Meta hỗn loạn: Zuckerberg vung tỷ USD tuyển ‘lính đánh thuê’ AI

Meta hỗn loạn: Zuckerberg vung tỷ USD tuyển ‘lính đánh thuê’ AI

Mark Zuckerberg chi hàng chục tỷ USD săn nhân tài AI, nhưng bị chê chỉ thu hút ‘lính đánh thuê’, để đối thủ giành mất người giỏi nhất.

﻿ Meta từng là “thánh địa” của nhân tài AI hàng đầu thế giới trước khi rơi vào khủng hoảng.
Làn sóng nhân sự rời sang OpenAI, Anthropic, Google và startup AI đã khiến Meta mất đi nhiều trụ cột.
Mark Zuckerberg tung các gói đãi ngộ trăm triệu đến hàng tỷ USD để lôi kéo chuyên gia.
Tuy vậy, nhiều người từ chối vì tin rằng họ sẽ tạo ảnh hưởng lớn hơn ở công ty khác.
Các đối thủ chê Meta chỉ thu hút được “lính đánh thuê” thay vì “người truyền giáo” vì sứ mệnh.
Văn hóa nội bộ hỗn loạn, áp lực sản phẩm gấp rút và mâu thuẫn kỹ thuật càng khiến nhân tài bỏ đi.
Thậm chí, sản phẩm AI như Llama 4 bị đánh giá thất bại và thiếu tính cạnh tranh.
Sam Altman (OpenAI) khẳng định “người truyền giáo sẽ thắng lính đánh thuê” trong cuộc đua AI.
