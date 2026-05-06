Thời tiết hôm nay (6/5): Nam Quảng Trị đến Nam Bộ có nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 6.5, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ trời nắng vào ban ngày, chiều tối xuất hiện mưa dông. Trong khi đó, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ một số nơi mưa to đến rất to với lượng mưa vượt 70 mm.

Từ Nam Quảng Trị đến Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa có nơi lên đến 70mm. Ảnh minh hoạ
Hà Nội duy trì chất lượng không khí trung bình, trong sáng sớm và chiều tối, nhưng AQI buổi trưa tăng lên 110-130 (khá). Người dân nên đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Tại TP.HCM, AQI giữ ở mức trung bình 60-65. Người dân được khuyến cáo mang khẩu trang và hạn chế mở cửa nhà.

TP. Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25°C

Nhiệt độ cao nhất: 29-31°C

Dự báo: Ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh: Cục bộ có nơi mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27°C

Nhiệt độ cao nhất: 32-34°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông - cục bộ có nơi mưa to. Mưa dông tiềm ẩn khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ: Chiều tối mưa rào

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ: Mưa rào và dông

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Đề phòng mưa dông xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hoá – Huế: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C, có nơi trên 33°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác - cục bộ có nơi mưa to; tại các trạm: Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 140.4mm, Vĩnh Linh (Quảng Trị) 71.2mm. Mưa dông tiềm ẩn khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Cục bộ có nơi mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi - cục bộ có nơi mưa to. Mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa dông rải rác

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22°C

Nhiệt độ cao nhất: 29-32°C, có nơi trên 33°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác - cục bộ có nơi mưa to. Mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Cục bộ có nơi mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27°C

Nhiệt độ cao nhất: 32-34°C

Dự báo: Ngày có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Đề phòng mưa dông xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dông lốc, mưa đá liên tục: Chuyên gia lý giải nguyên nhân

Từ ngày 2-4/5, dông lốc, mưa đá gây thiệt hại tại nhiều địa phương. Chuyên gia khí tượng lý giải nguyên nhân và cảnh báo nguy cơ còn tiếp diễn.

Từ chiều tối 2/5 đến sáng 4/5, mưa đá, dông, lốc, sét xảy ra tại nhiều địa phương ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, làm 12 người bị thương, gần 2.900 nhà bị hư hỏng, tốc mái; hơn 11.700 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn, mưa dông, lốc, sét thường xuất hiện trong giai đoạn giao mùa, nhất là tháng 4, tháng 5 và giai đoạn tháng 9-10 tại miền Bắc. Đây không phải là hiện tượng bất thường. Tuy nhiên, đợt đầu tháng 5/2026 ghi nhận mưa đá xuất hiện tập trung trên cả khu vực miền núi, trung du và đồng bằng lại chính là hiện tượng hiếm gặp.

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nắng đẹp miền Bắc, mưa giông cục bộ miền Nam

Ngày 5/5/2026, hầu hết các tỉnh thành trên cả nước đều hưởng nắng, tuy nhiên, các khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào có khả năng xảy ra mưa giông.

Thời tiết miền Bắc ngày 5/5/2026: Nắng dịu mát, đêm se lạnh

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 5/5/2026, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có thời tiết chủ đạo là nắng đẹp, nhiệt độ cao nhất không vượt quá ngưỡng 30 độ C, mang lại cảm giác dịu mát. Tuy nhiên, về chiều tối và đêm, khu vực này có thể xuất hiện mưa rào và giông vài nơi.

Ngày 4/5, Bắc Bộ mưa lớn diện rộng, Hà Nội có nơi mưa rất to

Hà Nội, khu vực Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa rất to kèm dông. Từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào rải rác. Nam Bộ, Tây Nguyên, ngày nắng...

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 3/5 đến ngày 5/5, thời tiết cả nước diễn biến phức tạp.

Cụ thể, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, có nơi mưa to đến rất to trong đêm 3/5, sau đó xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

