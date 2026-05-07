Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Miền Bắc mưa dông diện rộng, có nơi mưa rất to

Từ chiều nay (7/5) đến ngày mai, sẽ có gây mưa dông diện rộng ở miền Bắc, Thanh Hóa đến Huế cũng chuyển mưa dông từ chiều tối nay. 

Theo Nguyễn Hoài/ Báo Tiền phong

Sáng sớm nay, không khí lạnh đang tiến gần về biên giới vùng núi phía Bắc nước ta. Dự báo sáng nay, miền Bắc ít mưa, từ chiều và đêm nay đến ngày mai, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Gió đông nam đến nam cấp 2-3, từ đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Hà Nội sáng nay trời nắng. Chiều và đêm nay đến ngày mai, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Dự báo từ đêm 8/5, mưa giảm dần ở miền Bắc. Từ ngày 8/5, trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ.

Hà Nội có thể xuất hiện mưa to từ chiều tối nay (6/5). Ảnh: Đức Nguyễn.
Hà Nội có thể xuất hiện mưa to từ chiều tối nay (6/5). Ảnh: Đức Nguyễn.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm nay đến ngày mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Thanh Hóa-Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo từ ngày mai, Thanh Hoá đến Huế giảm nhiệt, riêng Thanh Hoá – Nghệ An trời mát với nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-20mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo trong các ngày 8-9/5, Nam Bộ ít mưa, từ ngày 10-12/5, trời có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to.

tienphong.vn
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/mua-dong-dien-rong-o-mien-bac-co-noi-mua-rat-to-post1841265.tpo
#thời tiết hà nội #thời tiết hà nội hôm nay #thời tiết hà nội 3 ngày tới #thời tiết hà nội 7 ngày tới #thời tiết hà nội 10 ngày tới #thời tiết miền bắc

Bài liên quan

Xã hội

Thời tiết hôm nay (6/5): Nam Quảng Trị đến Nam Bộ có nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 6.5, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ trời nắng vào ban ngày, chiều tối xuất hiện mưa dông. Trong khi đó, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ một số nơi mưa to đến rất to với lượng mưa vượt 70 mm.

Từ Nam Quảng Trị đến Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa có nơi lên đến 70mm. Ảnh minh hoạ
Từ Nam Quảng Trị đến Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa có nơi lên đến 70mm. Ảnh minh hoạ

Hà Nội duy trì chất lượng không khí trung bình, trong sáng sớm và chiều tối, nhưng AQI buổi trưa tăng lên 110-130 (khá). Người dân nên đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Xem chi tiết

Xã hội

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nắng đẹp miền Bắc, mưa giông cục bộ miền Nam

Ngày 5/5/2026, hầu hết các tỉnh thành trên cả nước đều hưởng nắng, tuy nhiên, các khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào có khả năng xảy ra mưa giông.

Thời tiết miền Bắc ngày 5/5/2026: Nắng dịu mát, đêm se lạnh

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 5/5/2026, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có thời tiết chủ đạo là nắng đẹp, nhiệt độ cao nhất không vượt quá ngưỡng 30 độ C, mang lại cảm giác dịu mát. Tuy nhiên, về chiều tối và đêm, khu vực này có thể xuất hiện mưa rào và giông vài nơi.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Thời tiết hôm nay (6/5): Nam Quảng Trị đến Nam Bộ có nơi mưa to

Thời tiết hôm nay (6/5): Nam Quảng Trị đến Nam Bộ có nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 6.5, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ trời nắng vào ban ngày, chiều tối xuất hiện mưa dông. Trong khi đó, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ một số nơi mưa to đến rất to với lượng mưa vượt 70 mm.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới