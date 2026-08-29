Mercedes-Benz GLC 300 4Matic hiện đang được các đại lý tung ưu đãi lớn vào cuối tháng 8/2026, đưa giá thực tế về quanh 2,3 tỷ đồng cho dòng xe VIN 2026.

Video: trải nghiệm Mercedes-Benz GLC 300 4Matic 2026 tại Việt Nam.

Vào những ngày cuối tháng 8 này, thị trường xe sang xuất hiện đợt giảm giá đáng chú ý đối với Mercedes-Benz GLC 300 4Matic. Khảo sát tại một đại lý ở Hà Nội cho thấy mẫu xe này hiện được chào bán ở mức 2,329 tỷ đồng, thấp hơn 610 triệu đồng so với giá niêm yết 2,939 tỷ đồng.

Tuy nhiên, mức ưu đãi có thể khác nhau tùy từng đại lý. Tại TPHCM, một nhân viên bán hàng cho biết GLC 300 được giảm khoảng 580 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống 2,359 tỷ đồng.

Mercedes-Benz GLC 300 2026 giảm tới hơn 610 triệu đồng tại đại lý.

Những xe nằm trong diện giảm giá là GLC 300 (V2) sản xuất năm 2026. Việc một mẫu xe đời mới nhận ưu đãi lên tới hàng trăm triệu đồng được cho là có liên quan đến sức mua ô tô suy giảm trong tháng 7 âm lịch, thời điểm thị trường thường kém sôi động hơn so với những giai đoạn khác trong năm.

Ngoài ra, Mercedes-Benz GLC cũng phải cạnh tranh quyết liệt với BMW X3. Tại một showroom ở Hà Nội, BMW X3 M Sport hiện được bán với giá khoảng 2,219 tỷ đồng, giảm 410 triệu đồng so với giá đề xuất. Khoảng cách giá giữa hai mẫu SUV hạng sang vì thế được thu hẹp đáng kể.

Những xe nằm trong diện giảm giá là GLC 300 (V2) sản xuất năm 2026.

Với mức giảm hiện tại, GLC 300 mới tại đại lý đang tạo ra tình huống khá đặc biệt khi giá bán có thể thấp hơn một số xe cũ trên thị trường. Chẳng hạn, một đơn vị kinh doanh ô tô đã qua sử dụng tại Hà Nội đang rao chiếc GLC 300 đời 2025, đăng ký lần đầu trong năm 2026, đã vận hành khoảng 8.000 km với giá hơn 2,4 tỷ đồng. Như vậy, xét riêng giá mua xe, GLC 300 mới đang có lợi thế rõ rệt.

Dù vậy, khách hàng vẫn cần tính thêm chi phí đăng ký. Lệ phí trước bạ lần đầu của GLC 300 được tính theo mức giá 2,939 tỷ đồng, không phải giá sau ưu đãi. Với tỷ lệ 10-12% tùy địa phương, đây vẫn là khoản chi đáng kể.

GLC 300 4Matic sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0L, kết hợp hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động bốn bánh.

GLC 300 4Matic sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0L, kết hợp hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động bốn bánh. Động cơ sản sinh 258 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 400 Nm.

Bên cạnh đó, hệ thống mild-hybrid 48V EQ Boost có thể hỗ trợ thêm 23 mã lực và 200 Nm trong những tình huống cần tăng tốc mạnh. Mô-tơ điện không hoạt động liên tục mà được hệ thống tự động kích hoạt khi cần bổ sung lực kéo.