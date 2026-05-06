Thời tiết hôm nay (6/5): Nam Quảng Trị đến Nam Bộ có nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 6.5, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ trời nắng vào ban ngày, chiều tối xuất hiện mưa dông. Trong khi đó, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ một số nơi mưa to đến rất to với lượng mưa vượt 70 mm.

Hà Nội duy trì chất lượng không khí trung bình, trong sáng sớm và chiều tối, nhưng AQI buổi trưa tăng lên 110-130 (khá). Người dân nên đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Tại TP.HCM, AQI giữ ở mức trung bình 60-65. Người dân được khuyến cáo mang khẩu trang và hạn chế mở cửa nhà.

TP. Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25°C

Nhiệt độ cao nhất: 29-31°C

Dự báo: Ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh: Cục bộ có nơi mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27°C

Nhiệt độ cao nhất: 32-34°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông - cục bộ có nơi mưa to. Mưa dông tiềm ẩn khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ: Chiều tối mưa rào

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ: Mưa rào và dông

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Đề phòng mưa dông xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hoá – Huế: Chiều tối có mưa dông

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C, có nơi trên 33°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác - cục bộ có nơi mưa to; tại các trạm: Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 140.4mm, Vĩnh Linh (Quảng Trị) 71.2mm. Mưa dông tiềm ẩn khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Cục bộ có nơi mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28°C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi - cục bộ có nơi mưa to. Mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa dông rải rác

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22°C

Nhiệt độ cao nhất: 29-32°C, có nơi trên 33°C

Dự báo: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác - cục bộ có nơi mưa to. Mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Cục bộ có nơi mưa to

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27°C

Nhiệt độ cao nhất: 32-34°C

Dự báo: Ngày có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Đề phòng mưa dông xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.