. Apple có thể tích hợp thêm thuật toán AI để cải thiện chất lượng hình ảnh trong trường hợp thiếu ống kính phụ.

Vòng đeo tay điều khiển các thiết bị đến từ công ty mẹ Facebook.
Tính năng bí mật trên iPhone giúp kéo dài tuổi thọ pin

Ít ai biết rằng iPhone có sẵn tính năng giúp pin bền hơn rõ rệt, giảm nóng máy khi sạc và có thể kéo dài tuổi thọ pin thêm đến 2 năm nếu bạn bật ngay hôm nay.

Từ iPhone 15 trở đi, Apple đã âm thầm tích hợp tính năng “Giới hạn sạc” giúp bảo vệ pin tốt hơn.
Tính năng này cho phép máy tự động ngắt sạc ở mức 80%, tránh tình trạng pin bị sạc đầy quá thường xuyên.
iPhone 17 Air mỏng như tờ giấy tạo bước ngoặt thiết kế mới

iPhone 17 Air được cho là mẫu iPhone mỏng nhất từ trước đến nay, chỉ 5,5mm, đánh dấu sự tái định hình của Apple về mặt thẩm mỹ.

Apple được cho là đang chuẩn bị cho màn lột xác lớn nhất từ trước đến nay trong dòng smartphone của mình.(Ảnh: TT Technology)
iPhone 17 Air có độ mỏng chỉ 5,5mm, vượt qua cả Galaxy S25 Edge, mở ra cuộc đua thiết kế mới.(Ảnh: MajinBu)
Hé lộ bản mẫu iPhone 17 series với toàn bộ tùy chọn màu sắc

iPhone 17 Pro và Pro Max sẽ có phiên bản màu cam mới nổi bật. Trong khi đó, phiên bản siêu mỏng iPhone  Air chỉ có 4 màu tẻ nhạt.

Dòng iPhone 17 liên tục bị rò rỉ, và hình ảnh mới nhất cho thấy toàn bộ dòng sản phẩm với đầy đủ các màu sắc. Hình ảnh được chia sẻ bởi Sonny Dickson, mô tả toàn bộ bảng màu của iPhone 17, 17 Air, 17 Pro và 17 Pro Max.

