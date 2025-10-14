Mẹ ruột Ngân 98 đứng tên công ty có phải chịu trách nhiệm?

Theo ông Cường những người đứng tên dùm, được thuê quản lý điều hành có thể vẫn phải chịu trách nhiệm, nếu biết vi phạm pháp luật vẫn giúp sức cho chủ mưu.

Ngày 14/10, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP HCM đã triệu tập, lấy lời khai bà Trần Thị Thanh (53 tuổi), mẹ ruột của Võ Thị Ngọc Ngân ( “Ngân 98”) để làm rõ vai trò liên quan trong đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm giả, theo tờ Pháp luật TP HCM.

Trước đó, Ngân 98 bị Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Ngân 98 và tang vật vụ án.

Theo kết quả điều tra, Ngân 98 lập 2 pháp nhân kinh doanh, gồm: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ZuBu (đứng tên giám đốc là mẹ ruột của Ngân, bà Trần Thị Thanh) và hộ kinh doanh ZuBu Shop (đứng đại diện pháp luật là người tên Mã Tuấn Vũ). Ngân 98 được xác định bán thuốc giảm cân kèm "viên Collagen" có chất cấm ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe người tiêu dùng.

Tuy nhiên, Ngân cho rằng không biết sản phẩm trên sai phạm pháp luật, mà tin tưởng vào các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố do đơn vị sản xuất đưa cho. Hàng hóa được vận chuyển từ Hà Nội vào cho công ty, còn mình thì vì tin nên bán. Ngân 98 còn khai "bản công bố đó nhà máy gửi thẳng cho mẹ em. Em nhờ mẹ ký, rồi mẹ gửi lại cho họ".

Trên thực tế, cơ quan điều tra xác định, Ngân 98 là người điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính và hưởng lợi.

Nói về lý do để bà Trần Thị Thanh (mẹ ruột Ngân 98) đứng tên đại diện công ty, Ngân 98 khai rằng, bản thân thường lưu diễn, khi đối tác đưa giấy tờ không kịp ký, nên để mẹ đứng tên, ký giùm giấy tờ.

Ngân 98 tại cơ quan điều tra.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra sẽ nhiều lần tiến hành các hoạt động hỏi cung, đối chất, nhận dạng và các hoạt động tố tụng khác để làm rõ bản chất sự việc.

Pháp luật cũng không bắt buộc người phạm tội phải thừa nhận mình có tội, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ có trách nhiệm chứng minh bằng các chứng cứ.

Theo Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường đối với việc Ngân 98 nhờ người khác (mẹ ruột) đứng tên trên đăng ký kinh doanh, thuê giám đốc điều hành hoặc thuê người quản lý thực hiện các thủ tục bán hàng và sau bán hàng, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nhận thức vai trò của từng người.

Tất cả những người tham gia vào quy trình sản xuất, buôn bán mà biết sản phẩm không đảm bảo chất lượng nhưng vẫn thực hiện đều bị xử lý hình sự về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm. Trường hợp khởi tố với nhiều người, người nào quản lý, điều hành, phân công người khác thực hiện hành vi phạm tội sẽ được xác định là người chủ mưu, phải chịu trách nhiệm chính đối với toàn bộ hành vi vi phạm phạm tội của những người khác và đối với hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.

Do vậy, những người đứng tên dùm, được thuê quản lý điều hành có thể vẫn phải chịu trách nhiệm, nếu biết đây là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn giúp sức cho đối tượng chủ mưu.