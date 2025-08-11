Hà Nội

Xã hội

Miễn thị thực 45 ngày cho công dân 12 nước đến Việt Nam du lịch

Chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam cho công dân 12 nước được thực hiện từ ngày 15/8 đến hết ngày 14/8/2028.

Gia Đạt

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 229 về việc miễn thị thực theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch cho công dân 12 nước. Nghị quyết nêu rõ miễn thị thực cho công dân các nước: Vương quốc Bỉ, Cộng hòa Bulgaria, Cộng hòa Croatia, Cộng hòa Séc, Hungary, Đại Công quốc Luxembourg, Vương quốc Hà Lan, Cộng hòa Ba Lan, Romania, Cộng hòa Slovakia, Cộng hòa Slovenia và Liên bang Thụy Sỹ.

tam-ly-khach-du-lich-anh-4.jpg
Ảnh minh họa.

Công dân 12 nước này được tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh với mục đích du lịch, không phân biệt loại hộ chiếu, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam cho công dân các nước nêu trên được thực hiện kể từ ngày 15/8/2025 đến hết ngày 14/8/2028 theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch.

Cũng theo nghị quyết, Nghị quyết số 11 ngày 15/1 của Chính phủ về việc miễn thị thực theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch trong năm 2025 cho công dân các nước Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa Séc và Liên bang Thụy Sỹ sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 15/8.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 44 về việc miễn thị thực cho công dân các nước: Đức, Cộng hòa Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Anh và Bắc Ireland, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan.

Như vậy, đến nay Việt Nam đơn phương miễn thị thực cho công dân 24 quốc gia.

