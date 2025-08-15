Hà Nội

Số hóa

Google vượt Apple ở “điểm vàng” giữ chân người dùng

Apple nổi tiếng khép kín và mượt mà, nhưng Google lại chiếm ưu thế nhờ hệ sinh thái mở, đa nền tảng và linh hoạt trên mọi thiết bị.

Thiên Trang (TH)
Apple xây dựng hệ sinh thái khép kín, đồng bộ tuyệt đối để giữ chân người dùng.
Điều này mang lại trải nghiệm mượt mà nhưng giới hạn khả năng kết nối với nền tảng khác.
Google chọn hướng mở, tập trung vào dịch vụ như Gmail, Maps, Drive, YouTube hay Assistant.
Các ứng dụng của Google hoạt động trên iPhone, Android, Windows hay bất kỳ thiết bị có internet.
Ngay cả phần cứng Pixel cũng được thiết kế để tương thích linh hoạt với sản phẩm hãng khác.
Người dùng đánh giá cao khả năng chia sẻ dữ liệu, quản lý thiết bị và sử dụng AI trên mọi nền tảng.
Điểm yếu của Google là sự thiếu ổn định sản phẩm và phụ thuộc vào dữ liệu người dùng cho quảng cáo.
Khảo sát cho thấy gần 50% người dùng ưu tiên Google vì tính linh hoạt hơn là sự khép kín của Apple.
