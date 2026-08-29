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[GALLERY] Lincoln Corsair 2027 từ 49.740 USD, cạnh tranh Mercedes-Benz GLC

Số hóa - Xe

[GALLERY] Lincoln Corsair 2027 từ 49.740 USD, cạnh tranh Mercedes-Benz GLC

Mẫu xe SUV Lincoln Corsair vừa ra mắt bản facelift, được trang bị tiêu chuẩn hệ thống hybrid mới công suất 305 mã lực với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Hải Nam
Thương hiệu Lincoln của Mỹ vừa ra mắt mẫu Corsair 2027 với những thay đổi về hệ động lực và thiết kế. Corsair 2027 được trang bị tiêu chuẩn hệ thống truyền động hybrid mới công suất 305 mã lực với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.
Thương hiệu Lincoln của Mỹ vừa ra mắt mẫu Corsair 2027 với những thay đổi về hệ động lực và thiết kế. Corsair 2027 được trang bị tiêu chuẩn hệ thống truyền động hybrid mới công suất 305 mã lực với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.
Mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ này sẽ được trang bị tiêu chuẩn động cơ hybrid 2.0 lít tăng áp mới và hệ dẫn động bốn bánh. Động cơ này sản sinh công suất 305 mã lực, và đây là hệ động lực duy nhất được cung cấp. Bên cạnh động cơ mới, Lincoln cũng đã cập nhật thiết kế ngoại thất.
Mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ này sẽ được trang bị tiêu chuẩn động cơ hybrid 2.0 lít tăng áp mới và hệ dẫn động bốn bánh. Động cơ này sản sinh công suất 305 mã lực, và đây là hệ động lực duy nhất được cung cấp. Bên cạnh động cơ mới, Lincoln cũng đã cập nhật thiết kế ngoại thất.
Corsair 2027 sở hữu nắp ca-pô và lưới tản nhiệt được tạo hình sắc nét hơn, đèn pha được thiết kế lại và phần đầu xe được thiết kế lại. Hãng xe cũng đã cập nhật phần đuôi xe và tinh chỉnh đèn hậu, tích hợp thêm logo Lincoln.
Corsair 2027 sở hữu nắp ca-pô và lưới tản nhiệt được tạo hình sắc nét hơn, đèn pha được thiết kế lại và phần đầu xe được thiết kế lại. Hãng xe cũng đã cập nhật phần đuôi xe và tinh chỉnh đèn hậu, tích hợp thêm logo Lincoln.
Nội thất vẫn giữ nguyên như trước nhưng nay có thêm tùy chọn màu sắc Stellar Sun mới. Xe được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình thông tin giải trí 13,2 inch. Mẫu crossover này được trang bị tiêu chuẩn công nghệ hỗ trợ lái xe rảnh tay BlueCruise 1.5 của nhà sản xuất ôtô.
Nội thất vẫn giữ nguyên như trước nhưng nay có thêm tùy chọn màu sắc Stellar Sun mới. Xe được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình thông tin giải trí 13,2 inch. Mẫu crossover này được trang bị tiêu chuẩn công nghệ hỗ trợ lái xe rảnh tay BlueCruise 1.5 của nhà sản xuất ôtô.
Lincoln sẽ cung cấp Corsair 2027 với hai phiên bản: Premiere và Reserve. Phiên bản Corsair Reserve được trang bị ghế trước Perfect Position 24 hướng của Lincoln, tích hợp chức năng sưởi ấm, thông gió và massage. Phiên bản này cũng có các chi tiết trang trí bằng gỗ tần bì đen mờ và ghế bọc da.
Lincoln sẽ cung cấp Corsair 2027 với hai phiên bản: Premiere và Reserve. Phiên bản Corsair Reserve được trang bị ghế trước Perfect Position 24 hướng của Lincoln, tích hợp chức năng sưởi ấm, thông gió và massage. Phiên bản này cũng có các chi tiết trang trí bằng gỗ tần bì đen mờ và ghế bọc da.
Khách hàng có thể lựa chọn giữa ba kích cỡ mâm xe—18, 19 và 20 inch—và năm màu ngoại thất mới. Xanh lam Nocturnal, Đồng Tinted, Đỏ Chroma Flame, Xanh lá Manhattan và Trắng Bạch kim cùng với màu Đen Infiniti, màu duy nhất không tính thêm phí.
Khách hàng có thể lựa chọn giữa ba kích cỡ mâm xe—18, 19 và 20 inch—và năm màu ngoại thất mới. Xanh lam Nocturnal, Đồng Tinted, Đỏ Chroma Flame, Xanh lá Manhattan và Trắng Bạch kim cùng với màu Đen Infiniti, màu duy nhất không tính thêm phí.
Khách hàng mua phiên bản Reserve có thể lựa chọn gói trang bị ngoại thất Jet Appearance Package trị giá 2.500 USD. Gói này bổ sung một loạt các chi tiết màu đen, bao gồm logo, lưới tản nhiệt, cản trước và sau, và viền cửa. Gói cũng bao gồm bộ mâm hợp kim nhôm 20 inch sơn đen.
Khách hàng mua phiên bản Reserve có thể lựa chọn gói trang bị ngoại thất Jet Appearance Package trị giá 2.500 USD. Gói này bổ sung một loạt các chi tiết màu đen, bao gồm logo, lưới tản nhiệt, cản trước và sau, và viền cửa. Gói cũng bao gồm bộ mâm hợp kim nhôm 20 inch sơn đen.
Lincoln Corsair Premiere 2027 có giá cao hơn nhiều so với mẫu xe tiền nhiệm. Giá khởi điểm là 49.740 USD (tất cả giá đều bao gồm phí vận chuyển 2.295 USD), cao hơn 7.310 USD so với phiên bản Premiere 2026 không phải hybrid.
Lincoln Corsair Premiere 2027 có giá cao hơn nhiều so với mẫu xe tiền nhiệm. Giá khởi điểm là 49.740 USD (tất cả giá đều bao gồm phí vận chuyển 2.295 USD), cao hơn 7.310 USD so với phiên bản Premiere 2026 không phải hybrid.
Phiên bản Lincoln Corsair Reserve 2027 sẽ có giá khởi điểm 55.790 USD, tăng 6.655 USD so với năm trước. Lincoln sẽ không còn cung cấp phiên bản Corsair Grand Touring, vốn sử dụng hệ thống truyền động hybrid cắm điện và có giá khởi điểm 55.860 USD.
Phiên bản Lincoln Corsair Reserve 2027 sẽ có giá khởi điểm 55.790 USD, tăng 6.655 USD so với năm trước. Lincoln sẽ không còn cung cấp phiên bản Corsair Grand Touring, vốn sử dụng hệ thống truyền động hybrid cắm điện và có giá khởi điểm 55.860 USD.
Theo thông tin từ hãng xe sang Mỹ, mẫu xe SUV Lincoln Corsair 2027 sẽ được bán ra vào đầu năm sau và được nhập khẩu từ Trung Quốc. Hãng xe hiện đang nhận đơn đặt hàng, khi mở bán Lincoln Corsair sẽ cạnh tranh với Mercedes-Benz GLC.
Theo thông tin từ hãng xe sang Mỹ, mẫu xe SUV Lincoln Corsair 2027 sẽ được bán ra vào đầu năm sau và được nhập khẩu từ Trung Quốc. Hãng xe hiện đang nhận đơn đặt hàng, khi mở bán Lincoln Corsair sẽ cạnh tranh với Mercedes-Benz GLC.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV hạng sang Lincoln Corsair 2027.
Hải Nam
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